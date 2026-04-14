Resumen diario: índices de EE. UU. suben tras datos de PPI

La sesión de Wall Street se desarrolla con un tono muy positivo tras la publicación del PPI de marzo. Los principales índices estadounidenses registran ganancias sólidas, con el S&P 500 subiendo más de 1%, el Nasdaq 100 avanzando cerca de 1,8% y el Dow Jones ganando 0,5%.

El dato de PPI de marzo resultó significativamente por debajo de las expectativas (0,5% m/m vs. 1,1% esperado; subyacente 0,1% vs. 0,5%), lo que indica una menor presión inflacionaria. Sin embargo, los elevados precios de la energía siguen sosteniendo la inflación, lo que podría retrasar recortes de tasas por parte de la Reserva Federal más adelante este año.

Según reportes recientes, EE. UU. e Irán podrían retomar conversaciones esta misma semana, mientras que Donald Trump sugirió que decisiones clave podrían tomarse en los próximos dos días. Al mismo tiempo, aumentan las tensiones en el Estrecho de Ormuz, donde EE. UU. estaría restringiendo parte del tráfico marítimo como medida de presión sobre Irán.

La sesión europea también cerró con tono positivo, con los principales índices al alza. El FTSE 100 del Reino Unido subió más de 0,2%, el CAC 40 de Francia avanzó más de 1,1%, el DAX de Alemania ganó más de 1,2%, y el IBEX 35 de España subió cerca de 1,5%.

En el mercado FX, el dólar estadounidense se debilita frente a la mayoría de las principales divisas. Las negociaciones de paz en curso están impulsando salidas de capital desde el dólar, tradicionalmente considerado un activo refugio.

Los mercados de materias primas también muestran un retorno del sentimiento positivo. El oro sube cerca de 2% y se sitúa en torno a los 4.850 USD por onza, mientras que la plata avanza alrededor de 5%, probando los 80 USD por onza.

El avance en las conversaciones de paz también presiona a la baja al petróleo, con el Brent cayendo alrededor de 3% y testeando el nivel de 95 USD por barril.

El optimismo también se refleja en el mercado de criptomonedas. Bitcoin sube más de 2%, acercándose a los 75.000 USD, mientras que Ethereum gana más de 5%, cotizando sobre los 2.300 USD.

Hoy también se conocieron resultados de varias grandes instituciones financieras estadounidenses, que en general muestran un inicio sólido de la temporada de resultados, aunque con reacciones mixtas.

BlackRock reportó un fuerte crecimiento en beneficios, apoyado por sólidos flujos hacia sus fondos y buen desempeño en gestión de activos.

JP Morgan también presentó resultados muy sólidos, superando expectativas con ingresos récord y buen desempeño en banca de inversión y trading. Sin embargo, algunas métricas como el margen de interés neto y una perspectiva más cautelosa para los ingresos por intereses moderaron el entusiasmo del mercado.

Por su parte, Wells Fargo presentó resultados débiles que decepcionaron al mercado. A pesar de algunas señales de estabilización, los menores ingresos y preocupaciones sobre la calidad de las ganancias llevaron a una evaluación negativa del reporte.