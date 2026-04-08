Trump acordó una suspensión de hostilidades de dos semanas con Irán bajo la condición de que el estrecho de Ormuz fuera reabierto; Teherán declaró que garantizaría el tránsito seguro de petróleo y gas durante ese periodo. El mercado bursátil reaccionó con euforia:

Los futuros del EuroStoxx 50 subieron más del 5% por la mañana.

Durante la sesión, el Stoxx 600 avanzó alrededor de 3,6–3,7%, su mejor día en un año.

El DAX sube más del 3,5% y prueba la zona de 24.000 puntos, impulsado por el rally global (MSCI Asia Pacific +5%, futuros del Nasdaq +3%).

Materias primas y divisas – El desplome del petróleo

El movimiento más violento se observa en el petróleo:

WTI cae alrededor de 14% , hacia 94–95 dólares

Brent baja cerca de 11%, por debajo de 94 dólares

Esto borra prácticamente toda la ola reciente de pánico en los precios. El gas natural se suma a las caídas (NATGAS -3,6%), mientras que los metales preciosos actúan como clásicos “rebotes por debilidad del dólares:

Oro +1,8%

Plata +5%

En divisas, vemos un escenario risk-on de manual:

El NZD es el más fuerte

CHF y GBP también destacan

CAD y USD son los más débiles

El índice dólar cae hacia 98–99 puntos, devolviendo parte del rally reciente de refugio

Índices y flujos sectoriales

El Stoxx 600 sube casi un 3,7%, con más del 80% de las compañías del índice en positivo. Los sectores líderes son viajes, industriales y bancos, que avanzan entre un 6 y un 7% como principales beneficiarios de la caída de los precios de la energía y del retroceso de los rendimientos.

El sector energético es el único en negativo: el índice europeo de compañías de petróleo y gas cae más de un 4%, registrando su mayor descenso diario desde abril de 2025, aunque todavía mantiene una ganancia de alrededor del 30% en lo que va de año.

Las dinámicas subyacentes del mercado están actuando con fuerza. Tras semanas de desapalancamiento agresivo por parte de fondos CTA y macro hedge funds, las posiciones cortas sobre Europa siguen siendo elevadas, de modo que cualquier sorpresa positiva, como un alto el fuego, desencadena una fuerte ola de cierre de cortos y un “beta rally”, que es exactamente lo que estamos viendo.

Divisas y bonos

La caída del precio del petróleo está moderando las expectativas de inflación. Los rendimientos de los Treasuries a 10 años retroceden hacia el 4,3–4,35%, y el mercado de Fed funds vuelve a dar vida al escenario de recortes de tipos en la segunda mitad del año.

En la eurozona, el índice de volatilidad del Stoxx ha caído por debajo de los 25 puntos, su nivel más bajo en tres semanas, lo que ilustra claramente la rapidez con la que el mercado está pasando de la “cobertura por pánico” a un “rally de alivio”.

Sectores europeos: quién se beneficia del alto el fuego

Barclays subraya que, aunque la guerra dejará cicatrices duraderas en forma de precios energéticos más altos e inflación, en el corto plazo la “ruta de menor resistencia” para las acciones es al alza. El desapalancamiento de fondos, un abril estacionalmente fuerte y unos datos macroeconómicos aún sólidos están contribuyendo a un short squeeze masivo.

Fuente: xStation5

Acciones con mayores movimientos en Europa

Antofagasta (+15%)

Es una de las apuestas más “puras” de cobre en el FTSE 100, por lo que se beneficia tanto del sentimiento risk-on de hoy como de unos fundamentos sólidos: EBITDA récord en 2025 (+52% interanual hasta 5.200 millones de dólares), apoyado por precios del cobre históricamente altos. En los últimos meses, la compañía también ha elevado sus previsiones de producción de oro para 2026 en un contexto de menores costes operativos, lo que respalda revisiones al alza en las estimaciones de flujo de caja.

En un entorno donde el alto el fuego reduce la prima de riesgo energético pero no elimina la narrativa de transición verde, la historia sólida de Antofagasta, apalancada en materias primas cíclicas, la convierte en una beneficiaria natural de la rotación de capital.

Evotec (+6%)

La acción avanza tras anunciar que, en relación con la venta de Tubulis a Gilead Sciences, recibirá aproximadamente 100 millones de dólares en pagos iniciales y hasta 58 millones en pagos contingentes. Es una inyección de liquidez significativa para la biotecnológica, que ha registrado pérdidas en los últimos años.

Mientras tanto, RBC ha mantenido su recomendación “outperform” con potencial de crecimiento de doble dígito, y el mercado especula que los nuevos fondos y los cambios en el consejo de supervisión (con la nominación de Dieter Weinand como presidente) podrían acelerar la optimización del portafolio de proyectos.

Bayer (+4.1%)

Bayer sube un 4,1%. La compañía se recupera tras una serie de noticias negativas en marzo. Ayer, el CEO de la filial estadounidense aseguró a los inversores que los nuevos aranceles sobre medicamentos no requieren revisar las previsiones de 2026, ya que su impacto ya estaba descontado.

La empresa confirmó su objetivo de EBITDA 2026 antes de extraordinarios en un rango de aproximadamente 9.600–10.100 millones de euros, lo que los inversores interpretaron como una señal de que el frente regulatorio y político está bajo control, de ahí el rebote en un entorno claramente risk-on.

Shell (-9,0%)

Shell cae un 9,0%. La petrolera está en el lado opuesto del mercado: el alto el fuego de dos semanas y el desplome del petróleo (WTI -14%, Brent -11%) han eliminado gran parte de la prima geopolítica que las acciones del sector habían acumulado en las últimas semanas. Shell y BP figuran entre los mayores perdedores del FTSE 100, con caídas del 7–9%, arrastrando al sector energético a pesar de haber sido sus principales motores al inicio del año.