La narrativa de la inteligencia artificial como catalizador de caídas bursátiles continúa, y esta vez el golpe ha sido especialmente duro para una de las tecnológicas más históricas del mercado estadounidense: IBM.

La compañía venía de una de sus mejores rachas alcistas en décadas, con una revalorización superior al 80% entre 2024 y 2026, impulsada por su transformación hacia software, IA y servicios cloud. Tras unos buenos resultados a finales de enero, el mercado esperaba que la tendencia continuara. Sin embargo, la sesión de ayer dejó uno de los mayores desplomes de su historia reciente. ¿Estamos ante una oportunidad de compra o ante el inicio de un deterioro estructural?

Anthropic hunde las acciones de IBM

En concreto, las acciones de IBM han registrado ayer una caída del 13%, un movimiento que, unido al desplome del 30% que acumulan en cuatro semanas, ha encendido todas las alarmas.

El detonante fue un anuncio de Anthropic, la compañía detrás de Claude, que el mercado interpretó como una amenaza directa a un segmento de negocio relevante de IBM: la modernización de sistemas COBOL en mainframes.

Para entender el impacto, primero hay que comprender cómo gana dinero IBM. La compañía estructura su negocio en cuatro segmentos:

Software: la división más rentable, centrada en nube, IA y automatización.

la división más rentable, centrada en nube, IA y automatización. Consultoría: servicios para implementar y optimizar soluciones tecnológicas.

servicios para implementar y optimizar soluciones tecnológicas. Infraestructura: hardware, servidores y, sobre todo, mainframes IBM Z.

hardware, servidores y, sobre todo, mainframes IBM Z. Financiación: créditos y planes de pago para clientes.

El anuncio de Anthropic afecta directamente a infraestructura, área donde IBM genera ingresos recurrentes y de alto margen.

Anthropic afirmó que Claude Code puede modernizar sistemas escritos en COBOL, un lenguaje crítico para bancos, aseguradoras y gobiernos. Y aquí está el problema: IBM gana enormes cantidades de dinero modernizando, manteniendo y migrando estos sistemas.

¿Qué es un mainframe y por qué IBM domina este mercado?

Un mainframe es un ordenador extremadamente potente, fiable y diseñado para procesar millones de transacciones diarias sin fallos.

Son esenciales para operaciones críticas como pagos, nóminas, reservas, impuestos o sistemas gubernamentales. Son máquinas diseñadas para no fallar nunca, manejar enormes volúmenes de datos, procesar operaciones críticas y funcionar 24/7 durante décadas

IBM es el líder del sector: la gran mayoría de mainframes del mundo son IBM Z. Y la mayoría de esos sistemas funcionan con COBOL, un lenguaje de los años 60 que, sorprendentemente, sigue siendo la columna vertebral de la economía global.

Para entender su relevancia: el 95% de las transacciones de cajeros automáticos en Estados Unidos dependen de COBOL. Modernizar este código es difícil, caro y lento. Y ahí es donde IBM ha construido una fuente de ingresos relevante para la compañía.

¿Por qué es negativo para IBM que Claude pueda modernizar COBOL?

A primera vista podría parecer que modernizar COBOL con inteligencia artificial sería positivo para IBM, ya que haría más eficientes los sistemas de sus clientes. Sin embargo, ocurre justo lo contrario. Modernizar código COBOL ha sido históricamente un proceso difícil, lento y muy costoso, y precisamente ahí es donde IBM ha generado una parte importante de sus ingresos.

Hasta ahora, para actualizar o migrar sistemas escritos en COBOL, ya sea a una versión más moderna o a otro lenguaje, se necesitaban equipos grandes de programadores especializados, auditorías extensas y un trabajo minucioso para garantizar que sistemas críticos (banca, seguros, gobiernos) funcionaran sin errores.

IBM era uno de los principales proveedores de estos servicios y cobraba importantes sumas por llevar a cabo estas modernizaciones. El anuncio de Anthropic, sin embargo, cambia por completo este modelo, y lo hace por dos motivos:

1. La IA puede automatizar la modernización de COBOL

Hasta ahora, actualizar sistemas COBOL requería cientos de consultores, meses o años de trabajo y millones en facturación para IBM.

Si una IA puede traducir, documentar y modernizar ese código de forma automática, el negocio de alto margen se reduce drásticamente.

IBM no solo vende hardware: vende servicios alrededor del mainframe, y esos servicios son una parte enorme de sus ingresos.

2. Facilita que las empresas migren fuera del ecosistema IBM

Si modernizar COBOL se vuelve más fácil, muchas empresas podrían decidir migrar sus sistemas, abandonar el mainframe y, en última instancia, reducir su dependencia de IBM.

La IA no amenaza al mainframe en sí, sino al modelo de negocio que IBM ha construido alrededor de él. Por eso el mercado reaccionó con tanta fuerza.

¿Van a desaparecer los mainframes?

Los mainframes llevan existiendo desde los años 50 y siguen siendo esenciales para sectores donde la fiabilidad es crítica. Son los sistemas más seguros, más estables y más utilizados por bancos y gobiernos.

La amenaza no es tecnológica, sino estratégica. Si la IA permite modernizar COBOL más rápido y con menos recursos, IBM podría perder una parte significativa de sus ingresos recurrentes.

Los inversores temen que la IA reduzca la necesidad de consultores,automatice análisis y migraciones y facilite la salida de clientes del ecosistema IBM.

En esencia, el riesgo es que IBM deje de ser imprescindible.

¿Cómo ha respondido IBM?

En este escenario, IBM ha señalado que sus mainframes soportan múltiples lenguajes modernos, que no dependen exclusivamente de COBOL y que ya ofrecen herramientas propias de modernización.

Sin embargo, el mercado no se ha calmado. La caída en las acciones de IBM refleja un temor más profundo: la IA está empezando a erosionar modelos de negocio tradicionales basados en servicios intensivos en mano de obra.

IBM no cayó por un fallo propio, sino porque la IA ha puesto en duda la durabilidad de su ventaja competitiva histórica. La irrupción de Claude Code no destruye el negocio de IBM, pero sí introduce un riesgo estructural que los inversores no pueden ignorar.

La IA está comoditizando la programación y acelerando procesos que antes requerían miles de horas de consultoría, lo que afecta directamente a uno de los pilares de ingresos de IBM. El futuro dependerá de la capacidad de la compañía para integrar la IA en su oferta, reinventar sus servicios y mantener su relevancia en un mercado donde la automatización avanza más rápido que nunca.

