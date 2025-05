Resumen diario: Acuerdo comercial impulsa el rally mientras el oro cae y Bitcoin supera los 100.000 dólares

Las acciones se disparan tras el acuerdo comercial entre EE. UU. y el Reino Unido, con el futuro del S&P 500 subiendo un 1,4% hasta los 5.686 puntos , el Dow Jones ganando un 1,4% (más de 500 puntos ) hasta los 41.523 , y el Nasdaq liderando con un aumento del 1,8% , mientras los inversores celebran el anuncio del presidente Trump sobre el "histórico" marco comercial.

hasta los , el (más de ) hasta los , y el , mientras los inversores celebran el anuncio del presidente Trump sobre el "histórico" marco comercial. Trump presentó un acuerdo comercial con el Reino Unido que mantiene un arancel base del 10% , pero amplía el acceso al mercado para exportaciones agrícolas estadounidenses y permite la importación de 100.000 vehículos fabricados en el Reino Unido a la tasa más baja en lugar del 27,5%. El secretario de Comercio, Lutnick, señaló que este arancel "generará 6.000 millones de dólares en ingresos".

que mantiene un , pero amplía el acceso al mercado para exportaciones agrícolas estadounidenses y permite la importación de a la tasa más baja en lugar del 27,5%. El secretario de Comercio, Lutnick, señaló que este arancel "generará 6.000 millones de dólares en ingresos". Bitcoin superó el hito de los 100.000 dólares por primera vez desde febrero, subiendo hasta un 4% para cotizar en 100.900 dólares , en medio del creciente optimismo sobre la postura comercial de Trump y las continuas tendencias de adopción corporativa que han llevado a la criptomoneda a acumular una subida de más del 8% en lo que va del año.

por primera vez desde febrero, subiendo hasta un para cotizar en , en medio del creciente optimismo sobre la postura comercial de Trump y las continuas tendencias de adopción corporativa que han llevado a la criptomoneda a acumular una subida de más del 8% en lo que va del año. Coinbase anunció una adquisición importante , al acordar la compra de la plataforma de opciones cripto Deribit por 2.900 millones de dólares , una de las mayores operaciones en la historia del sector, lo que impulsó las acciones de COIN más de un 4%.

, al acordar la compra de la plataforma de opciones cripto por , una de las mayores operaciones en la historia del sector, lo que impulsó las acciones de COIN más de un 4%. El petróleo repunta con el optimismo comercial , y el crudo WTI sube casi un 3% hasta acercarse a los 60 dólares por barril , recuperándose de pérdidas recientes tras el acuerdo de la OPEP+ para aumentar la producción en más de 400.000 barriles diarios a partir de junio.

, y el hasta acercarse a los , recuperándose de pérdidas recientes tras el acuerdo de la en más de a partir de junio. El oro mantiene su atractivo como activo refugio , cotizando en 3.316,04 dólares , tras una subida del 2,3% impulsada por las persistentes preocupaciones comerciales entre EE. UU. y China, a pesar del acuerdo con el Reino Unido. El metal precioso acumula una impresionante ganancia del 26% en lo que va de año , después de alcanzar un récord cercano a los 3.500 dólares en abril.

, cotizando en , tras una subida del impulsada por las persistentes preocupaciones comerciales entre EE. UU. y China, a pesar del acuerdo con el Reino Unido. El metal precioso acumula una impresionante ganancia del , después de alcanzar un récord cercano a los en abril. El Banco de Inglaterra recorta las tasas de interés por temores a la guerra comercial, reduciendo el tipo del 4,5% al 4,25% . El gobernador Andrew Bailey advirtió que las políticas comerciales de Trump pesan sobre la economía, aunque calificó el acuerdo con EE. UU. como "excelente" para las perspectivas económicas.

por temores a la guerra comercial, reduciendo el tipo del . El gobernador Andrew Bailey advirtió que las políticas comerciales de Trump pesan sobre la economía, aunque calificó el acuerdo con EE. UU. como "excelente" para las perspectivas económicas. Se avecinan negociaciones con China , ya que el secretario del Tesoro, Scott Bessent , se prepara para reunirse con funcionarios chinos este fin de semana. No obstante, Trump indicó que no reducirá sus aranceles del 145% como condición previa para las conversaciones, declarando: "Ahora mismo no se puede subir más. Está en 145%, así que sabemos que bajará".

, ya que el secretario del Tesoro, , se prepara para reunirse con funcionarios chinos este fin de semana. No obstante, Trump indicó que como condición previa para las conversaciones, declarando: "Ahora mismo no se puede subir más. Está en 145%, así que sabemos que bajará". Una aerolínea británica se compromete a comprar aviones Boeing , con planes de adquirir 10.000 millones de dólares en aeronaves como parte del acuerdo comercial entre EE. UU. y el Reino Unido. Aunque no se ha revelado la aerolínea, esto ayudó a que las acciones de Boeing subieran un 3,1% .

, con planes de adquirir en aeronaves como parte del acuerdo comercial entre EE. UU. y el Reino Unido. Aunque no se ha revelado la aerolínea, esto ayudó a que las acciones de Boeing subieran un . La Reserva Federal mantiene las tasas en medio de la incertidumbre comercial, sosteniendo su rango de tipos de interés entre 4,25% y 4,5% . El presidente Jerome Powell sugirió una postura de "esperar y ver", y destacó la incertidumbre económica generada por los aranceles impulsados por Trump .

en medio de la incertidumbre comercial, sosteniendo su rango de tipos de interés entre . El presidente sugirió una postura de "esperar y ver", y destacó la . Los contratos de oro están cayendo un 1,8% hoy, cayendo hasta alrededor de los 3.300 dólares , y probando simultáneamente un soporte psicológico clave . Los inversores están reduciendo su exposición a estrategias de refugio, lo cual se refleja en la venta de activos considerados seguros.

hoy, cayendo hasta alrededor de los , y probando simultáneamente un . Los inversores están reduciendo su exposición a estrategias de refugio, lo cual se refleja en la venta de activos considerados seguros. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentan hasta aproximadamente el 4,378%, subiendo más de 10 puntos básicos desde el inicio de la sesión. También se observa un aumento en los rendimientos de los bonos alemanes, que han vuelto a situarse por encima del 2,5%.

