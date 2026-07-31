Las acciones de Coinbase caen con fuerza después de que la mayor plataforma de criptomonedas de Estados Unidos presentara unos resultados que volvieron a reflejar el impacto de la debilidad del mercado cripto. La compañía registró su tercer descenso trimestral consecutivo de los ingresos, publicó unas pérdidas superiores a las esperadas y reconoció que la menor actividad de negociación continúa lastrando el negocio. Sin embargo, detrás de estos resultados también aparecen señales positivas que muestran el avance de su estrategia para convertirse en una plataforma financiera mucho más diversificada.

Coinbase sigue dependiendo del ciclo de las criptomonedas

Los resultados de Coinbase vuelven a poner de manifiesto el principal reto al que se enfrenta la compañía. La caída de los precios de los principales criptoactivos durante el trimestre redujo significativamente la actividad de negociación, provocando un descenso del 19% en los ingresos y unas pérdidas que superaron ampliamente las previsiones del consenso.

El volumen de negociación en el mercado de criptomonedas continúa siendo el principal motor de los resultados de Coinbase, lo que hace que el negocio siga mostrando una elevada sensibilidad a los ciclos del mercado. De hecho, la propia compañía reconoció que julio está siendo uno de los meses más débiles para el sector desde 2023, mientras parte del capital minorista se ha desplazado hacia otros activos como las compañías de inteligencia artificial o las materias primas.

La diversificación gana peso en Coinbase, pero todavía no compensa la debilidad del trading

A pesar del deterioro de los resultados, creemos que existen varios aspectos positivos que el mercado no debería pasar por alto. Coinbase volvió a ganar cuota de mercado por tercer trimestre consecutivo, alcanzando un máximo histórico del 10,3%, mientras que los ingresos procedentes de sus negocios recurrentes continúan aumentando su peso dentro del grupo.

La compañía sigue avanzando en su estrategia de convertirse en una "Everything Exchange", ampliando su presencia en derivados, mercados de predicción, tokenización de activos reales y servicios vinculados a USDC, cuya utilización volvió a marcar máximos históricos. En nuestra opinión, esta transformación continúa siendo la principal palanca de crecimiento a largo plazo, aunque todavía resulta insuficiente para compensar la fuerte dependencia que mantiene respecto a la evolución del mercado de criptomonedas.

Otro de los factores que seguirá condicionando la cotización será la evolución del Clarity Act en Estados Unidos. La aprobación de esta ley proporcionaría un marco regulatorio mucho más estable para el sector y facilitaría una mayor adopción institucional de los activos digitales. Sin embargo, los retrasos en el Senado continúan generando incertidumbre y podrían seguir limitando el potencial de revalorización de la compañía en el corto plazo.

Las acciones de Coinbase retroceden cerca de un 30% en lo que llevamos de año.

¿Cómo comprar acciones de Coinbase?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Coinbase (ticker: COIN.US; ISIN US19260Q1076) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.