- SK Hynix registra beneficios récord, pero incumple las previsiones de ingresos y beneficio operativo.
- La compañía aumenta un 50% su inversión hasta 31.000 millones de dólares y defiende que la demanda de memoria para IA seguirá superando a la oferta hasta 2030.
- SK Hynix registra beneficios récord, pero incumple las previsiones de ingresos y beneficio operativo.
- La compañía aumenta un 50% su inversión hasta 31.000 millones de dólares y defiende que la demanda de memoria para IA seguirá superando a la oferta hasta 2030.
Las acciones de SK Hynix han bajado en la sesión asiática un 9,61% tras haber tocado un suelo en el -19%, voviendo a situarse bajo presión después de que el fabricante surcoreano presentara unos resultados trimestrales históricos que, sin embargo, no lograron cumplir las elevadas expectativas del mercado. A pesar de multiplicar por más de seis su beneficio y anunciar un fuerte incremento de las inversiones para atender la demanda de inteligencia artificial, los inversores optaron por recoger beneficios ante el temor de que el ciclo de crecimiento del sector pueda estar alcanzando un punto de máxima exigencia.
Resultados de SK Hynix: beneficios récord, pero expectativas aún más altas
SK Hynix elevó su beneficio operativo un 557% interanual, hasta un máximo histórico, impulsado por la fuerte demanda de memorias HBM utilizadas en los aceleradores de inteligencia artificial. Sin embargo, tanto los ingresos como el beneficio operativo quedaron ligeramente por debajo de las estimaciones del consenso, un detalle suficiente para desencadenar nuevas ventas en un valor que había experimentado una revalorización extraordinaria durante el último año.
La compañía anunció además que elevará su inversión de capital alrededor de un 50%, hasta 45 billones de wones (unos 31.000 millones de dólares), con el objetivo de ampliar su capacidad de producción y mantener su liderazgo en memorias para inteligencia artificial. Los directivos reiteraron que esperan que la demanda siga superando a la oferta al menos hasta 2030, apoyada en contratos de suministro a largo plazo con los principales proveedores de servicios en la nube y fabricantes de chips para IA.
Las acciones de SK Hynix reflejan el temor a una desaceleración del ciclo de la IA
Pese al optimismo de la compañía, el mercado mantiene dudas sobre la sostenibilidad del actual ritmo de inversión en inteligencia artificial. Los inversores temen que el fuerte incremento del gasto de las grandes tecnológicas termine generando un exceso de capacidad en el futuro o reduzca la rentabilidad de las compañías del sector.
Además, el avance de los fabricantes chinos y el ambicioso aumento de capacidad anunciado por los principales productores de memoria han reavivado el debate sobre un posible exceso de oferta en los próximos años. No obstante, SK Hynix insiste en que el riesgo sigue siendo limitado y considera que los contratos firmados y la fortaleza estructural de la demanda permitirán mantener un mercado ajustado durante varios años más.
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