BBVA ha presentado unos resultados correspondientes al primer semestre de 2026 que vuelven a situar a la entidad entre los bancos europeos con mayor crecimiento y rentabilidad. El beneficio alcanzó los 6.051 millones de euros, un 11,1% más que hace un año, apoyado en el fuerte dinamismo del negocio bancario, el crecimiento de los ingresos recurrentes y una elevada generación de capital. Más allá de las cifras trimestrales, la principal conclusión es que el banco continúa ejecutando su Plan Estratégico a un ritmo superior al previsto, reforzando la confianza del mercado en la consecución de los objetivos fijados para 2028.

Cifras clave de los resultados de BBVA del primer semestre

Beneficio neto: 6.051 millones de euros (+11,1%).

6.051 millones de euros (+11,1%). Margen de intereses: 15.164 millones (+20,3%).

15.164 millones (+20,3%). Comisiones netas: 4.572 millones (+14,0%).

4.572 millones (+14,0%). Crédito a la clientela: +10,6%.

+10,6%. Recursos de clientes: +6,9%.

El margen de intereses vuelve a diferenciar a BBVA del resto del sector

El principal aspecto positivo de los resultados vuelve a encontrarse en el margen de intereses. Mientras gran parte de la banca europea comienza a notar el impacto de la normalización de los tipos de interés, BBVA vuelve a situarse entre las entidades europeas con mayor crecimiento del margen financiero gracias a una combinación poco habitual: fuerte crecimiento del crédito y mantenimiento de unos márgenes todavía muy elevados.

La rentabilidad de los activos apenas muestra deterioro, permitiendo que el margen de intereses siga creciendo a un ritmo superior al 20%. Esto refleja que el crecimiento no depende únicamente del entorno de tipos, sino también de una sólida evolución del negocio comercial y de una gestión eficiente del balance.

El crédito aumentó un 10,6% interanual y, además, lo hizo con una composición especialmente favorable. Empresas, consumo y tarjetas lideraron el crecimiento, segmentos tradicionalmente más rentables que el negocio hipotecario. Esto refleja una elevada calidad del crecimiento comercial y reduce la dependencia del mercado inmobiliario como principal motor de expansión.

Las comisiones también mantuvieron un comportamiento muy sólido, creciendo un 14% gracias al buen comportamiento del negocio de pagos, la gestión de activos y el aumento de la actividad comercial. Se trata de una evolución especialmente positiva porque incrementa el peso de ingresos recurrentes menos dependientes de los tipos de interés y ligados al crecimiento de los recursos gestionados y de la transaccionalidad de los clientes.

La diversificación internacional y la calidad del crédito siguen siendo las principales fortalezas

Desde un punto de vista geográfico, México continúa siendo el principal motor del Grupo, aportando una parte muy relevante tanto del margen de intereses como del beneficio, apoyado también en ell peso mexicano que fue una de las divisas con mejor comportamiento del trimestre. Turquía, por su parte, ha vuelto a sorprender positivamente, manteniendo un sólido crecimiento a pesar del complejo entorno macroeconómico y reduciendo parte de las dudas que existían hace unos meses sobre la sostenibilidad de su negocio.

España, sin embargo, continúa mostrando una evolución más moderada. El crecimiento del margen de intereses sigue siendo inferior al registrado por el conjunto del Grupo, lo que confirma que la mayor parte de la creación de valor continúa procediendo de los mercados internacionales. Aun así, el negocio doméstico mantiene un comportamiento sólido gracias al crecimiento del crédito hipotecario y empresarial.

La calidad crediticia continúa siendo sólida, aunque las provisiones seguirán siendo el principal foco de atención

Uno de los aspectos que seguirá vigilando el mercado es la evolución de las dotaciones por deterioro de activos financieros. A primera vista, el incremento interanual de las provisiones podría interpretarse como una señal de deterioro de la calidad crediticia. Sin embargo, nuestra lectura es más positiva. BBVA atribuye este aumento principalmente al fuerte crecimiento del crédito y no a un empeoramiento significativo de la cartera de préstamos. Además, las dotaciones se moderaron respecto al primer trimestre, lo que sugiere que, por el momento, el incremento responde más a la expansión del balance que a un aumento del riesgo de impago.

