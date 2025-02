Resumen diario: el dólar borra los beneficios relacionados con los aranceles, lo que apoya al mercado de valores 📄

Los índices estadounidenses extendieron sus beneficios durante la sesión de efectivo y al final del día subieron aproximadamente entre un 0,50 y un 1,00 %. El líder de las ganancias fue el índice de pequeña capitalización Russell 2000, que subió un 0,76 %. Mientras tanto, el índice tecnológico ganó un 0,53 % a pesar de la caída de casi el 7,5 % de Alphabet. Las acciones de Nvidia subieron más del 3,5 %.

Los beneficios del mercado de valores se vieron respaldadas por un dólar que se debilitó drásticamente, que ahora prácticamente ha borrado todas las ganancias del comienzo de la semana causadas por la introducción repentina de aranceles a Canadá, México y China.

Las acciones de Vishay Intertechnology subieron un 7 % a pesar de los resultados trimestrales mixtos después de que la compañía anunciara que estaba viendo una mayor demanda de inversiones en infraestructura relacionadas con redes de redes inteligentes y centros de datos de IA.

Junto con el dólar, los rendimientos de los bonos estadounidenses también están disminuyendo. Los bonos a 10 años cayeron al 4,41%, mientras que los bonos a 2 años cayeron al 4,17%.

La mayor atención de los inversores hoy se centró en el oro , que está batiendo nuevos máximos históricos, subiendo un 1,00% hasta los 2.870 dólares la onza.

Este sentimiento positivo en el mercado de los metales se puede atribuir a varios factores, entre ellos la debilidad del dólar, la caída de los rendimientos de los bonos estadounidenses, los comentarios moderados de los funcionarios de la Reserva Federal y la disminución de las presiones inflacionarias tras los datos del sector de servicios del ISM.

Hoy también hemos recibido el primer informe clave del mercado laboral de EE.UU. - ADP (enero): 183.000 frente a los 150.000 previstos y los 122.000 anteriores (revisados 鈥嬧媋 176.000). Los datos indican que el sentimiento sigue siendo muy fuerte entre las empresas privadas estadounidenses. Curiosamente, no se observó ninguna reacción importante en el dólar tras la publicación de los datos, y la atención de los inversores se está desplazando ahora al informe NFP del viernes.

Los datos del ISM de servicios de EE. UU. para enero indicaron 52,8 frente a una previsión de 54 y una lectura anterior de 54,1. El subíndice de precios cayó significativamente. El índice de precios cayó a 60,1 frente a la previsión de 65,1 y la lectura anterior de 64,4. El índice de empleo subió a 52,3 frente a la lectura anterior de 51,4. El índice de nuevos pedidos cayó a 51,3 frente a la lectura anterior de 54,2.

El índice de precios cayó a 60,1 frente a la previsión de 65,1 y la lectura anterior de 64,4. El índice de empleo subió a 52,3 frente a la lectura anterior de 51,4. El índice de nuevos pedidos cayó a 51,3 frente a la lectura anterior de 54,2.

El PMI de servicios publicado anteriormente para enero se situó en 52,9, en línea con las previsiones y ligeramente por encima de la lectura anterior de 52,8. El PMI compuesto final para enero fue de 52,7 frente a la lectura anterior de 52,5 y 52,4.

Los mercados bursátiles europeos han tenido en general una sesión exitosa; los índices DAX y FTSE subieron un 0,37% y un 0,6%, respectivamente. Los datos finales del PMI de Alemania y la eurozona para enero resultaron estar prácticamente en línea con las cifras anteriores, lo que indica un sector de servicios relativamente fuerte y un ligero repunte en el índice compuesto.

Alemania - Informe PMI de enero: PMI compuesto en Alemania: 50,5; pronóstico 50,1; anterior 48,0; PMI de servicios en Alemania: 52,5; pronóstico 52,5; anterior 51,2;

Eurozona - Informe PMI de enero: PMI compuesto según S&P Global: 50,2; pronóstico 50,2; anterior 49,6; PMI de servicios: 51,3; pronóstico 51,4; anterior 51,6;

En el mercado de criptomonedas , el sentimiento es claramente más débil. Los inversores están decepcionados por la falta de un apoyo claro por parte de la administración Trump. Por otro lado, es evidente que la integración de las criptomonedas y la tecnología blockchain en el mundo financiero no ocurrirá de la noche a la mañana, pero muchos de los pasos dados hasta ahora indican una dirección muy prometedora.

En el mercado de criptomonedas, el sentimiento es claramente más débil. Los inversores están decepcionados por la falta de un apoyo claro por parte de la administración Trump. Por otro lado, es evidente que la integración de las criptomonedas y la tecnología blockchain en el mundo financiero no ocurrirá de la noche a la mañana, pero muchos de los pasos dados hasta ahora indican una dirección muy prometedora. Bitcoin ha bajado un 0,60% hoy a 97.200 dólares, mientras que Ethereum está mostrando una fortaleza excepcional, ganando un 0,55% a 2.750 dólares. Las criptomonedas más pequeñas han logrado recuperar algunas de las pérdidas del lunes, pero todavía están bajo una presión significativa.

Barkin de la Fed espera una nueva disminución significativa de la inflación en los próximos 12 meses; también afirmó que solo un sobrecalentamiento de la economía estadounidense podría conducir a aumentos de las tasas de interés, que actualmente no ve y no espera que la Fed persiga.

El petróleo crudo Brent (OIL) ha bajado casi un 2% hoy después de que los inventarios de crudo de Estados Unidos, según la EIA, aumentaran en más de 8,66 millones de barriles frente a un pronóstico de 1,9 millones de barriles y una lectura anterior de 3,46 millones de barriles. Los inventarios de gasolina también aumentaron considerablemente en 2,23 millones de barriles, en comparación con un pronóstico de 210.000 y 2,95 millones anteriores.

Además, la demanda de envíos de oro desde Londres a los EE. UU. (COMEX) sigue aumentando debido a las preocupaciones sobre los aranceles entre los EE. UU. y los países europeos. Aprovechando esta tendencia, la plata también está ganando terreno.

