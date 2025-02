Resumen diario: El testimonio de Powell mantiene a raya a los mercados

Los mercados estadounidenses mostraron un desempeño mixto mientras Powell testificaba, con el Dow Jones Industrial Average sin cambios, el S&P 500 con una caída del 0.16% y el Nasdaq 100 bajando un 0.3%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron en toda la curva, con el rendimiento a 10 años aumentando cuatro puntos básicos hasta el 4.54%, ya que el presidente de la Reserva Federal señaló paciencia en los recortes de tasas.

Las acciones de Intel subieron un 8% tras los comentarios del vicepresidente JD Vance sobre la fabricación de chips domésticos en la Cumbre de Acción en IA en París. El volumen de negociación se disparó con más de 400,000 opciones de compra para el viernes a $21, marcando su mayor alza en dos días desde marzo de 2020.

Las acciones de Apple subieron un 3% después de asociarse con Alibaba para desarrollar funciones de IA en los iPhones en China. La gigante tecnológica reportó su mejor trimestre de la historia con ingresos de $124.3 mil millones, un 4% más año a año, y proyecta un crecimiento bajo a medio dígito en el futuro.

Boeing entregó más aviones que Airbus por primera vez en casi dos años, mientras que Coca-Cola superó las expectativas de beneficios gracias a precios más altos. DuPont experimentó un alza impulsada por el crecimiento del mercado de electrónicos, y Elliott Investment Management reveló una participación de $2.5 mil millones en Phillips 66 .

Las acciones de Fluence Energy se desplomaron casi un 50% después de que el fabricante de baterías redujera su guía de ventas, citando retrasos en contratos en Australia. Fidelity National cayó un 18% debido a ingresos por soluciones bancarias decepcionantes y previsiones por debajo de lo esperado.

Las acciones de Snap cayeron un 3.4% luego de que Guggenheim rebajara su calificación de "comprar" a "neutral", mientras que los volúmenes de negociación en las siete grandes tecnológicas continuaron su declive de dos años a pesar de alcanzar nuevos máximos de capitalización bursátil.

El expresidente Donald Trump ordenó un 25% de aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio, incluidas aquellas provenientes de Canadá y México . La Unión Europea advirtió sobre posibles contramedidas, lo que podría escalar las tensiones comerciales transatlánticas.

La exposición de los inversionistas a acciones estadounidenses se debilitó a medida que las apuestas alcistas se redujeron a la mitad y el posicionamiento bruto disminuyó, según estrategas de Citigroup . Los mercados europeos parecen beneficiarse de este cambio en los flujos de posicionamiento.

El presidente de la Reserva Federal , Jerome Powell , aclaró el papel del banco central en la seguridad de los sistemas de pagos del Tesoro tras la controversia con Elon Musk , confirmando la seguridad del sistema y afirmando que no hubo intentos de acceso directo por parte de Musk a los sistemas de la Fed.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent , anunció una visita a Ucrania esta semana para reunirse con el presidente Volodímir Zelenski , convirtiéndose en el primer miembro del gabinete de Trump en visitar el país. El viaje se centra en asegurar el acceso a minerales críticos a cambio de ayuda para la defensa, con las reservas de uranio, titanio, litio y grafito de Ucrania estimadas en billones de dólares.

El oro se mantiene alrededor de los $2,900, mientras que la plata cae un 0.35% hasta los $31.91. Los precios del petróleo Brent y del West Texas Intermediate (WTI) continúan su trayectoria alcista, ambos con un alza del 1% en el día, alcanzando los $76.94 y $73.23, respectivamente.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.