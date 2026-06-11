Resumen diario: el “momento TACO” impulsa el rebote de los índices

Estados Unidos Tras las fuertes caídas de los últimos días, los mercados finalmente lograron tomar un respiro. Los índices suben de forma generalizada. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos avanzan cerca de un 3%.

La noticia más importante podría volver a ser los comentarios de D. Trump. Durante la jornada, el presidente de Estados Unidos amenazó con reanudar los ataques tras la última escalada, pero por la tarde anunció que había cambiado de opinión y canceló los bombardeos aéreos. Sin embargo, este escenario parecía haber sido parcialmente descontado por el mercado, ya que los índices y el petróleo no reaccionaron a las amenazas del presidente estadounidense durante la sesión.

Oracle está respaldando las valoraciones del sector, aunque sus propias acciones caen. La compañía presentó los resultados del segundo trimestre, mostrando un sólido crecimiento de los ingresos y beneficios por encima de las expectativas del mercado, también en los segmentos clave de nube e inteligencia artificial. No obstante, el enorme gasto de capital (capex) asustó a los inversionistas y la acción llegó a caer hasta un 11%. El elevado capex fue una carga para la compañía, pero apoyó al mercado en general; las acciones de semiconductores volvieron a subir tras la confirmación de que las empresas hyperscale siguen comprometidas con nuevas inversiones.

Según reportes del Wall Street Journal, OpenAI podría estar preparándose para una guerra de precios con Anthropic antes de una oferta pública inicial (IPO).

SpaceX saldrá a bolsa tan pronto como mañana, y el consenso del mercado parece apuntar a expectativas de fuertes alzas en la apertura. El optimismo en torno a su debut está impulsando a todo el sector espacial, que registra importantes avances, de hasta alrededor del 10% en algunos casos.

Datos mixtos del índice de precios al productor (PPI) y una moderada debilidad en el mercado laboral.

La inflación subyacente del PPI aumentó hasta el 4,9%, mientras que la lectura general se elevó al 6,5%. Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron hasta las 229.000. Europa Los índices europeos cerraron la jornada con ganancias moderadas, poniendo fin a una racha de cuatro sesiones consecutivas de caídas. El índice STOXX Europe 600 avanzó cerca de un 0,5%.

El Banco Central Europeo elevó las tasas de interés en 25 puntos básicos, llevando la tasa de depósito al 2,25%. La decisión era ampliamente esperada y refleja el riesgo de que las presiones inflacionarias se vuelvan persistentes tras el aumento de los precios de la energía.

Países Bajos seleccionó a Hensoldt como proveedor de equipos de guerra electrónica. Divisas En el mercado cambiario, la fortaleza se concentra principalmente en los dólares australiano y neozelandés, que avanzan entre un 0,2% y un 0,4% frente a las principales monedas. Materias primas El petróleo está poniendo a prueba el nivel de los 90 dólares por barril, con una caída cercana al 5% tras los comentarios desescalatorios de D. Trump.

El aumento de los inventarios de gas impulsó los precios a la baja. El gas natural está probando el nivel de los 3 dólares.

El oro (+2%) y la plata (+4%) avanzan. La desescalada en Medio Oriente implica una política monetaria más moderada, lo que favorecería a los metales preciosos.

Entre las materias primas agrícolas, el azúcar registra el mayor avance, con una subida superior al 3%, tras la publicación de las previsiones de oferta y demanda de hoy. Criptomonedas El regreso del apetito por el riesgo está impactando al mercado de criptomonedas con doble intensidad. Se observan fuertes alzas de forma generalizada.

Bitcoin sube un 3,5% y regresa al nivel de los 63.000 dólares.

Ethereum avanza más de un 4% hasta superar los 1.650 dólares.

Solana gana cerca de un 7% y vuelve al nivel de los 66 dólares.

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