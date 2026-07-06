Resumen diario: Donald Trump marca el ritmo del mercado

Conclusiones clave Donald Trump marcó el tono del mercado con declaraciones sobre Irán y Ucrania , aunque los inversionistas continúan centrados en los fundamentales y mantienen la presión sobre el petróleo.

marcó el tono del mercado con declaraciones sobre y , aunque los inversionistas continúan centrados en los fundamentales y mantienen la presión sobre el petróleo. Apple , Broadcom , Dell y las compañías ligadas a Anthropic lideraron las noticias corporativas en EE.UU., mientras que el sector defensa impulsó las bolsas europeas.

, , y las compañías ligadas a lideraron las noticias corporativas en EE.UU., mientras que el sector defensa impulsó las bolsas europeas. El cacao y el café se dispararon más de 10% por problemas de oferta en África Occidental, mientras Bitcoin recuperó terreno y volvió a superar los USD 63.000.

EE.UU. La sesión bursátil en Estados Unidos comenzó la semana con un tono positivo, con avances moderados en el mercado amplio y ganancias más sólidas en algunos sectores específicos. Hacia el final de la jornada, los futuros del US500 suben alrededor de 0,5% , mientras que el resto de los principales índices registra movimientos similares.

El presidente Donald Trump realizó declaraciones mixtas sobre los conflictos geopolíticos. Por un lado, afirmó que la guerra en Ucrania está "más cerca de terminar de lo que la mayoría piensa". Al mismo tiempo, al ser consultado sobre las negociaciones con Irán, señaló que el país "debe firmar un acuerdo" o, de lo contrario, "Estados Unidos volverá y terminará el trabajo", declaraciones que pueden interpretarse como una amenaza de una posible escalada. Sin embargo, el mercado no parece estar dando demasiado peso a estos comentarios, como lo refleja la continuidad de la presión bajista sobre el petróleo y las mayores valoraciones de las compañías del sector defensa. Noticias corporativas, EE.UU. MicroStrategy publicó documentos regulatorios que muestran que la compañía continúa vendiendo Bitcoin y que sus pérdidas no realizadas ya alcanzan los USD 8.320 millones .

Donald Trump elogió al director ejecutivo de Dell y alentó a comprar los productos de la compañía durante una audiencia en el Senado. Como consecuencia, las acciones subieron entre 3% y 4% .

IREN y TeraWulf avanzaron tras anunciar acuerdos de colaboración con Anthropic . IREN participará en la construcción de uno de los centros de datos de la compañía, mientras que TeraWulf firmó un contrato de arrendamiento de largo plazo para poner a disposición una de sus instalaciones.

Apple (AAPL.US) y Broadcom (AVGO.US): ambas compañías subieron tras anunciar la ampliación de su alianza estratégica. El acuerdo se extenderá hasta 2031 e incluye el desarrollo de nuevos chips ASIC para Apple.

SemiAnalysis publicó un informe especulando con posibles retrasos en el proyecto de racks para servidores Kyber . Representantes de la compañía desmintieron los rumores en declaraciones a Bloomberg .

Tal como apuntaban las especulaciones de hace algunas semanas, Blue Owl adquirió una participación en los Cleveland Cavaliers. La valoración de la compañía aumentó alrededor de 4%. Datos macroeconómicos, EE.UU. El PMI de servicios se ubicó ligeramente por debajo de las expectativas ( 51,2 frente a 51,4 esperado), aunque mejoró respecto al dato anterior ( 50,7 ).

Por su parte, el ISM no manufacturero se situó en 54, también ligeramente por debajo del consenso de mercado (54,2). Europa La sesión europea transcurre con un comportamiento mixto. El equilibrio entre compradores y vendedores se mantiene relativamente estable. Entre los principales avances destacan Reino Unido e Italia , cuyos futuros sobre índices suben alrededor de 0,2% .

El sentimiento positivo también encuentra apoyo en Alemania, donde el Gobierno federal aprobó parte del proyecto de presupuesto para 2027. El plan refleja un alejamiento de la tradicional disciplina fiscal alemana y contempla inversiones récord tanto en defensa como en infraestructura. Noticias corporativas, Europa El secretario general de la OTAN , Mark Rutte , afirmó durante una conferencia que existe una fuerte demanda y un elevado flujo de pedidos para las compañías europeas de defensa, impulsando al sector.

Entre las empresas que registran avances de entre 2% y 4% destacan Leonardo , Saab , Hensoldt , Rheinmetall , Thales , Indra , Dassault Aviation y Safran .

Las negociaciones entre easyJet y CastleLake continúan avanzando. La firma de inversión elevó su oferta hasta 690 libras por acción , impulsando cerca de 10% la valoración bursátil de la aerolínea.

La mejora del sentimiento y una serie de recomendaciones positivas por parte de bancos de inversión también respaldan al sector tecnológico europeo. ASML sube más de 4%. FOREX En el mercado de divisas, el yen japonés es la moneda con peor desempeño entre las principales, mientras que la libra esterlina lidera las ganancias.

Los analistas de Goldman Sachs consideran que la presión sobre el yen es estructural y que las intervenciones cambiarias no serán suficientes para frenar su depreciación. Como resultado, el yen pierde alrededor de 0,5% frente a las principales divisas.

Por su parte, la libra esterlina avanza entre 0,3% y 0,5%, favorecida por las dudas sobre la fortaleza del yen y por la incertidumbre respecto a la futura política de la Reserva Federal. Materias primas La actividad en el mercado de commodities se concentra principalmente en las materias primas agrícolas.

se concentra principalmente en las materias primas agrícolas. Los futuros del cacao y del café registran fuertes alzas superiores al 10%, impulsados por las intensas lluvias en África Occidental, que han bloqueado carreteras e interrumpido las exportaciones como consecuencia del fenómeno de El Niño. Criptomonedas Predomina un sentimiento mixto en el mercado de criptomonedas .

El inicio de la jornada estuvo marcado por caídas tras la publicación de los documentos regulatorios de MicroStrategy , aunque posteriormente los comentarios de Donald Trump durante una conferencia permitieron recuperar por completo las pérdidas.

Al cierre de la sesión, Bitcoin avanza alrededor de 1% y vuelve a cotizar por encima de los USD 63.000.

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