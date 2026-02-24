El sector bancario vuelve a quedar rezagado en medio de temores sobre cómo la IA puede alterar modelos de negocio tradicionales.

Los nuevos aranceles desde EE. UU. añaden incertidumbre y reavivan temores sobre el impacto en la relación comercial con Europa.

Las bolsas europeas muestran un tono frágil en un contexto marcado por tensiones comerciales y dudas sobre el sector tecnológico.

El mercado bursátil europeo está actualmente dominado por un ligero debilitamiento de los índices, con el STOXX 600 cotizando ligeramente por debajo de la línea, y el ánimo marcado por preocupaciones sobre el comercio internacional y el sector de tecnología/IA.

En la sesión de hoy, los índices europeos muestran movimientos mixtos, con Croda (+2,0% tras buenos resultados anuales de 2025 con mayores ventas y márgenes), Endesa (+4,1%), Edenred (+5,2%) y Convatec (+9,2%) liderando las subidas. Por otro lado, Novo Nordisk (-3,5%), Unite (-7,1%) y Fresenius Medical Care (-9,8%) encabezan los descensos en medio de la incertidumbre comercial general y los desafíos sectoriales en farmacéuticas e inmobiliarias.

Los inversores están reaccionando a los nuevos aranceles introducidos por el presidente Donald Trump, que están aumentando la incertidumbre sobre las futuras relaciones comerciales entre EE. UU. y la UE y el impacto en el crecimiento económico.

Existe preocupación de que la acumulación de aranceles (incluido el 15% bajo la Sección 212) pueda elevar los tipos efectivos por encima de los máximos previamente acordados.

El sector bancario en Europa está teniendo un rendimiento más débil, siguiendo los descensos en Wall Street en medio de preocupaciones de que el desarrollo de la IA pueda alterar los modelos de negocio tradicionales en finanzas a medio plazo.

Heatmap de volatilidad actualmente visible en el mercado europeo.

Fuente: xStation

Acciones destacadas

MTU Aero Engines sorprende con sus resultados

La empresa publicó resultados del cuarto trimestre por encima del consenso (ingresos ajustados de 2.440 millones de euros frente a los 2.390 millones esperados), beneficiándose de la alta demanda de servicios de mantenimiento de motores GTF. La compañía prevé que los ingresos y beneficios para 2026 estén en gran medida en línea con las expectativas del mercado, señalando el continuo alto volumen de revisiones de motores relacionadas con problemas técnicos en los motores Pratt & Whitney del A320neo.

MTU enfatiza que el efecto del programa de reparaciones de P&W (más visitas de servicio) está apoyando la demanda, pero al mismo tiempo está presionando los márgenes debido a la mayor proporción de costes del programa, en el cual MTU tiene aproximadamente un 18% de participación. El consejo de administración cree que la empresa “ha aprovechado la mayoría de las oportunidades del mercado en 2025” y sigue bien posicionada para un mayor crecimiento en 2026, lo que el mercado interpreta como confirmación de una senda estable de beneficios en el sector aeronáutico a pesar de los problemas con los GTF.

Novo Nordisk sigue cayendo

Novo Nordisk y la china United Laboratories informan datos del ensayo de fase intermedia del candidato “triple G” UBT251, mostrando una pérdida de peso media del 19,7% tras 24 semanas frente al 2% del grupo placebo, con un peso inicial de aproximadamente 92,2 kg. UBT251 es un agonista triple (GLP‑1, GIP y glucagón), que teóricamente podría ser incluso más eficaz que los fármacos GLP‑1 clásicos como Wegovy o Zepbound, y Novo describe los resultados de China como muy prometedores.

Como comparación, el anterior fármaco de pérdida de peso de la compañía, CagriSema, logró una reducción del 25,5% en 84 semanas en un estudio cara a cara, mientras que la tirzepatida competidora de Eli Lilly (Mounjaro/Zepbound) logró un 23% en el mismo periodo.

Las acciones de Novo Nordisk están perdiendo otro 3,5% hoy.

Divisas

El dólar neozelandés es actualmente el que mejor rendimiento muestra en el mercado forex, mientras que el yen japonés es el que peor se comporta.