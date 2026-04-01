-
Mercados globales celebran señales de desescalada pese a riesgos latentes
-
Oro y bonos suben mientras el dólar cede y el petróleo descuenta fin de guerra
-
Europa vive su mejor sesión en un año con bancos y defensa liderando
-
Nike, LVMH y químicas europeas marcan el pulso sectorial entre presión y oportunidades
-
Mercados globales celebran señales de desescalada pese a riesgos latentes
-
Oro y bonos suben mientras el dólar cede y el petróleo descuenta fin de guerra
-
Europa vive su mejor sesión en un año con bancos y defensa liderando
-
Nike, LVMH y químicas europeas marcan el pulso sectorial entre presión y oportunidades
La sesión del miércoles marca el mejor día para las bolsas europeas en más de un año, impulsada por el discurso del martes de Trump, en el que afirmó que EE. UU. podría retirarse de Irán en tan solo dos o tres semanas y que ni siquiera sería necesario un acuerdo diplomático formal para poner fin a las operaciones militares. Los mercados interpretaron inmediatamente esto como un giro hacia una narrativa de “misión cumplida”.
A esto se suma la declaración del presidente iraní Pezeshkian, quien expresó su disposición a poner fin al conflicto, aunque solo a cambio de garantías de seguridad formales. Ese matiz fue suficiente para que las bolsas asiáticas registraran sus mayores subidas en más de tres años (MSCI Asia Pacific +4,9%, Kospi +8,5%, Nikkei +5%).
Sin embargo, los inversores más cautos recuerdan que Israel no habla de alto el fuego, que The Wall Street Journal informa sobre la posible entrada de los EAU en el conflicto, y que Irán no ha mostrado una voluntad real de negociar. Por ello, estrategas como los de Mizuho recomiendan escepticismo respecto a la magnitud del rally.
El evento clave de la noche será el discurso de Trump a las 3:00 a.m. del jueves, en el que se espera que aborde la situación con Irán y posiblemente la OTAN, a la que recientemente calificó de “débil”. The Telegraph informó hoy que Trump incluso está considerando retirarse de la alianza.
El dólar cae mientras el oro y los bonos suben
-
EUR/USD: +0,40% hasta 1,1599 (máximos de casi tres meses)
-
GBP/USD: +0,63% hasta 1,3304
-
USD/PLN: -0,42% hasta 3,6907
-
EUR/PLN: alrededor de 4,2808
El oro continúa su tendencia alcista (+1,40%, 4.731 USD/oz), esta vez no como barómetro de miedo, sino como cobertura frente a la inflación impulsada por una posible recuperación económica y la incertidumbre en las cadenas de suministro. Los bonos del Tesoro a 10 años se recuperan, con la rentabilidad cayendo 3,4 pb hasta 4,277%.
El petróleo cae: el mercado descuenta el fin de la guerra
-
West Texas: brevemente por debajo de 100 USD, ahora 99,87 USD (-1,59%)
-
Brent: 102,89 USD (-0,35%)
Aun así, los precios no caen libremente: la prima de riesgo geopolítico sigue presente hasta que el estrecho de Ormuz se reabra formalmente y las tropas comiencen a retirarse.
Bolsas europeas: subidas casi generalizadas
-
Stoxx 600: +2% (mejor día en un año)
-
DAX 40: +0,84% hasta 23.399
-
FTSE MIB: +1,60% hasta 44.949
Los sectores líderes son:
-
Bancos: UCG +6,0%, BNP +4,92%, BBVA +4,4%, HSBC +4,0%
-
Defensa: Rolls‑Royce +7%, Rheinmetall +6,8%, Safran +3,6%
Paradójicamente, defensa sube porque el conflicto con EE. UU. se interpreta como un impulso a la autonomía militar europea.
Tras la sesión del martes en Wall Street (S&P 500 +2,9%, Nasdaq 100 +3,4%), los futuros vuelven a subir hoy:
-
S&P 500: +0,75% (6.616)
-
NASDAQ 100: +0,96% (24.135)
PMI manufacturero europeo – una sorpresa positiva
-
Eurozona: 51,6 (est. 51,4)
-
Alemania: 52,2 (est. 51,7)
-
Suiza: 53,3 (est. 47,0) – una de las mayores sorpresas positivas de la historia
-
España: 48,7 (est. 50,4)
-
Polonia: 48,7 (est. 47,2)
Alemania muestra señales claras de salir de meses de debilidad industrial. Sin embargo, Reuters advierte que parte de la mejora del PMI es un efecto estadístico derivado de las disrupciones en las cadenas de suministro, que inflan artificialmente el índice.
Empresas: ¿Qué vigilar hoy?
Sector químico: uno de los grandes ganadores del conflicto
-
Stoxx 600 Chemicals: +6% YTD (vs. -1,5% del mercado)
-
BASF sube precios de detergentes un 30%
-
Lanxess sube precios de productos de azufre un 40% Morgan Stanley señala que las químicas europeas podrían estar recuperando cuota de mercado perdida frente a Asia.
Nike hunde al sector deportivo
La compañía prevé una caída del 2–4% en ingresos para el trimestre (vs. +2% esperado). Las acciones cayeron 9,1% en el after‑hours. Citi advierte de un efecto negativo para Adidas, Puma y JD Sports.
LVMH cierra el peor trimestre de su historia
-
Acciones: -28% en Q1 2026
-
Peor que 2008, COVID y la burbuja puntocom
-
Arnault pierde 55.400 millones USD
-
La acción cotiza a menos de 20x beneficios futuros
Recomendaciones de analistas
-
Citi: mejora a Buy Babcock, Leonardo y TKMS
-
JPMorgan: mejora Unibail‑Rodamco‑Westfield y Engie a Overweight
-
Jefferies: Buy para Ferrari, precio objetivo 350 €
Energía y materias primas
-
Equinor: en la lista de “sell” de SEB Equities; creen que los superbeneficios son temporales
-
Orlen: acuerdo preliminar para adquirir Polyolefins de Grupa Azoty
Inteligencia artificial
OpenAI alcanza una valoración de 852.000 millones USD tras una ronda de financiación de 122.000 millones, una de las mayores de la historia tecnológica. Para las empresas europeas de IA, esto confirma que el apetito inversor sigue muy fuerte pese a la turbulencia geopolítica.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
NVIDIA despierta: la tregua en Oriente Medio reactiva el trade de IA
Resumen de mitad de sesión: las subidas en Europa se aceleran
Trump dispara el DAX 40. ¿Podrá mantener el impulso?
🚨El Ibex 35 se dispara: llega la TREGUA en Oriente Medio
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.