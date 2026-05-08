Resumen de la semana: del miedo a Ormuz al rally tecnológico

La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, junto con la expectativa de que el tránsito energético vuelva a normalizarse en el estrecho de Ormuz, ha sido suficiente para cambiar el tono de los mercados. Incluso un mal acuerdo para Washington sería, desde el punto de vista financiero, una buena noticia si consigue reducir la presión sobre el petróleo, los fertilizantes y toda la cadena industrial afectada por la disrupción logística.

Los inversores empiezan a creer que podríamos pasar de la “Guerra de Ormuz” a una guerra de precios, lo que ha provocado fuertes caídas en el petróleo y un alivio inmediato sobre las expectativas de inflación global.

Cuando el mercado vuelve a buscar crecimiento, siempre termina regresando a la tecnología y, más que nunca, a la inteligencia artificial, que ha vuelto a imponerse como el principal motor del mercado. Esto explica las diferencias de comportamiento entre los países con mayor exposición al sector. Japón, Corea del Sur y Estados Unidos han destacado en las últimas semanas, mientras Europa ha quedado más rezagada por su menor exposición tecnológica.

La mayor estabilidad geopolítica, eso sí, ha permitido que el Ibex 35 vuelva a acercarse a los 18.000 puntos gracias al rebote de los sectores más castigados desde el inicio del conflicto. Entre ellos destacan aerolíneas, acereras y banca, aunque si hay un valor que sigue sobresaliendo dentro del selectivo es ACS, que continúa marcando máximos por su exposición a los centros de datos.

IAG, Grifols y Amadeus: tres lecturas muy distintas del mercado

Entre las empresas que presentan cifras a final de semana destacan los resultados de IAG, Amadeus y Grifols. En el caso de la aerolínea, es una de las empresas mejor posicionadas del sector para hacer frente a la guerra en Oriente Medio. En primer lugar, tan solo el 3% de los asientos por kilómetro ofertado del grupo tenían como destino Oriente Medio, a lo que hay que sumar una elevada cobertura de combustible. En concreto, IAG cubre hasta el 75% de su consumo en el corto plazo, pudiendo alcanzar el 80% en las aerolíneas de bajo coste. Ahora bien, aunque de momento no se contempla la cancelación de rutas por escasez de combustible, si el conflicto perdura sí podría convertirse en un escenario factible con gran impacto sobre la compañía.

La farmacéutica Grifols ha presentado resultados por debajo de lo esperado. Sus cifras no solo decepcionaron frente al consenso, sino que además el mercado sigue dudando del negocio de albúmina, especialmente afectado por la presión competitiva en China y por las dudas sobre el crecimiento futuro necesario para mejorar el flujo de caja libre. La combinación de expectativas débiles y resultados peores de lo previsto está generando un claro sentimiento negativo de los inversores sobre la compañía.

Por su lado, Amadeus mantiene la confianza en cumplir los objetivos del año a pesar de la inestabilidad geopolítica actual. Además, la compañía logró superar las previsiones del consenso en prácticamente todas las métricas operativas, incluso en un entorno donde el mercado ha castigado con dureza a las empresas de software expuestas a la disrupción de la IA.

Wall Street vuelve a depender de un puñado de tecnológicas

En Wall Street, las tecnológicas han vuelto a ser el principal motor de los índices. La recuperación del mercado desde finales de marzo ha sido impulsada por el menor número de acciones registrado hasta la fecha, lo que ha llevado la concentración del mercado estadounidense a máximos históricos y ha provocado advertencias sobre la fragilidad del rally. Solo cinco empresas explican la mitad de la subida del S&P 500 desde abril, siendo Alphabet uno de los principales motores del avance. Aun así, el índice estadounidense se encamina hacia su sexta semana consecutiva de subidas, la mejor racha desde octubre de 2024.

El dato de empleo publicado este viernes, mejor de lo esperado, vuelve a demostrar lo lejos que sigue Estados Unidos de una recesión. De hecho, por primera vez en un año, se han registrado aumentos mensuales consecutivos en la creación de empleo. A pesar de los elevados precios del petróleo, la inflación persistente y unos tipos de interés altos durante más tiempo, el mercado laboral continúa mostrando fortaleza. En este contexto, resulta difícil imaginar que la Reserva Federal vaya a recortar los tipos de interés en el corto plazo.

El petróleo mantiene una elevada volatilidad y se dirige hacia una fuerte caída semanal después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que el alto el fuego seguía vigente pese a los nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos y fuerzas iraníes.

En otros mercados, el dólar continúa debilitándose, lo que está permitiendo que los metales vuelvan a subir con fuerza. En el caso de la plata, el movimiento se ve reforzado no solo por la caída del dólar, sino también por su importancia estratégica en industrias vinculadas a la inteligencia artificial y a las energías renovables, además de las fuertes importaciones procedentes de China.

Las próximas horas serán claves para entender el nuevo escenario de mercado. Los inversores parecen empezar a dejar atrás el conflicto geopolítico para volver a centrarse en los fundamentales, el crecimiento y, sobre todo, en la inteligencia artificial.