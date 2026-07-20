Resumen Diario: China muestra sus dientes en inteligencia artificial y Reino Unido vive una revolución de Gobierno

- La escalada entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre política en Reino Unido dominaron el sentimiento del mercado durante la jornada.
- Las acciones chinas lideraron las ganancias, impulsadas por el renovado protagonismo del sector de inteligencia artificial y el lanzamiento del modelo Kimi K3.
- Bitcoin superó los 65.000 dólares, mientras que el petróleo avanzó por las tensiones geopolíticas y la libra esterlina quedó rezagada entre las principales monedas.
- La escalada entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre política en Reino Unido dominaron el sentimiento del mercado durante la jornada.
- Las acciones chinas lideraron las ganancias, impulsadas por el renovado protagonismo del sector de inteligencia artificial y el lanzamiento del modelo Kimi K3.
- Bitcoin superó los 65.000 dólares, mientras que el petróleo avanzó por las tensiones geopolíticas y la libra esterlina quedó rezagada entre las principales monedas.
Principal factor de volatilidad
El sentimiento de los inversionistas durante la jornada del lunes estuvo determinado por dos acontecimientos paralelos: la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y la agitación política en el Reino Unido tras la investidura del nuevo primer ministro, Andy Burnham.
El presidente Donald Trump anunció que Irán “pagaría un alto precio” por la muerte de soldados estadounidenses, lo que provocó una nueva ola de incertidumbre en el mercado de materias primas, pese a que los mediadores continúan trabajando para alcanzar un alto el fuego de diez días.
Esta combinación de riesgo geopolítico e incertidumbre fiscal en el Reino Unido provocó caídas simultáneas en los bonos británicos, las acciones y la libra esterlina, un fenómeno poco habitual en los mercados.
Geopolítica
En el Reino Unido, Andy Burnham asumió oficialmente como nuevo primer ministro, mientras que Rachel Reeves renunció como ministra de Hacienda tras negarse a aceptar el cargo de ministra de Defensa.
John Healey se convirtió en el nuevo ministro de Hacienda, una noticia que los mercados recibieron con cierto alivio tras un período de incertidumbre respecto a quién ocuparía este puesto clave.
En Oriente Medio, Estados Unidos llevó a cabo su novena noche consecutiva de ataques aéreos contra Irán, en represalia por los ataques contra buques petroleros en el estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, Ansar Allah, de Yemen, anunció un bloqueo naval contra Arabia Saudita, elevando aún más el riesgo de interrupciones en el suministro de materias primas.
Datos macroeconómicos
La economía británica continúa bajo presión, con un crecimiento del PIB proyectado en apenas 0,8% para 2026, después de un avance de 1,3% en 2025 y de 1% en 2024, lo que ha limitado el margen de maniobra del nuevo Gobierno en materia de gasto público.
Burnham está considerando un paquete de gasto cercano a 24.000 millones de libras, que incluiría, entre otras medidas, la nacionalización de Thames Water y un aumento del mínimo exento de impuestos. Los inversionistas están evaluando estas propuestas con cautela debido a la falta de detalles sobre su financiamiento.
Los datos de junio de la economía polaca mostraron una serie de sorpresas positivas, apuntando a una recuperación más fuerte de lo esperado. La Oficina Central de Estadística de Polonia presentó varias cifras en las que prácticamente todos los indicadores clave, desde la producción industrial y de la construcción hasta el crecimiento de los salarios, superaron las expectativas del mercado.
Estos datos mejoran la evaluación de la economía polaca al cierre del segundo trimestre, pese a las dudas recientes sobre su estado, que habían contribuido a la debilidad del zloty polaco.
En Canadá, la inflación disminuyó más rápido de lo esperado en términos mensuales.
Índices
Los índices estadounidenses cotizan actualmente al alza. El Nasdaq Composite, reflejado en el contrato US100, avanza 0,62%, mientras que el S&P 500, medido a través del US500, gana 0,12%.
Al otro lado del Atlántico, los mercados europeos cerraron en terreno negativo. El UK100 británico cayó 0,83%, el SPA35 español perdió 0,39% y el DE40 alemán retrocedió 0,10%.
Por su parte, el JP225 japonés avanzó 0,76%, mientras que el W20 polaco subió 0,70%.
Acciones
Las acciones chinas, representadas por el contrato CHN.cash, lideraron claramente las ganancias con un avance de 3,31%, un desempeño que destacó ampliamente frente al resto de los mercados globales.
En Wall Street, el sector de semiconductores rebotó tras las caídas registradas durante la semana pasada.
El sector chino de inteligencia artificial volvió a ocupar el centro de atención de los mercados globales. En esta ocasión, el impulso provino de Moonshot AI y del lanzamiento del modelo Kimi K3, que, según sus desarrolladores, está diseñado para competir con las soluciones más avanzadas disponibles actualmente en el mercado.
Divisas
La libra esterlina fue la moneda principal con peor desempeño de la jornada. El tipo de cambio GBPUSD cayó 0,10%, hasta 1,3430, en respuesta a los cambios de personal dentro de la administración de Burnham.
El dólar estadounidense se fortaleció frente a la mayoría de las monedas, con el índice USDIDX avanzando 0,24%. Por su parte, el EURUSD retrocedió 0,12%, mientras que el EURPLN subió marginalmente 0,03%.
Materias primas
Los precios del petróleo crudo avanzaron en respuesta a las tensiones con Irán. El contrato OIL subió 0,93%, mientras que OIL.WTI ganó 0,42%.
La plata avanzó 1,50%, mientras que el oro permaneció bajo presión y cayó 0,16%. Por su parte, el gas natural registró una fuerte baja de 2,54%.
¿Wall Street está preparado para seguir subiendo? Resumen de los resultados de las empresas del S&P 500
El Ibex 35 resiste mientras Oriente Medio mantiene en vilo a los mercados
La semana arranca con volatilidad para las acciones de SK Hynix. ¿Qué está pasando?
🔴En directo: ¿estallará la burbuja de la IA?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.