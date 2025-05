Resumen diario: El presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que “no hay prisa” por recortar las tasas de interés.

Los índices bursátiles de EE. UU. cerraron la jornada con leves alzas. El S&P 500 subió un 0,6 %, mientras que el Nasdaq 100 avanzó un 0,2 %. Más temprano, ambos habían ganado más de un 1 % ante el optimismo por posibles negociaciones comerciales entre EE. UU. y China.

Sin embargo, las ganancias se moderaron luego de que Donald Trump afirmara que no tiene intención de reducir los aranceles a China, insistiendo en que Pekín debe dar el primer paso . Este comentario afectó el ánimo del mercado y provocó una corrección hacia el cierre.

Este fin de semana, funcionarios de EE. UU. y China mantendrán conversaciones comerciales en Suiza , un paso diplomático relevante tras semanas de señales contradictorias. Participarán el secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante comercial Jamieson Greer , junto al viceprimer ministro chino He Lifeng .

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios, en línea con lo esperado. La Fed destacó riesgos crecientes en inflación y empleo, pero también reconoció una economía fuerte y un mercado laboral resiliente. Sin embargo, señaló exportaciones netas significativamente negativas .

Los mercados reaccionaron con calma a la decisión de la Fed. Los inversionistas siguen anticipando unos 75 puntos base de recortes este año , con el primero previsto para junio. El EUR/USD cotiza en torno a 1,1350 , mientras que el oro retrocede alrededor de un 1 % , tras su cierre récord previo cercano a los $3.430 por onza .

En Polonia, el Consejo de Política Monetaria (RPP) recortó las tasas en 50 puntos base , el primer ajuste desde octubre de 2023, en línea con las expectativas. El mercado mostró escasa reacción. Se esperan decisiones de tasas también desde Riksbank, Norges Bank y el Banco de Inglaterra .

Los futuros de gas natural subieron ante la posibilidad de que las tensiones arancelarias entre EE. UU. y Canadá reduzcan la oferta y aumenten las reservas. No obstante, condiciones climáticas moderadas en EE. UU. están limitando el avance.

Los inventarios de petróleo crudo cayeron más de lo previsto — en 2 millones de barriles —, junto con una baja en los inventarios de productos refinados. Sin embargo, aumentaron inesperadamente las reservas de gasolina , mientras el crudo sigue presionado por la decisión de la OPEP+ de mantener su producción agresiva .

Las acciones de Alphabet cayeron más de un 8 % tras informes de que Apple evalúa expandir el uso de búsquedas con inteligencia artificial en Safari . El informe coincide con una baja en las búsquedas desde Safari en abril, mientras aumentan las consultas relacionadas con IA.

El Bitcoin se disparó a los $97.000 , impulsado por las negociaciones entre EE. UU. y China y por la decisión de New Hampshire , que se convirtió en el primer estado de EE. UU. en acumular reservas estratégicas en Bitcoin , y posiblemente en Ethereum.

Las tensiones militares entre India y Pakistán se intensificaron después de que India realizara ataques aéreos contra campamentos terroristas en Pakistán. Islamabad respondió con fuego de artillería y el derribo de cinco aeronaves indias. A pesar del conflicto, los mercados financieros no se vieron afectados: el índice Nifty 50 de India subió más de un 0,1 % en la jornada.

