▶️ Resumen de la reunión de la FED

El mercado estaba expectante ante la reunión de ayer de la FED después de las caídas en las bolsas, y podemos afirmar que no ha defraudado. Desde la pasada reunión de enero el S&P 500 había bajado un 6%, firmando la mayor caída entre reuniones de los últimos años. La FED mantiene los tipos La FED decidió mantenter sin cambios los tipos, y causó cierta sorpresa al reducir el tamaño de su balance mediante la venta de bonos, lo cual representa una medida hacia una mayor liquidez, aunque Powell lo explicó como una maniobra técnica para evitar absorber demasiada liquidez en los mercados de bonos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A primera vista, la creciente incertidumbre, las mayores expectativas de inflación y la caída del crecimiento son preocupantes. Todo ello se suma a un indicador de estanflación. Sin embargo, los mercados reaccionaron como si Powell los hubiera impulsado a recortar más los tipos de interés. Estos movimientos cobraron impulso durante la sesión de preguntas y respuestas de Powell, aunque el mercado bursátil cedió algunas ganancias posteriormente. ¿Por qué subieron los índices? Entre los principales motivos podemos destacar los siguientes: La reducción de balance se considera una medida de estímulo

Por un lado que los miembros sigan viendo dos recortes significa que no ven un riesgo de recesión inminente lo cual les inclinaría por un tercer recorte

Habló sobre una inflación transitoria que puso de ejemplo con las lavadoras.

A los mercados también les gustó su respuesta a una pregunta sobre el fuerte aumento de las expectativas de inflación al consumidor, que descartó como un caso atípico Sin embargo, en las primera horas de la sesión de hoy la reacción está siendo moderadamente negativa.







