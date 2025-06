Resumen diario: la Fed mantiene tasas, el petróleo cae tras comentarios de Trump 📣📃

Los índices estadounidenses cerraron la jornada en terreno negativo tras la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell , quien adoptó un tono ligeramente más restrictivo .

La Reserva Federal no sorprendió a los inversores y decidió mantener las tasas de interés sin cambios en 4.25鈥%–4.50鈥% .



En Europa , los principales índices bursátiles cerraron la sesión con pérdidas. El DAX alemán cayó un 0.39鈥% , mientras que el CAC 40 francés retrocedió un 0.36鈥% .

La gobernadora del Banco de Canadá, Tiff Macklem , declaró que un acuerdo comercial entre Canadá y EE.鈥疷U. podría ayudar a aliviar presiones inflacionarias y revertir aranceles vigentes .

Tras la reciente desaceleración del crecimiento salarial en la Eurozona , los datos de inflación mostraron signos de presión desinflacionaria . Los precios mensuales se mantuvieron estables, pero la inflación anual cayó por debajo del objetivo del 2鈥% del BCE .

El informe de viviendas en EE.鈥疷U. para mayo fue más débil de lo previsto. Las nuevas construcciones alcanzaron su nivel más bajo desde 2020 y los permisos también se situaron por debajo de las previsiones. A pesar de tasas hipotecarias más bajas, la demanda no mejora y el sentimiento del constructor se mantiene cerca de mínimos históricos .

Los datos de solicitudes de subsidio por desempleo estuvieron en línea con lo esperado, con 245,000 solicitudes (pronóstico: 245,000; dato anterior: 248,000).

El informe de la EIA mostró una caída récord en inventarios de crudo de -11.473 millones de barriles (pronóstico: -2.5 millones; dato anterior: -3.644 millones).

Sin embargo, el mercado en gran parte ignoró los datos de inventario y se centró en los comentarios de Donald Trump . El expresidente anunció que funcionarios iraníes se habrían acercado a EE.鈥疷U. para hablar sobre el conflicto con Israel . Los inversores interpretaron esto como una posible apertura a negociaciones de paz . Como resultado, el precio del crudo cayó alrededor de un 2鈥% inmediatamente tras sus declaraciones.

El Senado de EE.鈥疷U. aprobó ayer por 68 votos a favor y 30 en contra la Ley GENIUS , que establece el primer marco regulatorio nacional para stablecoins respaldadas en dólares . El proyecto pasará ahora a la Cámara de Representantes para su siguiente etapa legislativa.

La incertidumbre en los mercados globales y una búsqueda de activos refugio impulsaron al Bitcoin por debajo de los 103,600鈥疷SD .

La Fed se mostró ligeramente más restrictiva de lo esperado . El sentimiento de los mercados se vio afectado por las preocupaciones sobre la política comercial , lo que generó dudas sobre su impacto en el consumo . Más importante aún, la Fed revisó sus proyecciones económicas , apuntando a un crecimiento del PIB más lento , un desempleo ligeramente más alto y una inflación algo superior en comparación con las previsiones de marzo. El gráfico de puntos mantiene un sesgo restrictivo , aunque la proyección mediana aún prevé dos recortes en 2025 ; se observa un ajuste restrictivo en las proyecciones para 2026/2027 (un recorte menos respecto a marzo). Para 2025, siete funcionarios de la Fed ya no prevén recortes (frente a cuatro en marzo), y dos prevén solo un recorte (antes eran cuatro). Powell declaró que el impacto del comercio debería verse con mayor claridad hacia el verano , y que la Fed tomará una decisión más acertada si espera unos meses más ante la necesidad de más datos y posibles actualizaciones sobre aranceles . El comunicado ya no incluye advertencias sobre una mayor inflación o un crecimiento más fuerte, lo que podría sugerir una tasa de política estable en septiembre . Todo dependerá de los datos que se conozcan en los próximos dos meses.



