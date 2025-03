Resumen diario: acciones en EE.UU. pierden impulso y el oro sube 0,30% 💰📄

Las bolsas estadounidenses cerraron la jornada sin una direcci贸n clara. Al inicio de la sesi贸n regular, los compradores intentaron continuar con el rally, pero con el correr de las horas el impulso comprador fue perdiendo fuerza, y ahora se percibe un sentimiento mixto en el mercado. Al momento de esta publicaci贸n: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El S&P 500 sube un leve 0,05% hasta los 5810 puntos

El Nasdaq 100 avanza 0,30% a 20400 puntos

El Russell 2000 cae 0,30% a 2113 puntos Estas ca铆das se dan en paralelo a un d贸lar m谩s d茅bil. El 铆ndice USD-IDX retrocede 0,20%, mientras que el EUR-USD sube 0,03%. El petr贸leo WTI聽baja 0,50%, tras informaciones sobre un acuerdo parcial de alto al fuego en Ucrania, donde se se帽ala que Rusia habr铆a accedido a no atacar la infraestructura energ茅tica ucraniana como parte del pacto. Esto fue interpretado como un avance importante en las negociaciones. Por su parte, el oro vuelve a ubicarse sobre los 3000 d贸lares por onza, con una ganancia de 0,36% en el d铆a. A煤n mayor es el avance de la plata, que sube casi 2,30%. Reportes macroecon贸micos de EE.UU. hoy: El 脥ndice de Confianza del Consumidor del Conference Board cay贸 7,2 puntos hasta los 92,9 , su nivel m谩s bajo desde 2022, marcando cuatro meses consecutivos de descenso , lo que refleja un aumento en las preocupaciones de los consumidores.

Ventas de viviendas nuevas : leve baja frente al pron贸stico, aunque con crecimiento mensual .

脥ndice manufacturero de la Fed de Richmond: muy por debajo de lo esperado (-4 frente al pron贸stico de 8 y al dato anterior de 6). El alza en el precio de la plata est谩 impulsando las acciones de compa帽铆as mineras, como la estadounidense Hecla Mining, que lleg贸 a subir casi 5% en la apertura, aunque actualmente retrocede 0,30%. Las mineras de plata estuvieron entre las acciones con mejor desempe帽o al inicio de la jornada. La firma International Paper, l铆der global en empaques de papel, registra fuertes alzas por segunda sesi贸n consecutiva, atribuibles a nuevas estrategias de gesti贸n y se帽ales de recuperaci贸n en el mercado del packaging. En el sector tecnol贸gico, Google present贸 hoy Gemini 2.5, su modelo de inteligencia artificial m谩s avanzado. La versi贸n experimental, Gemini 2.5 Pro, se ubica en el primer lugar del ranking LMArena, por sobre GPT-4.5 y otros. Destaca por su capacidad en razonamiento l贸gico, programaci贸n y resoluci贸n de pruebas complejas como el AIME 2025, y supera ampliamente a la versi贸n anterior en la creaci贸n de aplicaciones web y edici贸n de c贸digo. Las acciones de Alphabet聽suben 1,20%, aunque el alza no se vincula directamente al anuncio de Gemini, ya que comenz贸 antes. No obstante, la noticia reforz贸 la tendencia alcista durante la sesi贸n. La empresa Trump Media & Technology Group聽鈥攃ontroladora de Truth Social y en la cual Donald Trump es accionista mayoritario鈥 anunci贸 una alianza estrat茅gica con Crypto.com para lanzar una serie de ETFs a trav茅s de su plataforma fintech Truth.Fi. Las acciones de DJT.US llegaron a subir +13% en la apertura y actualmente avanzan +7,60%. El Bitcoin tambi茅n muestra avances, aunque m谩s vinculados a factores macro, como los rumores sobre un enfoque m谩s flexible de Trump en futuros acuerdos comerciales. La criptomoneda sube 0,56% hasta los 88.000 USD. En tanto, Ethereum pierde 0,47% y cotiza en 2070 USD, mientras que el resto del mercado de altcoins gana 0,80%, alcanzando una capitalizaci贸n total de 840 mil millones de d贸lares.

