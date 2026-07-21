Resumen de mitad de sesión: Los índices europeos retoman las subidas

El Dax 40 sube alrededor de un 0,15%, el Euro Stoxx 50 avanza un 0,55% y el índice paneuropeo STOXX 600 cotiza en terreno positivo después de las pérdidas de la sesión anterior, mientras los inversores descuentan la posibilidad de una desescalada del conflicto en Oriente Medio.
El principal factor detrás del movimiento del mercado son las noticias sobre una mediación entre Estados Unidos e Irán para lograr un alto el fuego de 10 días, lo que está reduciendo la prima de riesgo geopolítico en los precios de las materias primas energéticas y calmando el sentimiento en los mercados bursátiles.
La subida en Alemania también estuvo impulsada por un importante repunte del índice ZEW: el indicador de confianza de los inversores aumentó hasta los 26,3 puntos desde los 10,5 puntos anteriores, superando ampliamente las previsiones (17,5 puntos). Los economistas atribuyen esta mejora a las reformas fiscales y de pensiones del canciller Merz.
El petróleo WTI y el Brent registran ligeras subidas en términos reales (el Brent se sitúa alrededor de los 90 dólares por barril), aunque al inicio de la sesión llegaron a caer hasta un 1%, mientras el mercado sopesa el riesgo de un alto el fuego frente a la amenaza de un bloqueo naval de Arabia Saudí por parte de los hutíes yemeníes.
El dólar se mantiene estable mientras que el oro sube más de un 1%, hasta alrededor de 4.065 dólares por onza, y la plata registra un espectacular avance superior al 5%, impulsada por las expectativas de una desescalada del conflicto y una reducción de las presiones inflacionistas.
Noticias corporativas
ASML (+3,04%) lidera las subidas, impulsada por el repunte del sector de semiconductores tras la reciente volatilidad, mientras que Infineon avanza un 2,88%. Siemens Energy sube un 2,75% y TotalEnergies gana un 1,77%, beneficiándose del repunte de los precios del petróleo y el gas.
Por el contrario, Muenchener Rueckversicherung cae un 2,01% y es la compañía con peor comportamiento del índice, mientras que Wolters Kluwer baja un 1,66%, Prosus un 1,34% y Deutsche Telekom un 1,21%.
Fuera del índice principal: Novartis sube después de que su beneficio operativo del segundo trimestre (5.940 millones de dólares estadounidenses) superara las expectativas del mercado, a pesar de una caída del 50% en las ventas del medicamento Entresto debido a la competencia de los genéricos; Julius Baer retrocede un 4,2% pese a la mejora de las entradas netas de capital; y Schindler cae un 5,1% tras registrar unos ingresos trimestrales más débiles de lo esperado.
La compañía noruega Vår Energi está adquiriendo BlueNord por aproximadamente 1.330 millones de dólares estadounidenses, creando el mayor productor independiente de petróleo y gas de Europa. Las acciones de ambas compañías suben un 5,3% y un 6,3%, respectivamente, mientras que Vår Energi aumenta su dividendo del segundo trimestre hasta los 350 millones de dólares estadounidenses.
Wienerberger cae un 6,5% tras lanzar una advertencia sobre sus beneficios anuales, mientras que Boliden retrocede un 6,9% después de presentar un beneficio operativo inferior a las previsiones, convirtiéndose en uno de los mayores descensos del índice STOXX 600.
El Bitcoin supera los 66.000 dólares gracias a la recuperación de los flujos sobre ETF
Las acciones de Caixabank se disparan: el banco sopesa comprar Cetelem España a BNP Paribas
Las acciones de General Motors caen a pesar de su sólido informe de resultados
TSMC sube los precios de los chips de IA. ¿Aumentará el coste de la inteligencia artificial?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.