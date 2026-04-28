Resumen diario: la incertidumbre domina el mercado en medio de la temporada de resultados

Conclusiones clave La incertidumbre en torno a la IA y los resultados de OpenAI está presionando al mercado, especialmente al sector tecnológico .

y los resultados de está presionando al mercado, especialmente al . Factores macro y geopolíticos, incluyendo negociaciones entre EE.UU. e Irán y precios de combustibles, continúan afectando el sentimiento global.

y precios de combustibles, continúan afectando el sentimiento global. Aumento en petróleo y trigo, mientras metales y algunas acciones tecnológicas enfrentan presión bajista.

La sesión de Estados Unidos estuvo dominada por preocupaciones sobre la sostenibilidad de la rentabilidad entre las empresas de inteligencia artificial (IA) . El sentimiento también se vio debilitado, al parecer, por el estancamiento en las negociaciones entre Irán y EE.UU. Los futuros de los índices de Wall Street cotizan a la baja. El NASDAQ 100 y el Russell 2000 lideran las caídas, con retrocesos superiores al 1%. El S&P 500 y el Dow Jones muestran un mejor desempeño relativo. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron oficialmente su salida de los carteles OPEP y OPEP+ . El Conference Board publicó datos de confianza del consumidor , que inesperadamente aumentaron a 92.8 frente a expectativas de 89.3. CNN informa que el precio promedio por galón de gasolina ha aumentado a $4.18, el nivel más alto en cuatro años. La información sobre los decepcionantes resultados de OpenAI ha llegado al público. Uno de los líderes de la carrera/revolución de la IA no habría alcanzado los niveles esperados de ingresos y número de usuarios. Esto desencadenó una ola de pesimismo y preocupación en el mercado en general, las mayores caídas afectan a las empresas más dependientes del éxito de la firma. CoreWeave y Oracle caen alrededor de un 5%. Spotify reportó resultados sólidos, pero el mercado se mostró decepcionado por la guía de menores beneficios para el Q2. La acción cae en doble dígito. UPS cae más de un 3% a pesar de resultados sólidos, ya que los inversores están decepcionados con los objetivos financieros conservadores de la compañía. Coca-Cola superó las expectativas del mercado y elevó su previsión para los próximos períodos de reporte. La acción sube más de un 5%. General Motors presentó resultados sólidos, superando significativamente las expectativas, pero el sentimiento se mantuvo frío después de que la compañía aumentara de forma relevante su previsión de costos relacionados con aranceles . Las acciones cerraron la sesión cerca del precio de apertura. Bed Bath & Beyond reportó resultados, las pérdidas fueron mucho menores de lo esperado. La acción inicialmente subió más de un 25%, luego revirtió y terminó la sesión con una caída de aproximadamente el 7%.

estuvo dominada por preocupaciones sobre la sostenibilidad de la entre las empresas de . El sentimiento también se vio debilitado, al parecer, por el estancamiento en las negociaciones entre El sentimiento en las bolsas europeas fue mixto y más moderado que en Estados Unidos, aunque aún inclinado a la baja. El continente enfrenta una serie de preguntas y preocupaciones, principalmente relacionadas con los precios de los combustibles . El índice paneuropeo EURO STOXX 50 cayó alrededor de un 0.4%. España registró un fuerte aumento en las ventas minoristas, así como un incremento en el desempleo . Las ventas minoristas crecieron un 4.1% interanual, mientras que el desempleo aumentó por encima del 10.8%. Airbus reportó resultados del Q1. La compañía registró una caída notable en ingresos y rentabilidad, pero la acción resiste las caídas ya que la empresa mantuvo sin cambios su guía anual. A corto plazo, los inventarios de combustible para aviación en Europa podrían mejorar, según el CEO de Ryanair . La alemana Bayer cae más de un 4%; la caída sigue a un caso judicial en EE.UU. relacionado con el uso de pesticidas y su impacto negativo en la salud.

. El índice paneuropeo cayó alrededor de un 0.4%. En FX , destacan las pérdidas del franco suizo (CHF) . El CHF cae alrededor de un 0.5% frente a las principales divisas. El movimiento refleja una combinación de toma de beneficios, especulación sobre la política del SNB y la incertidumbre en medio de las guerras comerciales en curso.

, destacan las pérdidas del . El CHF cae alrededor de un 0.5% frente a las principales divisas. El movimiento refleja una combinación de toma de beneficios, especulación sobre la política del y la incertidumbre en medio de las guerras comerciales en curso. En commodities agrícolas , el trigo lidera las subidas, principalmente por preocupaciones sobre la producción de alimentos en el contexto de posibles problemas de disponibilidad de fertilizantes .

, el lidera las subidas, principalmente por preocupaciones sobre la producción de alimentos en el contexto de posibles problemas de disponibilidad de . Los precios del petróleo suben alrededor de un 2.5%. El Brent alcanza los $104, mientras que el WTI supera los $100 por barril.

suben alrededor de un 2.5%. El alcanza los $104, mientras que el supera los $100 por barril. Las caídas dominan entre los metales . El aluminio y el cobre caen más de un 1%, mientras que la plata y el oro retroceden alrededor de un 2%.

. El y el caen más de un 1%, mientras que la y el retroceden alrededor de un 2%. En criptomonedas, el sentimiento es mixto. Bitcoin y Solana caen ligeramente por debajo del 1%. Ethereum muestra volatilidad limitada y se mantiene alrededor de $2,280 USD.

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