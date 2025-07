Resumen diario: las grandes tecnológicas lideran la recuperación de Wall Street, Europa repunta, el mercado de divisas permanece estable (09.07.2025)

Wall Street registra una alza tras disiparse las preocupaciones de los inversores sobre una política monetaria estadounidense excesivamente agresiva y la incertidumbre en torno al plazo final para las negociaciones (Donald Trump enfatizó que no habría nuevas prórrogas después del 1 de agosto). Entre los índices, el S&P 500 sube (+0,3 %), el Dow Jones (+0,3 %), el Nasdaq (+0,65 %) y el Russell 2000 (+0,6 %).

El sentimiento del mercado también se vio respaldado por una fuerte demanda de bonos del Tesoro estadounidense a 10 años , lo que interrumpió una racha bajista de cinco días. Los rendimientos cayeron hasta alrededor del 4,35 %.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció en Truth Social que, a partir del 1 de agosto, EE. UU. impondrá nuevos aranceles a las importaciones de varios países, incluidos Filipinas, Brunéi, Moldavia, Argelia, Irak y Libia (aranceles de entre el 20 % y el 30 %).

Las grandes tecnológicas son el principal motor del alza de hoy en Wall Street. El índice Nasdaq 7 de Bloomberg sube un 0,9 %, liderado por Meta (+1,83 %), mientras que Nvidia rozó brevemente el hito de los 4 billones de capitalización bursátil (+1,65 %). Solo Tesla (-1,1 %) y Apple (-0,54 %) cotizan en rojo.

Peter Navarro criticó a Apple por mantener la producción en China a pesar de la presión de EE. UU., acusando a la empresa de evitar aranceles mediante su influencia. La administración Trump amenaza con imponer un arancel del 25 % a los iPhones si Apple no incrementa su producción en territorio estadounidense.

Los mercados europeos ignoraron el anuncio de aranceles sobre cobre y productos farmacéuticos y avanzaron con fuerza ( DAX : +1,42 %, CAC 40 : +1,44 %, FTSE MIB : +1,59 %, FTSE 100 : +0,14 %).

El dólar estadounidense se aprecia ligeramente hoy, y los nuevos aranceles anunciados por Trump no lograron provocar una reacción mayor. El presidente también criticó la política monetaria de la Reserva Federal, sugiriendo un posible recorte de tipos de 300 puntos básicos.

La volatilidad en el mercado de divisas fue limitada, con la mayoría de las divisas del G10 operando en un rango estrecho. El dólar canadiense registró el mayor avance frente al dólar estadounidense ( USD/CAD : +0,25 %), mientras que el yen japonés fue la divisa con mejor desempeño ( USD/JPY : -0,15 %). El EUR/USD cayó un 0,15 % hasta 1,171, y el AUD/USD extendió su alza otro 0,1 %.

Los precios del gas natural cayeron casi un 5 % debido a los altos niveles de almacenamiento y previsiones de temperaturas más frescas en el centro de EE. UU.

El petróleo subió ligeramente desde 69 hasta 70,5 dólares por barril tras un informe del Departamento de Energía que mostró una caída mayor a la esperada en las reservas de gasolina. Las existencias de crudo aumentaron en más de 7 millones de barriles (frente a una previsión de -1,7 millones y un dato anterior de +3,84 millones). Las reservas de gasolina cayeron en 2,65 millones de barriles (vs. -1,7 millones previstos y +4,18 millones anteriores).

El sentimiento en el mercado de criptomonedas es mixto, aunque Bitcoin sube por encima de los 109.000 dólares.

Según medios, OpenAI planea lanzar su propio navegador web con IA. Las acciones de Alphabet (Google) apenas reaccionaron a la noticia. Las de Amazon cayeron levemente tras un descenso inesperado en las ventas del Prime Day.

