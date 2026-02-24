El Ibex 35 se anota caídas de un 0,9% en la jornada de hoy y el comportamiento en esta ocasión es peor que el del resto de índices europeos. En cualquier caso, nos encontramos en un bache de la renta variable y después de la roja jornada de ayer en Estados Unidos los índices europeos están faltos de fuerza. Sin embargo, esta semana todo puede cambiar con los resultados de Nvidia de mañana por la noche.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Endesa son las que más suben en la jornada de hoy, con repuntes que superan el 6%. La compañía ha presentado unos resultados que han gustado al mercado, con crecimiento de doble dígito en el beneficio neto, superando el guidance y además anunciando unas inversiones de 10.600 millones de euros hasta 2028. Esto ha animado al resto del sector y vemos otros valores como Acciona Energía o Iberdrola repuntando. La que no termina de arrancar es Telefónica, que ha presentado unos resultados con pérdidas mil millonarias penalizada por el ERE y las salidas de Hispanoamérica. En definitiva, seguimos viendo a una compañía en pleno proceso de reestructuración que necesita de crecimiento inorgánico para poder acelerar sus ingresos. Por tanto, la compañía es probable que siga sufriendo en el corto plazo.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Por su parte, las acciones que más caen son las de Logista, dejándose más de un 4%. Sin embargo, esto se debe a un descuento de dividendo que da una rentabilidad similar a las caídas, por lo que quitando este efecto Logista estaría cotizando plana. Santander también está en la parte baja, en una toma de beneficios después de las subidas de ayer, mientras que Indra sigue mostrando debilidad y no parece que vaya a repuntar hasta que se aclare el dilema con EM&E y los Escribano.

