Repsol reduce su deuda tras cerrar una venta en Indonesia

Repsol, la compañía energética española, ha acordado la venta del 24% de su participación en el bloque Corridor, situado en la isla de Sumatra (Indonesia), a Medco Energy, una compañía local. Esta operación, valorada en 364 millones de euros, tiene el objetivo de sanear las cuentas del grupo español y se traducirá en una reducción de la deuda neta de la compañía. A pesar de la venta, las acciones de Repsol cotizan con una ligera caída en la sesión de hoy. Repsol aligera su deuda El acuerdo entre Repsol y Medco Energy se ha cerrado por un total de 364 millones de euros (425 millones de dólares) y se hará efectivo en el tercer trimestre del año. Este movimiento encaja dentro de la política de rotación de activos de Repsol, con el que la compañía aspira a reforzar y financiar sus proyectos de transición energética poniendo el foco en activos con mayor rentabilidad. Esta transacción permitirá a Repsol reducir su deuda neta en cerca de 350 millones de dólares y registrar un impacto positivo estimado en resultados de unos 70 millones de dólares para el ejercicio 2025. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La participación vendida por la empresa representaba aproximadamente el 3% de la producción global de Repsol, con una aportación de 19.000 barriles equivalentes diarios, y suponía el 2% de sus reservas, con 26 millones de barriles estimados a cierre de 2024. Medco Energi, con ahora el 70 % tras la operación, asume un control mayoritario, mientras que Pertamina mantiene el 30 % restante. Esta operación responde al plan de rotación de activos de Repsol, dentro de su división de exploración y producción upstream, la cual engloba todas las actividades de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas en todo el mundo. La venta de esta posición en Indonesia permite a Repsol liberar capital para reforzar proyectos con mayor generación de caja y acelerar la inversión en energías renovables, fortaleciendo así su balance. En términos de impacto estratégico, la reducción de deuda y el reconocimiento de un beneficio extraordinario aportan al mercado señales positivas, mejorando ratios financieros y reforzando la capacidad crediticia de la compañía. No obstante, el valor percibido por los inversores dependerá de la claridad en el destino de estos fondos y del ritmo de ejecución del plan de transición energética, tanto en renovables como en otros proyectos upstream de mayor escala. Las acciones de Repsol cotizan planas Las acciones de Repsol retroceden un 0,04% y un 2,65% semanal. El conflicto en Oriente Medio ha tenido un efecto significativo en las empresas petroleras y energéticas aumentando la volatilidad en sus cotizaciones. No obstante, en el último mes, las acciones de Repsol avanzan un 5,72% y un 5,2% en el acumulado del año. Actualmente, las acciones de Repsol cotizan por encima de sus medias móviles de corto y medio plazo y continúan en un canal alcista. Además, el indicador ADX muestra una fortaleza considerable de la tendencia que la mantiene en dicha tendencia. Aunque pueden esperarse ciertas correcciones, la previsión se mantiene al alza. ¿Cómo comprar acciones de Repsol? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Repsol (REP1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



