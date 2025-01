Resumen diario: Las grandes tecnológicas vuelven a ganar terreno; Nvidia sube un 6%📈

Los índices bursátiles europeos cerraron en su mayoría al alza; el DAX subió casi un 0,8%, el FTSE casi un 0,4% y el CAC40 francés bajó ligeramente. El WIG20 polaco lideró los beneficios en el Viejo Continente hoy, subiendo un 0,95%.

Poco después del cierre de la jornada en Europa, LVMH presentó sus resultados trimestrales. Los ingresos del cuarto trimestre de la compañía ascendieron a 23.930 millones de euros frente a los 23.430 millones de euros estimados. Los últimos datos indicaron que los consumidores en Estados Unidos todavía no están demasiado ansiosos por gastar dinero en productos discrecionales de marcas premium. Los ingresos orgánicos estadounidenses en el cuarto trimestre fueron del +3% frente a las estimaciones del +3,73%. Los ADR estadounidenses de las acciones de la compañía están cayendo actualmente casi un 5%.

La sesión del martes en Wall Street trae una mejora en el sentimiento, después de las caídas dinámicas de ayer. Los contratos de índices estadounidenses están subiendo; El índice US100 sube un 1,3%, el US500 casi un 0,8% y el US30 un 0,5%. Sin embargo, el sentimiento en torno a los valores ajenos al sector tecnológico es mixto, y el repunte se debe a que los compradores vuelven a los valores de las grandes tecnológicas.

Las acciones de Nvidia suben más de un 6% y también hay un sentimiento notablemente mejor en los sectores del software y los semiconductores, aunque ambos perdían al comienzo de la sesión. Los valores con mejor rendimiento son Apple y Taiwan Semiconductors. El índice de volatilidad VIX cae más de un 4%.

ASML, el gigante del sector de los semiconductores, presentará mañana sus resultados antes del inicio de la sesión europea.

El dólar estadounidense sube más de un 0,5%, y los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años aumentan 3 puntos básicos hasta casi el 4,56% a pesar de los datos más débiles de lo previsto de la economía estadounidense.

El índice de confianza del consumidor del Conference Board para enero indicó 104,1. Se estimó en 105,7, en comparación con 104,7 en diciembre. El índice regional de la Fed de Richmond para enero indicó -4 frente a las estimaciones de -13.

Los pedidos de bienes duraderos cayeron un -2,2% intermensual en diciembre, tras una disminución del 2% en noviembre (revisada a la baja desde el 1,2%). Los pedidos de bienes duraderos no relacionados con el transporte aumentaron un 0,3% frente a un pronóstico del 0,4% y una disminución del -0,1% anterior.

Las materias primas agrícolas se negocian en su mayoría al alza, con el trigo en la CBOT ganando más del 2,5%. El petróleo baja ligeramente, con NATGAS cayendo más del 3,5%. Los metales industriales están cayendo; el zinc ha bajado más del 2%. El oro y la plata suben un 0,8%.

Bitcoin ha subido actualmente un 1,2% y ha vuelto a superar la barrera de los 102.000 dólares. Al mismo tiempo, otras criptomonedas están cayendo en su mayoría. La excepción es la criptomoneda de Trump, que está subiendo casi un 7%.

