Resumen diario: Los mercados asimilan el retraso de los aranceles

Mercados en EE.UU. bajo presión: Los índices de Wall Street cerraron a la baja mientras los operadores digerían los nuevos anuncios arancelarios. El S&P 500 cayó 0,7% , el Nasdaq 100 bajó 0,8% y el Dow Jones Industrial Average retrocedió 0,2% . Las megacapitalizadas de la "Magnificent Seven" perdieron 1,7% , mientras que el Russell 2000 cayó 1,2% .

Los mercados europeos registraron pérdidas generalizadas, con el , seguido por el y el . El mostró mayor resistencia, bajando , mientras que el cayó . Retraso en los aranceles a México: El presidente Trump acordó posponer por un mes los aranceles del 25% a México tras conversaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum . México se comprometió a desplegar 10.000 tropas adicionales en la frontera con EE.UU. , mientras que las negociaciones continuarán con el Secretario de Estado Marco Rubio , el Secretario del Tesoro Scott Bessent y el nominado a Secretario de Comercio Howard Lutnick .

Las tensiones comerciales entre siguen elevadas, ya que los aranceles del entrarán en vigor el martes. El primer ministro y el presidente sostuvieron una reunión inicial el lunes por la mañana, con una . Canadá anunció . Oro alcanza máximo histórico: El metal precioso tocó un nuevo récord de $2.830,74 por onza , antes de moderarse a $2.816,75 , con un alza del 0,7% , ya que los inversionistas buscan refugio ante las tensiones comerciales. Analistas del Banco de Montreal señalan que los aranceles crean un "fuerte impulso alcista para el oro" debido a sus efectos inflacionarios y a posibles planes de desdolarización .

Los futuros del gas natural en EE.UU. subieron , impulsados por pronósticos de y preocupaciones sobre el suministro canadiense tras el anuncio arancelario de Trump. En 2024, el provino de . Manufactura muestra fortaleza inesperada: El ISM Manufacturing PMI subió a 50,9 en enero , desde 49,3 , marcando la primera expansión después de 26 meses de contracción . De manera similar, el S&P Global Manufacturing PMI aumentó a 51,2 desde 49,4 , ambos superando las expectativas de los analistas.

Las exportaciones de alcanzaron , quedando cerca del récord de establecido en diciembre de 2023. Europa recibió , impulsada por el y el aumento en los precios del gas. Advertencias en Wall Street: Estrategas de Goldman Sachs advierten sobre una posible corrección del mercado del 5% si los aranceles persisten, proyectando un impacto del 2-3% en los beneficios corporativos . RBC Capital Markets ve un mayor riesgo de una corrección de 5-10% , mientras que Morgan Stanley señala que los mercados han estado "demasiado tranquilos" frente a los riesgos arancelarios.

Los han liquidado acciones estadounidenses por , según datos de , mientras que los invirtieron , una de las . Reacción en los mercados de divisas: El peso mexicano subió 1% tras el anuncio del retraso de los aranceles, mientras que el dólar canadiense cayó 0,3% . El Índice del Dólar de Bloomberg subió 0,2% , moderándose tras un avance de hasta 1,3% durante el día.

Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. , con el rendimiento a , mientras los operadores evalúan las tensiones comerciales y los datos de manufactura. La mostró signos de . Criptomonedas con desempeño mixto: A pesar de la presión inicial, Bitcoin mostró resiliencia al subir 2% a $99.660 , acercándose a la marca de $100.000 . En contraste, Ethereum cayó 5% a $2.725 , mientras que Solana mostró fortaleza con una ganancia del 3,5% a $209 . El desempeño divergente ocurre antes de la conferencia de prensa de política cripto de mañana , que contará con David Sacks , el "Crypto Czar" de Trump , y líderes clave de los comités del Senado y la Cámara de Representantes .

