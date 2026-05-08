Resumen de mitad de sesión: El retroceso vuelve a Europa

Los índices bursátiles europeos caen este viernes: el Stoxx 600 baja alrededor de un 0,65%, el DAX retrocede un 0,89% y el CAC 40 cae un 0,88%. El principal factor que presiona a los mercados es la escalada de la retórica comercial por parte del presidente Donald Trump, quien en una publicación en Truth Social el jueves amenazó con aranceles “significativamente más altos” sobre bienes de la UE si esta no cumple los términos del acuerdo comercial del año pasado —concretamente, reducir sus propios aranceles sobre bienes estadounidenses a cero.

Al mismo tiempo, los mercados siguen de cerca el intercambio de fuego entre EE. UU. e Irán en el Estrecho de Ormuz, que, aunque oficialmente no afecta al alto el fuego, incrementa la incertidumbre geopolítica. El dólar se muestra ligeramente más débil: el USDIDX cae un 0,36%, mientras que el EUR/USD se mantiene estable alrededor de 1,1771. Entre los sectores, energía es el que mejor se comporta —apoyado por la subida del petróleo, con Eni avanzando un 2,28%—, mientras que finanzas e industria son los que peor evolucionan, con caídas combinadas cercanas al 1%, arrastrados por Allianz (-4,96%) y Rheinmetall (-4,77%).

Tabla de mejores y peores valores del día en Europa. Fuente: XTB HQ Research Department

Rendimiento sectorial. Fuente: XTB HQ Research Department

Compañías

Commerzbank

Commerzbank ha publicado sus resultados del primer trimestre de 2026:

el beneficio neto aumentó un 9,4% hasta 913 millones de euros , superando la previsión del consenso de 868 millones.

el banco ha elevado su previsión de beneficio neto anual a al menos 3.400 millones de euros

y ha anunciado nuevos objetivos estratégicos que buscan duplicar los beneficios para 2030 y alcanzar una rentabilidad sobre el capital del 21%.

Al mismo tiempo, el banco anunció una tercera ola de despidos: se recortarán 3.000 empleos como parte de una estrategia defensiva frente a un intento de adquisición hostil por parte de UniCredit, que ya posee cerca del 30% del capital. UniCredit ha presentado una oferta formal de compra valorada en 37.000 millones de euros, pero se enfrenta a la resistencia tanto del consejo de Commerzbank como del gobierno alemán —el canciller Friedrich Merz ha rechazado abiertamente el intento de adquisición, calificándolo de “hostil y agresivo”.

IAG (propietaria de British Airways e Iberia)

IAG ha publicado sus resultados del primer trimestre de 2026:

los ingresos alcanzaron 7.180 millones de euros (+1,9% interanual),

mientras que el beneficio operativo aumentó un 77% hasta 351 millones, superando las expectativas.

Sin embargo, la compañía advirtió que el beneficio anual será inferior al previsto inicialmente debido al aumento de los costes de combustible: la factura total ascenderá a unos 9.000 millones de euros, de los cuales el 70% está cubierto. Las acciones de IAG caen alrededor de un 1,5%, y el sector de viajes es uno de los peores del día.

Rheinmetall

Rheinmetall cae casi un 5% este viernes y es el peor valor del índice Euro Stoxx 50. La compañía publicó sus resultados del Q1 2026:

Ingresos: 1.940 millones de euros (+7,7% interanual), pero por debajo de los 2.100–2.200 millones esperados.

Beneficio operativo: 224 millones de euros (+17% interanual), también por debajo del consenso (262 millones).

BPA: 2,42 euros, frente a los 2,70 euros esperados.

Aun así, la dirección mantuvo su previsión de crecimiento de ventas del 40–45% para todo el año, señalando un libro de pedidos récord de 73.000 millones de euros (+30% interanual), lo que confirma una demanda estructural sólida.

Un detalle relevante: los resultados más débiles no disuadieron a los insiders. Dos miembros clave del consejo de administración, incluido el CEO, compraron acciones por un total cercano al millón de euros, lo que históricamente puede interpretarse como una señal de confianza en el valor a largo plazo de la compañía.