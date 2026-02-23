- El Ibex 35 despunta
- Europa tiene dudas
- Wall Street cae con fuerza
El Ibex 35 resiste el impacto de los aranceles y se anota una subida de más de medio punto porcentual a pesar de los descensos de Europa y la debilidad en Wall Street. La semana será importante tanto a nivel de resultados como en clave geopolítica.
Movimientos en el Ibex 35
Dentro del Ibex 35 ha destacado Telefónica y la banca. Por su lado, Telefónica reportará sus cifras mañana, pero hoy los inversores celebran que se haya creado un espacio con otras compañías donde clientes y desarrolladores pueden desplegar aplicaciones de forma automática y segura. La banca se ha anotado subidas importantes, con Santander repuntando más de un 2% después de un informe favorable sobre el sector de Deutsche Bank. Aunque el año será más complicado que el anterior, los inversores siguen acudiendo a la banca por su alta remuneración al accionista.
En la parte baja del Ibex 35 se ha encontrado Indra, que se ha dejado más de un 2% a la espera de sus resultados de esta semana. Además, el mercado sigue muy pendiente de los movimientos con respecto a EM&E después de que el consejo pueda aprobar la operación sin el visto bueno de la comisión de supervisión. Amadeus o Rovi también han descendido en la jornada de hoy.
Otros movimientos
Entre los índices europeos hemos visto dudas, con un fuerte descenso para el DAX pero con un AEX neerlandés que ha subido ligeramente. En cualquier caso, la atención se ha puesto en las caídas de las bolsas estadounidenses, que superan el 1% y que empiezan a descontar a un Donald Trump más beligerante comercialmente. En el Nasdaq 100 empresas como CrowdStrike o Shopify siguen descendiendo más de un 8%, con el software aún en el punto de mira. Todo ello en la misma semana en la que Nvidia presentará unas cifras clave para conocer la salud de la IA y unas exigencias muy altas para su guidance.
Ante el aumento de incertidumbre el oro y la plata vuelven a responder con subidas del 3% y del 5% respectivamente. El oro sigue siendo el principal beneficiado de las políticas de Trump, a la vez que el dólar se debilita. El que no termina de repuntar es el bitcoin, que se ha dejado un 3%.
