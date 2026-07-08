Resumen Diario: escalada en Medio Oriente. Las minutas del FOMC refuerzan los temores por la inflación

- La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán impulsó la aversión al riesgo, elevó los precios del petróleo y reforzó los temores inflacionarios a nivel global.
- Las minutas del FOMC confirmaron una postura más restrictiva de la Reserva Federal, aumentando las expectativas de una posible subida de las tasas de interés en octubre.
- Los mercados reaccionaron con caídas en las bolsas, mientras el Brent se acercó a los 80 dólares, el EURUSD rebotó tras las minutas y las criptomonedas permanecieron bajo presión.
- La escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán impulsó la aversión al riesgo, elevó los precios del petróleo y reforzó los temores inflacionarios a nivel global.
- Las minutas del FOMC confirmaron una postura más restrictiva de la Reserva Federal, aumentando las expectativas de una posible subida de las tasas de interés en octubre.
- Los mercados reaccionaron con caídas en las bolsas, mientras el Brent se acercó a los 80 dólares, el EURUSD rebotó tras las minutas y las criptomonedas permanecieron bajo presión.
Geopolítica y conflicto en el Golfo Pérsico
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El presidente Donald Trump anunció oficialmente el fin del alto el fuego con Irán durante la cumbre de la OTAN en Ankara, calificando el acuerdo previo como "una pérdida de tiempo" y describiendo a las autoridades iraníes como "mentirosas".
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Las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo un amplio ataque de represalia contra más de 80 objetivos en territorio iraní, incluidos sistemas de defensa aérea, en respuesta a los ataques contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.
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Irán violó directamente los términos del memorando temporal de 60 días firmado el mes pasado, que garantizaba el paso seguro y libre de embarcaciones a cambio de la suspensión de las sanciones estadounidenses y del inicio de conversaciones sobre el programa nuclear. El ataque iraní involucró al menos tres buques comerciales, incluido un buque tanque de gas natural licuado (GNL). Teherán respondió a la represalia con una nueva ola de ataques, esta vez contra objetivos en Baréin y Kuwait.
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Washington restableció inmediatamente todas las sanciones al comercio internacional de petróleo iraní, revocando las exenciones previamente otorgadas.
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Donald Trump insinuó la reanudación del bloqueo portuario, intensificando el temor del mercado a un regreso de un conflicto a gran escala.
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Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump anunció la posibilidad de nuevos ataques aéreos contra Irán y advirtió sobre una posible volatilidad en el mercado del petróleo en el corto plazo, aunque pronosticó caídas significativas de los precios en el largo plazo. Al mismo tiempo, señaló que no espera una guerra a gran escala.
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El petróleo continuó registrando fuertes avances durante la jornada, con el Brent poniendo a prueba los 80 dólares por barril, mientras que el WTI subió hasta los 75 dólares por barril.
Mercado bursátil: índices y acciones
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Los mercados bursátiles globales registraron importantes caídas. El capital abandonó los activos de riesgo en las bolsas de Nueva York, Londres y Tokio.
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El US500 retrocedió un 0,4%, mientras que el tecnológico US100 recuperó casi toda la caída inicial, apoyado por informaciones de que China permitirá a las principales compañías de IA adquirir los chips H200 de Nvidia.
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En Europa, las caídas fueron muy pronunciadas por segunda sesión consecutiva, con los principales índices perdiendo entre un 1,5% y un 2%, destacando el DE40 y el SPA35.
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A pesar de la reciente liquidación de las compañías relacionadas con memorias, hoy se observó una recuperación en empresas como SanDisk y Applied Materials.
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La china Alibaba registró un fuerte rebote ante la expectativa de resultados financieros más sólidos y un mayor interés de los inversionistas por compañías de IA con valoraciones más atractivas. Sus acciones avanzaron hasta un 10% durante la jornada.
Materias primas y energía
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Los precios del petróleo acumularon un avance cercano al 7% en las últimas 24 horas y alrededor de un 3% desde el inicio de la sesión. Parte de estas ganancias se moderó después de que Donald Trump indicara que no espera una guerra a gran escala y que no obstaculizará unas posibles negociaciones.
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La curva de futuros del petróleo pasó a una marcada backwardation, reflejando un fuerte incremento de los precios en los contratos de corto plazo. Se observó una ampliación significativa de los diferenciales entre vencimientos, aunque estos permanecen por debajo de 1 dólar.
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El mercado está pagando una elevada prima por la entrega física inmediata, mientras que hace apenas una semana predominaba una estructura de contango, impulsada por la aceleración de los envíos desde Medio Oriente.
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Los inventarios de petróleo crudo aumentaron inesperadamente en 3 millones de barriles, aunque al mismo tiempo se registró una fuerte caída en los inventarios de productos refinados. Las reservas estratégicas de Estados Unidos continúan disminuyendo y permanecen por debajo de los 320 millones de barriles.
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El precio spot del oro cayó hasta un 1,5%, situándose por debajo de los 4.050 dólares por onza, antes de registrar un ligero rebote.
Macroeconomía, divisas y bonos
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El regreso de las tensiones geopolíticas volvió a elevar el riesgo inflacionario a nivel global debido a posibles interrupciones en las cadenas de suministro energético.
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Los mercados monetarios comenzaron a descontar de forma mucho más agresiva un escenario restrictivo, aumentando considerablemente la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en octubre.
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Las minutas del FOMC muestran que las preocupaciones por la inflación son reales y que la mayoría de los miembros de la Fed considera que existen argumentos para ajustar la política monetaria si se materializa el escenario más adverso para los precios.
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Al mismo tiempo, conviene recordar que la Fed está reduciendo su nivel de comunicación, por lo que sus decisiones serán menos predecibles.
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A pesar del riesgo geopolítico, el EURUSD rebota durante la jornada y pone a prueba los máximos locales en torno a 1,1430 tras la publicación de las minutas del FOMC.
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Por su parte, el USDJPY mantiene su avance y pone a prueba la zona de 162,5.
Minutas del FOMC: se confirma el tono restrictivo, pero el EURUSD rebota de todos modos
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Apertura americana: Trump pone fin al alto el fuego y Wall Street se tiñe de rojo
¿Volverá el petróleo a los 100 dólares por barril?
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