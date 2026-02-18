Resumen de mitad de sesión: Europa encadena récords en un entorno de menor inflación y fuerte desempeño sectorial

Conclusiones clave Los índices europeos encadenan un nuevo movimiento que los lleva a niveles inéditos.

El Reino Unido aporta una sorpresa macro que cambia expectativas de política monetaria.

Sectores clave del mercado europeo muestran un comportamiento especialmente destacado.

El BCE introduce novedades relevantes en el ámbito de pagos digitales.

Resumen de mitad de sesión Las bolsas europeas continuaron su fuerte rally, llevando a los principales índices a nuevos máximos históricos, impulsadas por el optimismo en torno a los resultados corporativos, la caída de la inflación y la rotación de capital hacia sectores cíclicos. El Euro Stoxx 600 sube un 0,60% hasta 626 puntos , alcanzando niveles récord, impulsado principalmente por valores de defensa y banca .

sube un hasta , alcanzando niveles récord, impulsado principalmente por valores de y . En el Reino Unido, FTSE 100 alcanzó nuevos máximos históricos, avanzando un 0,92% después de que la inflación se desacelerara hasta alrededor del 3,0% , su nivel más bajo en casi un año. Esta lectura reforzó las expectativas de que el Banco de Inglaterra podría comenzar pronto a recortar los tipos de interés. Las empresas de defensa estuvieron entre los principales motores del rally de hoy. Las acciones de BAE Systems (BA.UK) suben un 3,50% tras publicar beneficios récord y anunciar una enorme cartera de pedidos. Rolls-Royce (RR.UK) también alcanzó nuevos máximos, ganando un 2,70% y apoyando el avance del UK100. Los inversores están premiando a las compañías vinculadas a los sectores aeroespacial y de defensa.

alcanzó nuevos máximos históricos, avanzando un después de que la inflación se desacelerara hasta alrededor del , su nivel más bajo en casi un año. Esta lectura reforzó las expectativas de que el podría comenzar pronto a recortar los tipos de interés. Más allá de defensa, los valores bancarios y financieros también repuntaron, apoyando el movimiento alcista más amplio en Europa tras la presión reciente sobre el sector. Las empresas de materias primas y energía también contribuyeron a las subidas. El miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Piero Cipollone, destacó los avances en el proyecto del euro digital, destinado a proteger el papel de los bancos europeos en el sistema de pagos y reforzar la infraestructura local frente a las redes globales de tarjetas. El euro se debilitó moderadamente tras informaciones de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, podría dejar el cargo antes del final de su mandato, introduciendo un elemento adicional de incertidumbre. Los desarrollos geopolíticos siguen en el centro de atención de los inversores, incluidas las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia y las negociaciones EE. UU.–Irán sobre el programa nuclear, que están moldeando el telón macro de riesgo. Datos macro del Reino Unido La inflación al consumidor cayó al 3,0% en enero (desde el 3,4% en diciembre), su nivel más bajo en casi un año, aliviando las presiones del coste de vida.

en enero (desde el 3,4% en diciembre), su nivel más bajo en casi un año, aliviando las presiones del coste de vida. La inflación subyacente también se desaceleró, reforzando las expectativas de que el Banco de Inglaterra podría comenzar a recortar tipos ya en marzo de 2026 . Los mercados descuentan actualmente una probabilidad del 90% de un recorte.

podría comenzar a recortar tipos ya en . Los mercados descuentan actualmente una probabilidad del de un recorte. La tasa de desempleo del Reino Unido subió al 5,2%, su nivel más alto en cinco años, lo que refuerza aún más el argumento para una política monetaria más flexible. Los inversores esperan ahora el primer recorte de tipos del BoE en 2026, con posibilidad de recortes adicionales si continúa el proceso de desinflación.