En este sentido, pensamos que la calidad del crecimiento sigue siendo elevada. El banco continúa aumentando el crédito a doble dígito, mantiene unos elevados niveles de rentabilidad y no se observan, por ahora, señales de deterioro relevantes en los indicadores de riesgo. No obstante, será importante comprobar durante los próximos trimestres que la evolución de las provisiones continúa estabilizándose, especialmente si el crecimiento económico comienza a moderarse en algunos de sus principales mercados

La mejora de la eficiencia refuerza el cumplimiento del Plan Estratégico

Más allá del crecimiento de los ingresos, uno de los aspectos más destacados de los resultados de BBVA vuelve a encontrarse en la rentabilidad y la eficiencia. BBVA mantiene un ROTE del 22,2%, situándose entre las entidades más rentables de Europa, mientras continúa mejorando su eficiencia operativa gracias al fuerte crecimiento de los ingresos.

Aunque los gastos de explotación son superiores a los del año pasado como consecuencia del crecimiento del negocio, la evolución trimestral muestra una clara moderación, reflejando que el fuerte incremento de los ingresos continúa trasladándose a una mejora de la eficiencia operativa. La entidad sigue destinando una parte relevante de sus inversiones a la transformación digital, el desarrollo tecnológico y la automatización de procesos, con el objetivo de aumentar la productividad y generar un mayor apalancamiento operativo en los próximos años. Además, BBVA destaca que la implantación de plataformas globales, la digitalización y el uso de inteligencia artificial continúan contribuyendo a contener los costes y mejorar la eficiencia del Grupo.

La evolución de los principales objetivos financieros confirma además que el banco avanza incluso por delante de lo previsto en su Plan Estratégico 2025-2028. La entidad ya alcanza un ROTE medio del 20,8% frente al objetivo del 22%, el crecimiento anual compuesto del valor contable tangible más dividendos se sitúa en el 18,4%, claramente por encima del objetivo del 15%, la ratio de eficiencia continúa acercándose al objetivo del 35% y el beneficio acumulado ya supera los 16.600 millones de euros, aproximadamente un tercio del objetivo fijado para todo el periodo estratégico. Más que revisar formalmente sus previsiones, BBVA demuestra trimestre tras trimestre que está ejecutando su plan por delante de lo previsto.

Opinión del Equipo de Análisis de XTB sobre los resultados de BBVA

En nuestra opinión, BBVA ha presentado los resultados más completos de la gran banca española en esta temporada. El banco no solo ha vuelto a superar las expectativas del mercado gracias al fuerte crecimiento del margen de intereses, el crédito y las comisiones, sino que también ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones por hasta 2.000 millones de euros y ha mejorado parte de sus previsiones para 2026. Todo ello refuerza la idea de que la ejecución de su Plan Estratégico avanza incluso a un ritmo superior al inicialmente previsto, consolidando una estrategia basada en el crecimiento rentable y la generación de capital.

Mientras buena parte del mercado continúa centrando su atención en la evolución de los tipos de interés, BBVA demuestra que su crecimiento depende cada vez más de factores estructurales, como el dinamismo comercial, la diversificación geográfica y la mejora constante de la eficiencia operativa. México continúa siendo el principal motor del grupo, mientras que Turquía ha vuelto a sorprender positivamente, manteniendo un sólido crecimiento a pesar del complejo entorno macroeconómico y reduciendo parte de las dudas que existían hace unos meses sobre la sostenibilidad de su negocio. No obstante, el banco ha revisado al alza sus previsiones sobre el coste del riesgo en este mercado, un aspecto que seguirá siendo uno de los principales focos de atención para los inversores durante los próximos trimestres.

El verdadero reto para los próximos ejercicios ya no será seguir sorprendiendo con el crecimiento, sino demostrar que es capaz de mantener unos niveles de rentabilidad que hoy se sitúan entre los más elevados de la banca europea. Mientras el margen de intereses continúe creciendo apoyado tanto en el volumen de crédito como en unos márgenes elevados, la calidad crediticia permanezca sólida y el banco siga ejecutando su Plan Estratégico al ritmo actual, seguimos considerando a BBVA como una de las entidades mejor posicionadas del sector bancario europeo.