El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acaba de dar inicio a la conferencia de prensa, comentando sobre las perspectivas económicas de EE. UU., dos días después de que se anunciaran los aranceles de represalia del expresidente Trump. La conferencia se produce minutos después de que el expresidente Donald Trump instara a Powell, a través de su publicación en la plataforma Truth Social, a "dejar de jugar a la política" y recortar las tasas de interés, calificándolo como un "momento perfecto", citando una inflación más baja y una sorpresa positiva en los datos de empleo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aspectos destacados del comunicado publicado y preparado previamente: Las perspectivas son altamente inciertas, con riesgos elevados de mayor desempleo e inflación.

Se está volviendo evidente que los aumentos de aranceles serán significativamente mayores de lo esperado. Lo mismo aplica a sus efectos económicos.

Los datos muestran un crecimiento sólido, con el mercado laboral en equilibrio. El progreso hacia la meta de inflación del 2% se ha desacelerado.

Es demasiado pronto para decir cuál será el camino apropiado para la política monetaria. Aspectos destacados de la sesión de preguntas y respuestas: La Reserva Federal no tiene una previsión de probabilidad de recesión, pero pronósticos externos han elevado esa probabilidad. Powell no comenta sobre estos niveles recientemente elevados, más allá de reconocer que los niveles anteriores eran muy bajos.

Es un buen momento para dar un paso atrás y dejar que las cosas se aclaren.

Parece que no estamos apurados y sentimos que tenemos tiempo.

Powell tiene la intención de cumplir plenamente su mandato. En conclusión, Jerome Powell admitió que la escala del proteccionismo de Trump fue mayor de lo esperado, y que los aranceles posiblemente tengan un impacto inflacionario persistente. Se espera presión inflacionaria a corto plazo, pero se necesitan datos económicos más claros para tomar decisiones más contundentes en la política monetaria. El enfoque de "no estamos apurados" sigue muy vigente.

