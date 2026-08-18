Resumen de mitad de sesión: Las acciones europeas retroceden

- Las bolsas europeas caen alrededor de un 0,5 % ante el fracaso de las negociaciones entre EE. UU. e Irán, mientras el petróleo Brent supera los 91 dólares y aumentan los temores de inflación y problemas de suministro
- El sector energético destaca al alza, mientras las tecnológicas sufren
- Las bolsas europeas caen alrededor de un 0,5 % ante el fracaso de las negociaciones entre EE. UU. e Irán, mientras el petróleo Brent supera los 91 dólares y aumentan los temores de inflación y problemas de suministro
- El sector energético destaca al alza, mientras las tecnológicas sufren
Los principales índices bursátiles europeos, incluido el Euro Stoxx 50, caen alrededor de un 0,5 %, mientras que los contratos de futuros de Wall Street también apuntan a una apertura a la baja.
La principal razón de esta oleada de ventas es el fracaso de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que ha llevado a Teherán a adoptar una postura militar de «ofensiva total». Como consecuencia, aumentan los temores a un repunte de la inflación, lo que ha llevado a las rentabilidades de los bonos soberanos de la Eurozona y de Estados Unidos a alcanzar máximos de varios años.
El petróleo crudo sube por tercera sesión consecutiva, y los futuros del Brent han superado la barrera de los 91 dólares ante el temor a un posible bloqueo del estrecho de Ormuz. El dólar estadounidense se está recuperando de sus pérdidas y ganando valor.
En los mercados bursátiles europeos, los sectores sanitario y energético, este último beneficiándose directamente del aumento de los precios del petróleo, son los que mejor comportamiento están registrando.
Mientras tanto, las empresas tecnológicas y el sector de bienes de consumo básico son los que peor evolucionan, ya que están sufriendo la presión derivada del aumento de los costes de financiación.
Noticias corporativas
-
Las acciones de la cadena de ropa H&M suben un 3,5 % y lideran el índice STOXX 600 tras conocerse que un miembro del consejo de administración había adquirido 8.000 acciones de la compañía.
-
Huber+Suhner cae un 5,7 %, registrando su peor jornada desde abril de 2025, tras publicar unos beneficios operativos que quedaron por debajo de las expectativas y unas cifras de pedidos decepcionantes en su división de comunicaciones.
-
El proveedor de software informático Kainos Group ha visto cómo el precio de sus acciones subía hasta un 21 % después de que sus previsiones de ingresos y beneficio ajustado para el ejercicio fiscal 2027 resultaran ser «cómodamente superiores» a las expectativas del mercado.
-
Entre las mayores empresas de la Eurozona, las grandes compañías tecnológicas lideran las pérdidas: Infineon cae un 5,32 %, mientras que ASML retrocede un 3,4 %.
-
Por su parte, las petroleras británicas Shell y BP suben un 1,3 % y un 1,8 %, respectivamente, reflejando la reacción inmediata de los inversores al aumento de los precios de la energía ante la preocupación por el suministro.
Las acciones de Target caen a pesar de los sólidos resultados
Las acciones de Cellnex lideran las caídas del Ibex: la CNMC revisará el mercado de difusión de TDT
Las acciones de Heidelberger caen un 5% tras la publicación de resultados
Nasdaq 100: ¿Corrección saludable o cambio de tendencia?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.