Los inversores tienden a centrarse en la bolsa americana, con el S&P 500 y el Nasdaq 100 como principales receptores de fondos tanto nacionales como internacionales. Con la debilidad del dólar del año pasado, el mercado puso el foco en algunos índices europeos. Sin embargo, los inversores están pasando por alto un índice que está volando y cuyos gobernantes están totalmente involucrados en que siga haciéndolo. Hablamos del Kospi de Corea del Sur.

El Kospi vuela en este 2026, después de despegar en 2025

En el 2025 el Kospi coreano subió más de un 70%, mientras que en este 2026 lo hace ya en un 35%. De hecho, en el último año ha más que doblado. Estos repuntes están empezando a llamar la atención de los inversores internacionales, porque podemos decir que parte de esas subidas se deben a compras nacionales. En XTB el ETF que replica el comportamiento del MSCI Korea 20/35 es el MSCI Korea (IKOR.UK). Este índice casi dobló su valor en 2025 y cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por capital flotante en Corea, por lo que es un buen instrumento para tener exposición al país.

¿Por qué la bolsa coreana está disparándose?

El auge de los ETFs en Corea está siendo muy relevante. En las calles de Seúl está comenzando a ser habitual que se vean autobuses con anuncios de fondos cotizados (ETF) que animan a invertir sus ahorros para la jubilación. Sin embargo, los coreanos están yendo más allá y en lugar de comprar ETFs simples, están comprando ETFs apalancados. Eso puede traducirse en ganancias extraordinaria, pero también en pérdidas abultadas.

El auge de los ETF apalancados forma parte de un giro más amplio de los ciudadanos surcoreanos hacia la bolsa local, alentado activamente por el gobierno, tras años priorizando la inversión en acciones estadounidenses. El presidente Lee Jae Myung, elegido el año pasado, está trabajando para mejorar el gobierno corporativo de las compañías coreanas para reducir el descuento con el que cotizan las empresas nacionales frente a sus homólogas internacionales. Esto es algo que suele ocurrir cuando un merado es poco transparente o incluso no reporta información en inglés, algo bastante típico entre compañías asiáticas. Ahora, por ejemplo, los directivos tienen la obligación legal de velar por los intereses de todos los accionistas y no solo por los de la propia empresa (en ocasiones se puede maltratar al accionista en beneficio de la directiva o la empresa). Además, en diciembre anunció incentivos fiscales para quienes vendan valores en el extranjero y reinviertan ese capital en el mercado doméstico.

¿Dónde puede estar el problema?

Según datos de la Korea Exchange y que recoge Financial Times, los inversores minoristas han comprado acciones locales por un importe neto de 6,3 billones de wones (unos 4.300 millones de dólares) desde comienzos de 2026. Además, han invertido 13 billones de wones en ETF coreanos, lo que ha facilitado el despunte de los índices que hemos comentado previamente. Sin embargo, el problema de esto lo encontramos en el apalancamiento. Si bien el apalancamiento puede ser muy beneficioso, si no se sabe usar puede liquidar al inversor. En ese sentido, aunque los ETF apalancados representan solo el 3,7% de los activos totales invertidos en ETF en Corea, concentran casi un 20% del volumen total negociado en estos productos en la bolsa surcoreana en este 2026. Pero la cosa no queda aquí, porque el gobierno ha anunciado que autorizará ETF apalancados sobre acciones individuales de grandes compañías como Samsung Electronics y SK Hynix. Es decir, el gobierno va con todo.

El mes pasado, el número de cuentas individuales activas para operar en bolsa en Corea superó por primera vez los 100 millones, el equivalente a casi dos cuentas por habitante, a la vez que la operativa en el mercado se está disparando.

¿Y los inversores internacionales?

En los mercados, no solo en el financiero, los precios son una señal de información que causan que el resto de agentes actúen en consecuencia. En ese sentido, que los índices coreanos se disparen y continúen con mucha fuerza está marcando una clara señal al mercado y ya empezó a llamar la atención de inversores internacionales. Esto nos hace pensar que es probable que ese auge interno se traslade también a otros inversores extranjeros en busca de una mayor diversificación, de empresas con múltiplos más bajos y sobre todo buscando una alternativa a una bolsa americana muy debilitada por el dólar, lo que podría ayudar a que los índices del país sigan subiendo con fuerza. Esto no significa que podamos asegurar que los índices coreanos vayan a seguir disparándose, ya que tienen riesgos como el auge del apalancamiento y la posibilidad de que ante una fuerte caída se produzca una salida en avalancha de los inversores minoristas, llevando a una caída normal de mercado a una debacle. Sin embargo, es sin duda un índice a considerar y que el inversor debe tener en cuenta a la hora de hacer su cartera de acciones o su plan de inversión.

Gráfico diario del ETF MSCI Korea (IKOR.UK) que tenemos en XTB