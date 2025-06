Resumen de la semana: ¿Tormenta perfecta en los mercados?

La tensión geopolítica continúa aumentando a nivel mundial, generando fuertes picos de volatilidad en los mercados financieros. Los bombardeos de Israel sobre Irán ha sido el último evento de inestabilidad, en un año en el que los inversores no pueden relajarse en ningún momento. El ataque constituye un duro golpe para la economía mundial en un momento ya de por sí frágil. Aumenta los riesgos tanto para el crecimiento como para la inflación, al tiempo que se ha limitado la flexibilidad de las herramientas fiscales y monetarias disponibles que los países y bancos centrales tienen disponibles para responder. Por un lado, recortar los tipos de interés en estas circunstancias parece inverosímil debido al posible incremento de los precios, mientras que cualquier respuesta fiscal se produciría en un momento en el que los bonos cotizan con altas rentabilidades. La gravedad de los efectos dependerá de la magnitud y la duración del ataque unilateral de Israel y de las represalias que desencadene. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos más destacados en el Ibex 35 El Ibex 35, al igual que el resto de selectivos mundiales ha sufrido durante los últimos días fuertes caídas en su cotización. La incertidumbre política en España, y los malos resultados de Inditex tampoco han ayudado. Respecto a esa inestabilidad local, los bancos debido a su comportamiento cíclico han podido verse más penalizados, aunque también les ha lastrado la caída en la inflación en EEUU que ha descontado una mayor probabilidad de recortes de tipos por parte de la FED. Respecto al gigante textil, los resultados publicados han mostrado una fuerte caída de la demanda en la mayoría de sus mercados, limitado en cierta medida por el tipo de cambio. Además, a pesar de la caída de los costes de la materia prima, el margen bruto no ha mejorado y nos sorprende que con la bajada de los costes del transporte, tanto aéreo como marítimo, los gastos de explotación hayan crecido a un ritmo alto. La semana ha sido una pesadilla para las compañías ligadas al turismo. A las fuertes subidas del petróleo debido a la tensión en Oriente Medio, se ha sumado el accidente de un avión con destino a Londres procedente de la India con más de 240 pasajeros fallecidos. Las acciones de IAG y Amadeus han sido las más penalizadas del selectivo en la semana. En el lado opuesto, encontramos a Repsol, que ha liderado los avances de la semana gracias a las subidas del precio de la energía. Los efectos que estos movimientos pueden tener en la inflación pueden ser devastadores para la economía en un momento en el las empresas todavía no han trasladado el incremento de los precios a los consumidores. Los mercados pierden la fe en Trump Wall Street acaba la semana a la baja. Donald Trump parece que va perdiendo credibilidad entre los inversores, y el anuncio del acuerdo con China, no ha sido recibido con gran optimismo en los mercados. Respecto a los datos de inflación, los precios han mostrado un crecimiento inferior al previsto. Esto podría explicarse por el exceso de inventario acumulado antes de la imposición de nuevos aranceles, así como por la decisión de muchas empresas de absorber los sobrecostes para mantener la competitividad. Aún así, la caída en los bienes duraderos y servicios recreacionales, indican que los consumidores pueden estar empezando a preocuparse por la incertidumbre. En cualquier caso, la energía va a jugar fundamental en la economía en los próximos meses, el riesgo de un bloqueo en el estrecho de Ormuz, podría disparar los precios del petróleo por encima de los 120 dólares, lo cual generaría fuertes implicaciones en la economía y la política monetaria, debido al impulso inflacionario. Los activos refugio suben Entre los activos más beneficiados de los últimos días, vuelven a surgir los activos refugio y los avances de las materias primas que aprovechan la debilidad del dólar, que ha cotizado en sus mínimos de los tres últimos años. El oro y la plata, vuelven a asomar como alternativas de inversión, mientras los bonos del Tesoro se estabilizan ante el éxito de las últimas emisiones.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.