Resumen diario: Las negociaciones entre EE. UU. y la UE impulsan el optimismo en los mercados europeos

La bolsa estadounidense permaneció cerrada hoy por el Día de los Caídos. El mercado británico también estuvo cerrado debido al festivo de primavera (Spring Bank Holiday).

Donald Trump anunció que la entrada en vigor del arancel del 50 % a las importaciones desde la UE, inicialmente prevista para el 1 de junio, se postergará al 9 de junio. El aplazamiento busca dar más tiempo a EE. UU. y la UE para acordar mejores condiciones comerciales y continuar las negociaciones.

En respuesta al aplazamiento del riesgo arancelario, los mercados europeos registraron un fuerte repunte este viernes. El DAX subió alrededor de un 1,7 %, el CAC 40 ganó un 1,2 % y el SMI suizo casi un 1 %. El índice STOXX Europe 600 avanzó un 1 %.

Las acciones de Thyssenkrupp subieron más de un 8 % tras anunciar planes para cambiar su estructura corporativa. La compañía tiene previsto retirarse de los siguientes segmentos: vehículos, comercio de materiales y tecnologías verdes.

Volvo avanzó cerca de un 3 % tras comunicar nuevos recortes presupuestarios. La empresa planea reducir su plantilla en un 7 %.

En el mercado de divisas, se observan nuevas caídas del dólar estadounidense, que ha alcanzado su nivel más bajo (excluyendo la caída de abril tras el anuncio de medidas de represalia arancelaria) frente a la cesta de divisas desde abril de 2022.

Entre las divisas del G10, la que más se fortaleció fue el dólar neozelandés, con un alza superior al 0,23 %. El euro y la libra esterlina también suben, aunque ligeramente por debajo del 0,2 %.

El discurso de hoy de Christine Lagarde reforzó la confianza en que el BCE desea fortalecer la importancia del euro en el escenario internacional. Frente a la volatilidad generada por Trump, la política europea se posiciona como un respaldo estable para los inversores globales. Entre los objetivos estratégicos destacados por la presidenta del BCE se encuentran: reforzar el comercio internacional basado en acuerdos recíprocos, desarrollar mercados de capital eficientes y consolidar los activos seguros gracias a la coherencia de la política fiscal y financiera europea.

La menor preocupación por los riesgos arancelarios entre EE. UU. y la UE ha llevado a ligeras caídas en los metales preciosos. El oro retrocede un 0,5 % y la plata cae cerca del 0,1 %.

Los mercados de criptomonedas también muestran avances. Bitcoin sube un 1,2 %, superando los $110.000, y Ethereum avanza alrededor del 0,4 % hoy.

