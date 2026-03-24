Resumen de mitad de sesión: el mercado europeo se tambalea

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La volatilidad sigue dominando y el escepticismo pesa más que el rebote reciente.
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El petróleo y el dólar vuelven a imponerse como barómetros del riesgo.
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Las bolsas europeas ceden terreno y el DAX vuelve a mostrar debilidad.
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SAP y Bayer destacan a la baja, mientras Puig sorprende con un fuerte impulso corporativo.
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La volatilidad sigue dominando y el escepticismo pesa más que el rebote reciente.
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El petróleo y el dólar vuelven a imponerse como barómetros del riesgo.
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Las bolsas europeas ceden terreno y el DAX vuelve a mostrar debilidad.
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SAP y Bayer destacan a la baja, mientras Puig sorprende con un fuerte impulso corporativo.
La volatilidad actualmente visible en el mercado bursátil europeo. Fuente: xStation
La sesión del martes en los mercados europeos transcurre en un ambiente volátil, aunque dominado por la incertidumbre en torno al alto el fuego de cinco días acordado entre Estados Unidos e Irán respecto a los ataques a objetivos energéticos, a pesar de que Irán niega que se hayan producido conversaciones y de que Israel continúa con sus ataques. El dólar, el petróleo y el oro siguen siendo los principales indicadores de volatilidad del mercado en medio de la agitación geopolítica.
El petróleo y el dólar superan al oro mientras el mercado sigue viendo riesgos elevados
Observándolos ahora, podemos ver que la sesión de hoy se desarrolla en un clima de escepticismo del mercado. El petróleo y el USD superan al oro, lo que puede indicar que el mercado sigue viendo muchos riesgos en los próximos días. OIL y OIL.WTI suben más de un 1%, aunque los precios siguen por debajo de los 98 dólares por barril. El índice del dólar USDIDX sube un 0,23%, mientras que las divisas del hemisferio sur vuelven a ser las de peor comportamiento, perdiendo un 0,67% (AUDUSD) y un 0,55% (NZDUSD) frente al USD, respectivamente.
Las bolsas europeas giran a la baja
En las bolsas en sí, no vemos una tendencia clara, aunque el impulso se ha vuelto más bajista en los últimos minutos. El DAX 40 alemán cae actualmente un 0,8%, mientras que el CAC 40 francés baja un 0,7% al final de la primera sesión del martes. El W20 polaco está teniendo un desempeño muy pobre, con descensos de alrededor del 1,1% (el mayor perdedor del continente).
Acciones individuales
- SAP está atrayendo la mayor atención de los inversores. Sus acciones cayeron un 4% hasta 147,66 euros, su nivel más bajo en 26 meses, convirtiéndose en el peor valor del índice DAX, con una caída total del 29% desde principios de año. El analista de JPMorgan, Toby Ogg, rebajó la calificación de la acción de “Overweight” a “Neutral” y redujo drásticamente el precio objetivo de 260 a 175 euros, además de eliminar la acción de la “Analyst Focus List”. Citó la desaceleración esperada en el crecimiento del indicador Current Cloud Backlog (CCB), el aumento de la volatilidad de los beneficios derivado de la transformación del modelo de negocio y la necesidad de mayores inversiones ante la intensificación de la competencia, lo que le llevó a reducir sus previsiones de beneficios para 2026–2028. Kepler Cheuvreux y Jefferies también redujeron sus precios objetivo a 190 y 230 euros, respectivamente, aunque ambas firmas mantuvieron sus recomendaciones de “Buy”, señalando confianza en el potencial a largo plazo de la compañía a pesar de los desafíos a corto plazo.
- Las acciones de Bayer AG cayeron casi un 3% tras informarse que el fondo de inversión Inclusive Capital Partners está considerando vender un bloque de 8,5 millones de acciones (0,9% del capital social) por un valor aproximado de 327 millones de euros, lo que el mercado interpreta como una señal de que Ubben considera agotado el potencial de crecimiento de la compañía. Como resultado, Bayer se situó como el segundo peor valor del principal índice alemán.
- Las acciones de la española Puig se dispararon un 16% después de que Estée Lauder y el grupo de belleza español anunciaran que están en conversaciones sobre una posible adquisición. image.jpg
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