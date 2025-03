Resumen diario: Los mercados se recuperan gracias al optimismo sobre las tarifas objetivo

El S&P 500 registró un alza del 1.5 % hasta los 5718.7 puntos, el Nasdaq 100 subió 1.9 % a 19894.82, y el Dow Jones Industrial Average avanzó 1.1 % hasta 42319, tras informes que sugieren un enfoque más moderado hacia los próximos aranceles.

No obstante, pese a un inicio igualmente alcista en Europa, los índices allí borraron esas subidas en la segunda mitad de la sesión y cerraron a la baja. El DAX perdió casi 0.15 % y el CAC 40 , un 0.26 % . La excepción fue el WIG20 de Polonia, donde las alzas superaron el 1.5 % .

Las acciones de Bayer caen alrededor de un 5 % a comienzos de esta semana luego de que la empresa recibiera un fallo en contra por el caso de Roundup y se le ordenara pagar 2.1 mil millones de dólares . Ya ha pagado un total de 10 mil millones para resolver disputas, y aún hay más de 66,000 casos pendientes .

La administración de Trump está afinando su enfoque arancelario para centrarse en aproximadamente el 15 % de los países con desequilibrios comerciales persistentes, apodados los “dirty 15” , entre los cuales podrían estar China, Japón, India y Vietnam .

Trump anunció que Estados Unidos y Ucrania están por firmar un acuerdo de reparto de ingresos sobre minerales críticos, y se está evaluando también la propiedad estadounidense de plantas energéticas ucranianas .

La Casa Blanca planea aplicar un arancel del 25 % a países que compren petróleo y gas a Venezuela , medida que entraría en vigor el 2 de abril , denominado por Trump como el "Día de la Liberación" .

El bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió siete puntos básicos hasta el 4.31 % , en un entorno de presión por parte de alrededor de 10 empresas que buscan levantar capital en el mercado primario con grado de inversión.

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0.1 % , mientras que el euro cayó 0.2 % hasta 1.0793 , la libra esterlina bajó 0.1 % a 1.2904 , y el yen japonés retrocedió 0.8 % a 150.51 por dólar .

El crudo West Texas Intermediate subió 1.1 % hasta 69.04 dólares por barril tras el anuncio de aranceles a Venezuela por parte de Trump, mientras que el oro al contado cayó 0.4 % a 3009.31 dólares la onza .

El Bitcoin se disparó casi un 4 % hasta los 88,235 dólares ante el optimismo por los aranceles dirigidos, lo que impulsó acciones vinculadas a criptomonedas, como CleanSpark (+12.63 %), MARA Holdings (+11.55 %) y Coinbase (+4.97 %). La estrategia ha elevado sus tenencias de Bitcoin a más de 500,000 tokens tras la compra de 6,911 Bitcoins por 584.1 millones de dólares. Además, la empresa japonesa Metaplanet nombró a Eric Trump como miembro de su Consejo Estratégico de Asesores.

