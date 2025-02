Resumen diario: Apple anuncia una gran inversión en EE. UU. 📈 y Starbucks recorta empleos ✂️

Los índices bursátiles de EE. UU. mostraron un rendimiento mixto, con el S&P 500 subiendo un 0,1 %, el Nasdaq 100 cayendo un 0,4 % y el Dow Jones Industrial Average sumando un 0,4 %, mientras los inversores se preparan para los resultados de Nvidia y los datos clave de inflación esta semana.

Apple anunció planes para invertir más de 500 mil millones de dólares en EE. UU. en los próximos cuatro años, incluyendo una nueva fábrica, duplicando su Fondo de Manufactura Avanzada a 10 mil millones de dólares y contratando a 20,000 personas, principalmente en I+D, ingeniería de silicio y desarrollo de inteligencia artificial.

Starbucks eliminará 1,100 empleos corporativos y varios cientos de puestos vacantes adicionales a nivel global, mientras su CEO, Brian Niccol, implementa su plan de reestructuración para simplificar la estructura de la empresa y crear "equipos más pequeños y ágiles".

La administración de Trump emitió un memorando ordenando al Comité de Inversión Extranjera en EE. UU. que limite la inversión china en sectores estratégicos estadounidenses, además de proponer tarifas a los barcos de fabricación china y solicitar a México que imponga aranceles a las importaciones chinas.

Las acciones de Palantir cayeron hasta un 10 %, extendiendo una caída de cuatro días de más del 25 %, en medio de preocupaciones por recortes presupuestarios del Pentágono que podrían afectar los contratos gubernamentales de la empresa de software de datos.

Las acciones de Nvidia se recuperaron de una caída inicial del 3 % antes de la publicación de sus resultados el miércoles, mientras la exposición neta de los fondos de cobertura a las siete principales tecnológicas cayó al nivel más bajo desde abril de 2023.

Microsoft registró una caída en sus acciones después de que un analista informara que la compañía canceló algunos contratos de centros de datos de inteligencia artificial, lo que generó preocupación sobre la sobrecapacidad en computación para IA.

Citadel Securities busca convertirse en un proveedor de liquidez en criptomonedas en plataformas como Coinbase, Binance y Crypto.com , apostando a que el apoyo de Trump a la industria impulse el crecimiento de los activos digitales.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro disminuyeron, con la tasa a 10 años cayendo tres puntos básicos hasta el 4,41 %, mientras que el índice Bloomberg Dollar Spot permaneció relativamente sin cambios.

Berkshire Hathaway subió un 4 % a medida que sus beneficios operativos aumentaron un 71 %, mientras que Alibaba Group cayó un 10 % en medio de un plan de gasto en inteligencia artificial de 53 mil millones de dólares y crecientes tensiones comerciales entre EE. UU. y China.

El DAX cerró con un alza del 1 % tras los resultados de las elecciones en Alemania. La coalición CDU-CSU obtuvo el 28,5 % de los votos, consolidándose como la facción más fuerte, seguida por AfD con el 20,8 % y luego el SPD , que obtuvo un resultado históricamente bajo. La gran fragmentación del nuevo parlamento podría dificultar la aprobación de reformas propuestas por la CDU-CSU.

El mercado de criptomonedas enfrenta otra jornada difícil. Bitcoin cayó un 1,60 % hasta los 94,600 dólares, mientras que Ethereum bajó un 5,50 % hasta los 2,650 dólares. Otras altcoins también experimentan una venta masiva significativa.

La confianza de los inversores sigue afectada tras el hackeo de ByBit del viernes, que resultó en la pérdida de 1,5 mil millones de dólares en Ethereum , siendo posiblemente el mayor ataque en la historia del mercado financiero.

ByBit logró recuperar casi todos los fondos robados durante el fin de semana para proteger a sus clientes. Se observó un aumento en la demanda durante el periodo de baja liquidez del fin de semana, con Ethereum subiendo un 2 %, mientras que Bitcoin cayó casi un 1 %.

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.