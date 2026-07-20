Resumen Diario: China muestra sus dientes en inteligencia artificial y Reino Unido vive una revolución de Gobierno

Principal factor de volatilidad

El sentimiento de los inversionistas durante la jornada del lunes estuvo determinado por dos acontecimientos paralelos: la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y la agitación política en el Reino Unido tras la investidura del nuevo primer ministro, Andy Burnham.

El presidente Donald Trump anunció que Irán “pagaría un alto precio” por la muerte de soldados estadounidenses, lo que provocó una nueva ola de incertidumbre en el mercado de materias primas, pese a que los mediadores continúan trabajando para alcanzar un alto el fuego de diez días.

Esta combinación de riesgo geopolítico e incertidumbre fiscal en el Reino Unido provocó caídas simultáneas en los bonos británicos, las acciones y la libra esterlina, un fenómeno poco habitual en los mercados.

Geopolítica

En el Reino Unido, Andy Burnham asumió oficialmente como nuevo primer ministro, mientras que Rachel Reeves renunció como ministra de Hacienda tras negarse a aceptar el cargo de ministra de Defensa.

John Healey se convirtió en el nuevo ministro de Hacienda, una noticia que los mercados recibieron con cierto alivio tras un período de incertidumbre respecto a quién ocuparía este puesto clave.

En Oriente Medio, Estados Unidos llevó a cabo su novena noche consecutiva de ataques aéreos contra Irán, en represalia por los ataques contra buques petroleros en el estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, Ansar Allah, de Yemen, anunció un bloqueo naval contra Arabia Saudita, elevando aún más el riesgo de interrupciones en el suministro de materias primas.

Datos macroeconómicos

La economía británica continúa bajo presión, con un crecimiento del PIB proyectado en apenas 0,8% para 2026, después de un avance de 1,3% en 2025 y de 1% en 2024, lo que ha limitado el margen de maniobra del nuevo Gobierno en materia de gasto público.

Burnham está considerando un paquete de gasto cercano a 24.000 millones de libras, que incluiría, entre otras medidas, la nacionalización de Thames Water y un aumento del mínimo exento de impuestos. Los inversionistas están evaluando estas propuestas con cautela debido a la falta de detalles sobre su financiamiento.

Los datos de junio de la economía polaca mostraron una serie de sorpresas positivas, apuntando a una recuperación más fuerte de lo esperado. La Oficina Central de Estadística de Polonia presentó varias cifras en las que prácticamente todos los indicadores clave, desde la producción industrial y de la construcción hasta el crecimiento de los salarios, superaron las expectativas del mercado.

Estos datos mejoran la evaluación de la economía polaca al cierre del segundo trimestre, pese a las dudas recientes sobre su estado, que habían contribuido a la debilidad del zloty polaco.

En Canadá, la inflación disminuyó más rápido de lo esperado en términos mensuales.

Índices

Los índices estadounidenses cotizan actualmente al alza. El Nasdaq Composite, reflejado en el contrato US100, avanza 0,62%, mientras que el S&P 500, medido a través del US500, gana 0,12%.

Al otro lado del Atlántico, los mercados europeos cerraron en terreno negativo. El UK100 británico cayó 0,83%, el SPA35 español perdió 0,39% y el DE40 alemán retrocedió 0,10%.

Por su parte, el JP225 japonés avanzó 0,76%, mientras que el W20 polaco subió 0,70%.

Acciones

Las acciones chinas, representadas por el contrato CHN.cash, lideraron claramente las ganancias con un avance de 3,31%, un desempeño que destacó ampliamente frente al resto de los mercados globales.

En Wall Street, el sector de semiconductores rebotó tras las caídas registradas durante la semana pasada.

El sector chino de inteligencia artificial volvió a ocupar el centro de atención de los mercados globales. En esta ocasión, el impulso provino de Moonshot AI y del lanzamiento del modelo Kimi K3, que, según sus desarrolladores, está diseñado para competir con las soluciones más avanzadas disponibles actualmente en el mercado.

Divisas

La libra esterlina fue la moneda principal con peor desempeño de la jornada. El tipo de cambio GBPUSD cayó 0,10%, hasta 1,3430, en respuesta a los cambios de personal dentro de la administración de Burnham.

El dólar estadounidense se fortaleció frente a la mayoría de las monedas, con el índice USDIDX avanzando 0,24%. Por su parte, el EURUSD retrocedió 0,12%, mientras que el EURPLN subió marginalmente 0,03%.

Materias primas

Los precios del petróleo crudo avanzaron en respuesta a las tensiones con Irán. El contrato OIL subió 0,93%, mientras que OIL.WTI ganó 0,42%.

La plata avanzó 1,50%, mientras que el oro permaneció bajo presión y cayó 0,16%. Por su parte, el gas natural registró una fuerte baja de 2,54%.