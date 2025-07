Resumen de la semana: Wall Street vuelve a máximos

Después de una primera mitad de año histórica para los principales activos globales, con Europa desempeñando un papel destacado, la semana cierra con una tónica que recuerda a los últimos ejercicios. Las bolsas estadounidenses han marcado nuevos máximos, impulsadas por el menor temor a que los aranceles arrastren al país a una recesión. Mientras tanto, el resto del mundo se queda rezagado ante la incertidumbre de las negociaciones comerciales. El Ibex 35 pierde los 14.000 puntos La Bolsa española no ha sido ajena a esta dinámica y ha perdido el nivel de los 14.000 puntos, lastrada por los valores más representativos del IBEX, especialmente los sectores cíclicos y de consumo. Una vez más, el protagonismo ha recaído en la banca. Las acciones del Sabadell han registrado fuertes subidas tras la venta de TSB al Banco Santander, una operación que destaca por su atractivo y por haberse cerrado a un múltiplo elevado, poco habitual en el sector financiero. Este movimiento añade más complejidad a la OPA de BBVA, aunque aún falta por celebrarse la junta de accionistas del Sabadell y se espera una posible mejora de la oferta en los próximos días. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La prima negativa sigue pesando, puesto que el banco catalán sigue cotizando alrededor de un 12% por encima del precio ofertado por BBVA. Esto implica que si el inversor acude a la OPA estaría renunciando de manera inmediata a unos 0,34€ por acción. Si la fusión se pudiera llevar a cabo de manera inmediata, esa diferencia podría estar justificada, pero el veto temporal del gobierno reduce el atractivo para los accionistas de Banco Sabadell. Otro sector protagonista de la semana ha sido el de las energías renovables. Las entidades de esta industria suben con fuerza en los últimos días impulsadas por la última reforma fiscal aprobada por el Senado de Estados Unidos, que ha mostrado un tono más conciliador con uno de los sectores más criticados por Trump Las acciones de Indra también se han disparado, tras el impulso registrado el pasado viernes. La compañía liderada por Ángel Escribano, que recientemente recibió una considerable mejora de la calificación de sus títulos, cotizan cerca de sus máximos históricos, registrados hace tan solo un mes, en un contexto global marcado por las discusiones sobre el gasto en defensa de la OTAN. El proyecto de ley es aprobado en EEUU Los sólidos datos de empleo en Estados Unidos han devuelto el optimismo a los inversores, coincidiendo con la aprobación de un ambicioso proyecto de ley promovido por el presidente, que tendrá un fuerte impacto tanto en la economía como en la deuda pública. Esta situación tendrá un impacto en la divisa, que seguirá devaluándose significativamente, debido a la impresión excesiva del gobierno. En estos momentos la política fiscal se sobrepone a la política monetaria, lo cual podríamos denominar como dominio fiscal, y su impacto está llevado a los activos financieros o reales a sus máximos históricos. Los bancos americanos pueden ser uno de los sectores ganadores de las próximas fechas. Los altos tipos de interés, su reciente subida del dividendo y las recompras de acciones han llevado a la industria a fuertes subidas en su cotización. En Europa, la tensión diplomática ha girado en los últimos días hacia China. Pekín ha ratificado que tiene la intención de cancelar parte de una cumbre de dos días con líderes de la UE prevista para finales de este mes, y ha impuesto derechos antidumping al brandy europeo durante cinco años, eximiendo a los principales productores de coñac que cumplieran con un compromiso de precio. En renta fija lo más destacado ha sido el comportamiento de los bonos en Reino Unido. La marcha atrás del gobierno para realizar sus promesas de recortes de gasto público, ha sido penalizado por los inversores presionando al alza la rentabilidad de los bonos y a la baja a la libra. El oro recupera terreno perdido En cuanto a las materias primas, el oro vuelve a resurgir ante las consecuencias que el proyecto de ley pueda tener en el dólar y la inflación, mientras que el petróleo cotiza estable previo a una reunión clave de la OPEP+ que prevé otro aumento de la producción, amenazando con aumentar un exceso previsto para finales de este año. A corto plazo, la atención estará puesta en si finalmente se concretan los acuerdos comerciales anunciados recientemente o si se opta por una prórroga durante el verano. En cualquier caso, desde Europa ya se reconoce que alcanzar un pacto antes de la fecha límite será complicado. Parece que este verano, tendremos que estar más atentos que nunca a las noticias del mercado.



