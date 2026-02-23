Resumen de mitad de sesión: El Dax 40 corrige medio punto

Las bolsas europeas cotizan mayoritariamente a la baja después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un nuevo arancel global uniforme del 15%, con efecto inmediato.

La decisión se produce tras un fallo del Tribunal Supremo que bloqueó una parte significativa del sistema arancelario anterior, que había mejorado brevemente la confianza del mercado a finales de la semana pasada. La nueva escalada ha aumentado una vez más la incertidumbre comercial y reducido el apetito por el riesgo. Los inversores están preocupados por el impacto en el crecimiento global y las expectativas de inflación. Los futuros de los índices estadounidenses también apuntan a una apertura más débil.

Los principales índices europeos se encuentran bajo presión: el Euro Stoxx 50 ha bajado alrededor de un 0,20%, mientras que el Dax 40 corrige alrededor de un 0,5%, lo que refleja su alta exposición al comercio internacional. El índice Stoxx 600 se deja 3 décimas, con la mayoría de los sectores en terreno negativo. Entre los más débiles se encuentran las empresas industriales sensibles al comercio exterior.

La evolución de los sectores y de las acciones individuales es dispar. Empresas de lujo como Kering (KER.FR +3,30%) y LVMH (MC.FR +1,50%) apoyaron inicialmente al mercado francés, mientras que las empresas aeroespaciales y de defensa, como Airbus y Thales, cotizan a la baja

Novo Nordisk se hunde un 16% después de que su medicamento contra la obesidad, CagriSema, no cumpliera con el criterio de valoración principal en un ensayo clínico. Esto ha intensificado la preocupación por la competencia.

Johnson Matthey (JMAT.UK) también corrige un 16% tras una reducción en el precio de venta de su división Catalyst Technologies.

JD Sports (JD.UK) sube un 4,6% tras anunciar un programa de recompra de acciones de 200 millones de libras.

Rolls-Royce (RR.UK) baja un 1,20% antes de la publicación de sus resultados esta semana.

Los datos macroeconómicos respaldaron en cierta medida las perspectivas europeas a pesar de la volatilidad del mercado. El índice de clima empresarial Ifo de Alemania subió a 88,6 puntos en febrero, ligeramente por encima de las expectativas y su nivel más alto desde agosto, lo que indica cautelosas señales de recuperación.

Los datos recientes del PMI de la Eurozona, publicados a finales de la semana pasada, también mostraron que el sector manufacturero ha vuelto a la senda de la expansión tras varios meses de contracción.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advierte que una política comercial impredecible podría perturbar la inversión y la estabilidad económica. En los próximos días, el mercado espera nuevas publicaciones de resultados corporativos en Europa.