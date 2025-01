Resumen de la semana: Donald Trump sostiene los máximos históricos

Nueva semana al alza en los mercados mundiales, gracias a los datos macroeconómicos, las presentaciones de resultados y al tono más relajado de lo esperado de Donald Trump, en sus primeros días en la Casa Blanca. El Ibex 35 a por los 12.000 puntos Este clima de estabilidad, ha permitido al Ibex 35 recuperar la cota de los 12.000 puntos, gracias al impulso de la banca, que dado su carácter cíclico aprovecha un entorno de menor incertidumbre a nivel mundial. Las dos grandes empresas del sector, BBVA y Santander, también suben, al revalorizarse las divisas emergentes, que se reponen de su peor trimestre de los últimos años por los miedos de la guerra comercial y la postura agresiva de la FED. A nivel particular, Bankinter ha dado esta semana el pistoletazo de salida a las presentaciones de resultados en España. La entidad ha conseguido sobreponerse a la caída de los tipos de interés y ha reportado unas cifras sólidas que muestra su eficiente gestión del riesgo. Otras compañías que han subido esta semana han sido las que cuentan con una mayor exposición a China, como es el caso de ArcelorMittal, Acerinox y Puig, que aprovechan una menor amenaza de Trump sobre los aranceles al gigante asiático. Sin embargo, ha sido ACS, la mayor beneficiada de la semana. La constructora ha alcanzado sus máximos históricos, tras anunciar Trump una inversión de 500.000 millones en infraestructura digital, ámbito que le permite estar bien posicionada en los próximos años. Por otro lado, entre los peores valores de la semana destacan las renovables, y Telefónica, que se hunde en bolsa, ante las dudas que ha ofrecido el último movimiento del gobierno. La injerencia política no suele ser bien vista por parte de los inversores, y suma una nueva fuente de riesgos a las que una empresa privada ya se enfrenta por su actividad, como en este caso puede ser por su deuda, la alta competencia, o la falta de crecimiento. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El S&P 500 vuelve a romper los máximos históricos En Wall Street, esta semana el S&P 500 ha vuelto a romper sus máximos históricos. Unos resultados trimestrales positivos, señales de que la inflación se está moderando, y el tono del presidente respecto a China, están siendo algunos de los principales catalizadores del mercado. Desde que Trump asumió el cargo, el líder republicano ha dado a la aplicación china TikTok, un aplazamiento sobre su prohibición restando importancia a las preocupaciones sobre los riesgos para la seguridad nacional de la plataforma, ha amenazado a Pekín con aranceles más bajos que los aplicados a Canadá y México, y ha recibido al vicepresidente Han Zheng en su toma de posesión, siendo la primera vez que un alto funcionario chino presencia el juramento de un presidente estadounidense, lo que refleja un sentimiento más positivo hacia el gigante asiático de lo que cabría esperar. La tecnología sigue siendo el principal motor de crecimiento en los índices americanos. Mientras que a nivel particular los semiconductores enfilan nuevas alzas, Netflix ha presentado resultados y sus acciones subieron a su máximo histórico después de que el gigante del streaming informara de su mayor crecimiento trimestral en el número de suscriptores en la historia, impulsado por sus primeros grandes eventos deportivos en vivo y el regreso de series de éxito. Novo Nordisk, el orgullo de Europa El índice de referencia europeo, el EuroStoxx 600 va camino de registrar su quinto avance semanal tras alcanzar un nuevo récord. Después de un 2024 para olvidar, la expectativa de recortes de tipos, las bajas valoraciones, y el tono suave de Trump, está favoreciendo el impulso del Viejo Continente. En este caso las empresas del defensa debido a las presiones de Trump para subir el gasto en los próximos años, y el lujo gracias al mayor optimismo de China han impulsado a los selectivos. Además Novo Nordisk, la mayor empresa por capitalización de mercado en Europa, sube en doble dígito al publicarse que su tratamiento contra la obesidad ha ofrecido mejores resultados de los esperado. Japón continúa normalizando los tipos de interés El Banco de Japón ha elevado este viernes su tasa de política monetaria clave al nivel más alto desde 2008 adoptando una visión más optimista sobre la fortaleza de la inflación, alimentando las expectativas de más alzas de tipos, apoyando la fortaleza del yen. En su informe de perspectivas, el BOJ elevó la mayoría de sus proyecciones de inflación, lo cual probablemente reforzará la percepción generalizada del mercado de que el BOJ subirá los tipos a un ritmo gradual, aproximadamente una vez cada seis meses, siempre que el yen no sucumba a una nueva debilidad. El Euro a recuperar terreno perdido En divisas, el euro se dirige a su mejor semana en más de un año después de que los inversores redujeron sus expectativas de recortes de tipos de interés y apostaran a que los aranceles comerciales estadounidenses no entrarán en vigor tan pronto como se temía anteriormente. La moneda común se encamina a fortalecerse alrededor de un 2% frente al dólar, su mayor subida desde julio de 2023. Parte del movimiento se puede atribuir al dólar, que se encamina a su peor semana en 14 meses. Estas caídas en la divisa estadounidense favorecen a las materias primas. El oro alcanza nuevos récord, mientras el petróleo está terminando una semana con volatilidad después de que el presidente Donald Trump exigiera a la OPEP que redujera los precios del crudo, y estableciera como una de sus prioridades la caída en el precio del barril.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.