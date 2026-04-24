Resumen de mitad de sesión: los índices intentan recuperarse ante las esperanzas de nuevas negociaciones EE. UU.–Irán

Mercados y compañías

Los futuros de los índices europeos se recuperan tras las caídas iniciales, después de un informe que reavivó el optimismo sobre una posible segunda ronda de conversaciones entre EE. UU. e Irán en Pakistán.

Este desarrollo provocó la primera caída del Brent en cinco sesiones, situándose por debajo de los 105 USD/barril, mientras los operadores siguen de cerca los riesgos para el suministro energético en el Estrecho de Ormuz.

STOXX 50: +0,75%

AEX 25 (semiconductores): +1,4%

DAX (DE40): +0,5%

CAC 40 (FRA40): +0,15%, corrigiendo el exceso de rendimiento de ayer

Kemira

Las acciones cayeron hasta un 9,8% tras unos resultados del 1T por debajo de lo esperado.

Ingresos: -4,4% hasta 677,3 M€. El CEO Antti Salminen citó tensiones geopolíticas y la guerra en Irán como factores que afectan la demanda. La empresa aplicará subidas de precios para combatir los costes y recuperar márgenes.

Spie

Ingresos del 1T: 2.450 M€, +1,5% interanual. El rendimiento en Francia y Alemania superó expectativas. Mantiene previsión 2026 de fuerte crecimiento orgánico y expansión del margen Ebita. Dividendo: ratio de pago ~40% del beneficio neto ajustado. Es uno de los top 3 ganadores del Stoxx 600 hoy (+7,9%).

Eni

Aumenta su programa de recompra en +90% hasta 2.800 M€, gracias a mayores expectativas de flujo de caja. Guía de flujo operativo anual sube a 13.800 M€, impulsada por el Brent >100 USD por la guerra en Irán. Aunque el beneficio neto ajustado del 1T quedó por debajo del consenso, elevó previsiones de beneficios en gas y GNL. La acción cotiza plana.

SAP

Las acciones suben 6% tras unos ingresos cloud del 1T de 5.960 M€, superando estimaciones. La compañía mantuvo su guía anual. El CEO Christian Klein está migrando el modelo hacia pricing basado en consumo de IA. Analistas señalan que los resultados ayudan a disipar temores sobre disrupción por IA y efectos del conflicto en Oriente Medio.

Divisas

El Dollar Index revierte las ganancias del repunte de refugio de ayer (USDIDX: -0,2%). El kiwi (NZDUSD: +0,35%) y el euro (EURUSD: +0,25%) lideran la recuperación gracias a un mejor apetito por riesgo.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Economía y política

El optimismo aumenta mientras EE. UU. e Irán avanzan hacia una segunda ronda de conversaciones, tras semanas de estancamiento. El ministro de Exteriores iraní viajará a Islamabad el viernes, lo que podría aliviar tensiones del conflicto en curso.

Alemania: el Ifo se desploma

El índice Ifo de clima empresarial cayó a 84,4 en abril desde 86,3 en marzo, por debajo del consenso y en su nivel más bajo desde mayo de 2020.

Caídas en servicios, comercio y construcción

El subíndice de expectativas baja a 83,3

El shock energético derivado de la guerra en Irán aumenta el riesgo de contracción económica en el 2T 2026

EE. UU. – Seguridad y geopolítica

El general estadounidense Caine afirmó que EE. UU. seguirá realizando interdicciones en los océanos Pacífico e Índico contra buques iraníes, y reconoció que Irán atacó cinco barcos mercantes.

El secretario de Guerra Pete Hegseth declaró que Irán “tiene la oportunidad de lograr un buen acuerdo”, aunque el bloqueo naval continuará mientras sea necesario. También acusó a Europa y Asia de “free-riding” sobre la protección estadounidense, presionando a ambas regiones a asumir más responsabilidad, afirmando que “Europa necesita el Estrecho de Ormuz más que nosotros”.

BCE

Peter Kazimir sugirió que podría ser necesario un ligero aumento de tipos, ya que la guerra en Irán impulsa los precios de la energía. Con la inflación prevista en torno al 3%, las discusiones han pasado de posibles recortes a posibles subidas antes de la reunión del 30 de abril.

Fuente: XTB Research