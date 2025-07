Resumen de la semana: Trump amenaza a Powell, el bitcoin se dispara y Europa recorta

Los mercados siguen batiendo récords en una semana marcada por rumores de que Donald Trump podría destituir de manera inmediata al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Tras conocerse la noticia, las bolsas borraron sus subidas, el dólar cayó y la rentabilidad de los bonos subió bruscamente, reflejando una pérdida de confianza en EE. UU. Los inversores valoran la independencia de la Fed, ya que sin ella su compromiso contra la inflación pierde credibilidad. Aunque de momento los precios no han repuntado como se temía, los aranceles parecen estar empezando a causar efecto, por lo que bajar los tipos de interés apresuradamente podría ser un grave error. Signo mixto dentro del Ibex 35 El Ibex 35, con pocos movimientos a resaltar, se aproxima de nuevo a los 14.000 puntos, impulsado por Grifols —que anunció una inversión en una nueva planta de fraccionamiento de plasma— y por IAG, que se benefició de los buenos datos del sector aéreo y las cifras positivas de Aena en el crecimiento del número de pasajeros. En contraste, las acereras retroceden ante la incertidumbre sobre la duración del actual ciclo del acero y previsiones de precios bajos prolongados. Una de las empresas protagonistas ha sido Puig, que ha presentado sus datos del trimestre, experimentando una ralentización en el segmento de fragancias, aunque maquillaje y cuidados para la piel tuvieron un fuerte repunte que ha animado a los inversores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Pocos movimientos en un sector clave del índice como los bancos que viven un periodo de consolidación en las últimas semanas ante las dudas sobre las consecuencias económicas de la guerra comercial y los recortes de tipos por parte de los bancos centrales. Entre la utilies, ha destacado Acciona Energía, que ha comenzado la construcción de una nueva planta solar en Perú, región con alto potencial debido a sus altos niveles de radiación solar en el sur del país y a sus zonas costeras del norte con buen recurso eólico. Las utilites podrían encontrar en los próximos meses un catalizador muy positivo en el auge de la inteligencia artificial. El posible despido de Powell causa un gran revuelo en el mercado En Wall Street, las subidas bursátiles reflejan confianza en la economía y expectativas de buenos resultados empresariales en el segundo trimestre, lo que ayuda a contrarrestar la tensión comercial. Los primeros resultados muestran que los beneficios del S&P 500 están en camino de aumentar un 3,2% para el segundo trimestre, ligeramente por encima de las expectativas previas del 2,8%. A nivel particular, han destacado los resultados de Netflix del jueves superaron las expectativas en todas las métricas clave y elevaron sus perspectivas para todo el año, tanto en ingresos como en márgenes de beneficio. Parece que los mercados estadounidenses seguirán su tendencia actual al menos durante las próximas semanas, hasta que tengamos nuevas referencias sobre el empleo y la inflación, que podrían empezar a mostrar cierta debilidad. El tema de la semana ha sido el posible despido de Powell, que en caso de materializarse supondría una pérdida de confianza de los inversores sobre el país, lo cual influiría negativamente en las bolsas. Los inversores valoran la independencia de la Fed. Sin ella, la promesa del banco central de controlar la inflación carece de credibilidad. Además, las expectativas de una mayor inflación pueden alterar drásticamente el precio de los activos financieros. Si Trump despide finalmente a Powell, en el corto plazo podríamos asistir a una caída de al menos un 5% en el dólar, así como una fuerte impulso en la rentabilidad de los bonos de largo plazo de unos 50 puntos básicos, y un retroceso de un 5% en el S&P 500. En cualquier caso, para conocer las consecuencias que pueda tener en los mercados financieros, habría que tener en cuenta la respuesta de Powell, que podría demandar el procedimiento presentando su despido como algo injustificado, lo cual crearía un clima de incertidumbre, que no es del agrado de los inversores.Por otro lado, creemos que Trump está tanteando el mercado para ver si puede despedir a Powell. Es probable que el presidente no solo esté tanteando la reacción del mercado, sino también, y más importante aún, intentando socializar la idea de la destitución de Powell, para que sea más fácil de digerir si se materializa. Pero de momento lo podríamos catalogar como un nuevo Taco Trade, y como ocurre en la guerra comercial, en algún momento creemos que la amenaza acabará por cumplirse. En Europa, ASML decepcionó con sus resultados, aunque el foco de la semana estuvo en el anuncio del gobierno francés de recortes en el gasto público, ante el fuerte crecimiento de su deuda. Aunque parece difícil que puedan aprobarse las propuestas en los próximos meses, es un camino que algunos países de países de Europa, EEUU o Japón, todos ellos con altos niveles de endeudamiento deberían seguir. El bitcoin supera sus máximos históricos Lo más destacado en el resto de mercados, son las subidas del bitcoin a sus máximos históricos. El camino del bitcoin a los 150,000 dólares parece cada vez más inevitable, gracias al incremento de la demanda y los proyectos de ley aprobados esta semana, favoreciendo los nuevos máximos en el mercado de criptoactivos que han superado los 4 billones de dólares por primera vez apoyado en un marco regulatorio cada vez más atractivo para el sector. La próxima semana será clave con la reunión del BCE, que previsiblemente mantendrá los tipos sin cambios, y las elecciones en Japón. El mercado mira con lupa los excesos de gasto público como ha quedado demostrado este año, y el país nipón está en el punto de mira.



