Europa vive su mejor sesión en un año con bancos y defensa liderando

Oro y bonos suben mientras el dólar cede y el petróleo descuenta fin de guerra

La sesión del miércoles marca el mejor día para las bolsas europeas en más de un año, impulsada por el discurso del martes de Trump, en el que afirmó que EE. UU. podría retirarse de Irán en tan solo dos o tres semanas y que ni siquiera sería necesario un acuerdo diplomático formal para poner fin a las operaciones militares. Los mercados interpretaron inmediatamente esto como un giro hacia una narrativa de “misión cumplida”.

A esto se suma la declaración del presidente iraní Pezeshkian, quien expresó su disposición a poner fin al conflicto, aunque solo a cambio de garantías de seguridad formales. Ese matiz fue suficiente para que las bolsas asiáticas registraran sus mayores subidas en más de tres años (MSCI Asia Pacific +4,9%, Kospi +8,5%, Nikkei +5%).

Sin embargo, los inversores más cautos recuerdan que Israel no habla de alto el fuego, que The Wall Street Journal informa sobre la posible entrada de los EAU en el conflicto, y que Irán no ha mostrado una voluntad real de negociar. Por ello, estrategas como los de Mizuho recomiendan escepticismo respecto a la magnitud del rally.

El evento clave de la noche será el discurso de Trump a las 3:00 a.m. del jueves, en el que se espera que aborde la situación con Irán y posiblemente la OTAN, a la que recientemente calificó de “débil”. The Telegraph informó hoy que Trump incluso está considerando retirarse de la alianza.

El dólar cae mientras el oro y los bonos suben

EUR/USD: +0,40% hasta 1,1599 (máximos de casi tres meses)

GBP/USD: +0,63% hasta 1,3304

USD/PLN: -0,42% hasta 3,6907

EUR/PLN: alrededor de 4,2808

El oro continúa su tendencia alcista (+1,40%, 4.731 USD/oz), esta vez no como barómetro de miedo, sino como cobertura frente a la inflación impulsada por una posible recuperación económica y la incertidumbre en las cadenas de suministro. Los bonos del Tesoro a 10 años se recuperan, con la rentabilidad cayendo 3,4 pb hasta 4,277%.

El petróleo cae: el mercado descuenta el fin de la guerra

West Texas: brevemente por debajo de 100 USD, ahora 99,87 USD (-1,59%)

Brent: 102,89 USD (-0,35%)

Aun así, los precios no caen libremente: la prima de riesgo geopolítico sigue presente hasta que el estrecho de Ormuz se reabra formalmente y las tropas comiencen a retirarse.

Bolsas europeas: subidas casi generalizadas

Stoxx 600: +2% (mejor día en un año)

DAX 40: +0,84% hasta 23.399

FTSE MIB: +1,60% hasta 44.949

Los sectores líderes son:

Bancos: UCG +6,0%, BNP +4,92%, BBVA +4,4%, HSBC +4,0%

Defensa: Rolls‑Royce +7%, Rheinmetall +6,8%, Safran +3,6%

Paradójicamente, defensa sube porque el conflicto con EE. UU. se interpreta como un impulso a la autonomía militar europea.

Tras la sesión del martes en Wall Street (S&P 500 +2,9%, Nasdaq 100 +3,4%), los futuros vuelven a subir hoy:

S&P 500: +0,75% (6.616)

NASDAQ 100: +0,96% (24.135)

PMI manufacturero europeo – una sorpresa positiva

Eurozona: 51,6 (est. 51,4)

Alemania: 52,2 (est. 51,7)

Suiza: 53,3 (est. 47,0) – una de las mayores sorpresas positivas de la historia

España: 48,7 (est. 50,4)

Polonia: 48,7 (est. 47,2)

Alemania muestra señales claras de salir de meses de debilidad industrial. Sin embargo, Reuters advierte que parte de la mejora del PMI es un efecto estadístico derivado de las disrupciones en las cadenas de suministro, que inflan artificialmente el índice.

Empresas: ¿Qué vigilar hoy?

Sector químico: uno de los grandes ganadores del conflicto

Stoxx 600 Chemicals: +6% YTD (vs. -1,5% del mercado)

BASF sube precios de detergentes un 30%

Lanxess sube precios de productos de azufre un 40% Morgan Stanley señala que las químicas europeas podrían estar recuperando cuota de mercado perdida frente a Asia.

Nike hunde al sector deportivo

La compañía prevé una caída del 2–4% en ingresos para el trimestre (vs. +2% esperado). Las acciones cayeron 9,1% en el after‑hours. Citi advierte de un efecto negativo para Adidas, Puma y JD Sports.

LVMH cierra el peor trimestre de su historia

Acciones: -28% en Q1 2026

Peor que 2008, COVID y la burbuja puntocom

Arnault pierde 55.400 millones USD

La acción cotiza a menos de 20x beneficios futuros

Recomendaciones de analistas

Citi: mejora a Buy Babcock, Leonardo y TKMS

JPMorgan: mejora Unibail‑Rodamco‑Westfield y Engie a Overweight

Jefferies: Buy para Ferrari, precio objetivo 350 €

Energía y materias primas

Equinor: en la lista de “sell” de SEB Equities; creen que los superbeneficios son temporales

Orlen: acuerdo preliminar para adquirir Polyolefins de Grupa Azoty

Inteligencia artificial

OpenAI alcanza una valoración de 852.000 millones USD tras una ronda de financiación de 122.000 millones, una de las mayores de la historia tecnológica. Para las empresas europeas de IA, esto confirma que el apetito inversor sigue muy fuerte pese a la turbulencia geopolítica.