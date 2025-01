Resumen diario: Los mercados reaccionan al desarrollo de la IA china

Los principales índices estadounidenses enfrentaron una fuerte presión de venta hoy, con las acciones tecnológicas liderando la caída. El Nasdaq 100 se desplomó un 3,4%, mientras que el S&P 500 cayó un 1,9%, mientras los inversores lidiaban con las implicaciones del avance de la IA china. La liquidación de las acciones tecnológicas fue parcialmente compensada por los sectores defensivos, con los servicios públicos y los bienes básicos de consumo mostrando una relativa fortaleza.

Los índices europeos cerraron en su mayoría en rojo, aunque con pérdidas más modestas que las observadas en Wall Street. El DAX alemán (-0,53%) y el CAC40 francés (-0,27%) son los mayores perdedores hoy, el FTSE MIB italiano y el FTSE 100 británico cotizan sin cambios, mientras que el SMI suizo suma un 1,05%.

Nvidia experimentó su mayor caída de valor de mercado, desplomándose un 16,6% y borrando más de 400 mil millones de dólares en capitalización de mercado tras el anuncio de la IA de DeepSeek. La capacidad de la startup china para desarrollar un modelo de IA competitivo por solo 6 millones de dólares generó inquietud sobre el gasto excesivo en infraestructura por parte de los gigantes tecnológicos estadounidenses. La liquidación se extendió por todo el sector de semiconductores: Marvell Technology cayó un 17,9%, Broadcom un 18,5% y AMD un 6,2%.

Las acciones de Apple resistieron la caída del sector tecnológico y subieron un 3,4%, ya que los inversores rotaron hacia empresas con inversiones medidas en IA. El enfoque relativamente conservador del fabricante del iPhone con respecto al gasto en IA y el enfoque en las implementaciones basadas en dispositivos parecieron protegerlo de la liquidación tecnológica más amplia. La estrategia de la empresa de desarrollar modelos de IA más pequeños adaptados a sus dispositivos se considera cada vez más prudente en medio del creciente escrutinio de las inversiones en infraestructura de IA a gran escala.

AT&T presentó sólidos resultados en el cuarto trimestre de 2024, con acciones que subieron un 6,8% después de superar las expectativas de los analistas. El gigante de las telecomunicaciones informó de unos ingresos de 32.300 millones de dólares y un BPA ajustado de 0,54 dólares, impulsado por un sólido crecimiento tanto de los clientes de telefonía móvil (482.000 nuevas incorporaciones netas) como de los suscriptores de Internet por fibra (307.000 nuevas incorporaciones netas). La dirección reafirmó sus previsiones para 2025 y planea completar la venta de DirecTV a mediados de 2025.

En el mercado de divisas, el yen japonés superó con creces a sus pares del G10, subiendo un 1,05% frente al dólar. El índice Dollar Spot retrocede un 0,1% a pesar de los datos macroeconómicos positivos, debido a la creciente incertidumbre sobre la próxima reunión de la Reserva Federal.

Las acciones de infraestructura energética se enfrentaron a una brutal liquidación, ya que el modelo de inteligencia artificial eficiente de DeepSeek amenazó las perspectivas de consumo energético de los centros de datos. Vertiv Holdings lideró las caídas, cayendo un 25,9%, mientras que GE Vernova cayó un 18,8% y Vistra cayó un 24,2%. Constellation Energy, el mayor operador de plantas nucleares de Estados Unidos, se desplomó un 19% mientras los inversores reevaluaban la demanda futura de energía de los centros de datos.

El mercado inmobiliario de Estados Unidos mostró resiliencia con las ventas de viviendas nuevas subiendo un 3,6% hasta las 698.000 unidades en diciembre, superando las expectativas de 675.000 unidades. Los datos positivos indican que el impulso continúa a pesar del aumento de las tasas hipotecarias, con unas ventas totales en 2024 que alcanzaron las 683.000 unidades, un 2,5% más que en 2023.

Los mercados de criptomonedas intentaron estabilizarse a pesar de la agitación del sector tecnológico, con Bitcoin defendiendo el nivel psicológico clave de los 100.000 dólares. Ethereum luchó por mantener el soporte en los 3.100 dólares, mientras que Chainlink cayó casi un 10% y Dogecoin retrocedió un 6%. Las entradas de ETF de Bitcoin se mantuvieron positivas el viernes en más de 500 millones de dólares, aunque los inversores están siguiendo de cerca las posibles salidas en medio de la volatilidad del mercado.

El índice manufacturero de la Reserva Federal de Dallas subió a 14,1 en enero, superando sustancialmente las expectativas de 0 y marcando una expansión significativa en la actividad manufacturera de Texas. El índice de producción subió a 12,2, mientras que los nuevos pedidos alcanzaron su nivel más alto desde abril de 2022 en 7,7, lo que sugiere condiciones de fabricación sólidas en la región.

Los futuros del gas natural cayeron debido a que los pronósticos meteorológicos predijeron condiciones más suaves a principios de febrero, y el contrato Nymex del mes próximo cayó un 6,6% a $ 3,21. La caída se produce a pesar de la severa ráfaga ártica de la semana pasada en los EE. UU., que se espera que resulte en una reducción sustancial en el informe de inventario de esta semana y potencialmente cambie el superávit sobre el promedio de 5 años a un déficit.

