Repsol ha puesto cifra concreta al que históricamente ha sido uno de sus principales focos de riesgo país: los fondos recuperables en Venezuela, justo en un momento en el que la nueva coyuntura política en Caracas y el repunte del crudo por la guerra en Oriente Medio mejoran el escenario para la compañía. La noticia ha sido bien recibida por el mercado, que ha disparado las acciones de Repsol a la parte alta de un Ibex 35 que hoy cotiza al alza tras una semana convulsa, pero ¿qué implica?

¿Qué pasa en Venezuela con Repsol?

Repsol ha revelado en sus cifras que mantiene 4.550 millones de euros en cuentas por cobrar frente al Estado venezolano y PDVSA, principalmente ligadas al suministro de petróleo y gas. Esas cuentas se desglosan en unos 3.603 millones en créditos comerciales y unos 947 millones en financiación otorgada a PDVSA y empresas mixtas como Petroquiriquire y Cardón IV.

La compañía ha dotado provisiones relevantes frente a esos saldos: alrededor de 3.020 millones sobre las cuentas comerciales y 568 millones sobre la financiación, lo que reduce su exposición contable neta en el país a unos 276 millones a cierre de 2025.

Calificar los 4.550 millones como “fondos recuperables” implica que, a ojos de la dirección y del auditor, existe una probabilidad razonable de recuperar una parte significativa si se normalizan producción y cobros, aunque no equivale a su cobro íntegro y automático.

Repsol ya había venido reconociendo en años anteriores deterioros masivos sobre Venezuela: solo en 2018 registró provisiones y saneamientos por unos 1.159 millones, tras recortar su exposición patrimonial desde más de 1.400 millones hasta 456 millones, y siguió reduciéndola en 2019.

Un problema histórico para Repsol que puede virar a oportunidad

La clave del mensaje actual es que, con el giro político en Venezuela y la posible reactivación del sector energético, la petrolera ve margen para “hablar del pasado” y negociar soluciones de pago a medida que se recupere la producción.

Directivos de Repsol han subrayado que, si Venezuela logra recuperar una producción más normalizada y cierta estabilidad económica, podrían plantearse acuerdos que permitan monetizar progresivamente esa deuda mediante crudo, gas u otros instrumentos financieros.

En este contexto, los 4.550 millones dejan de ser solo un lastre reputacional y de riesgo país y pasan a ser un potencial catalizador de valor si se articulan mecanismos efectivos de cobro a medio plazo.

Repsol opera en Venezuela desde los años noventa, principalmente a través de empresas mixtas de crudo y gas en las que participa junto a PDVSA, lo que le hace especialmente dependiente de la capacidad de pago y gestión de la estatal.

La crisis económica, el colapso productivo y las sanciones internacionales llevaron a retrasos crónicos en los cobros y obligaron a la compañía a revisar la recuperabilidad de sus inversiones, elevando de forma notable las tasas de descuento aplicadas a esos activos.

A pesar de los recortes de exposición y los fuertes deterioros de 2017‑2019, el saldo de cuentas a cobrar se ha ido acumulando por el suministro continuado de hidrocarburos y la financiación a proyectos, hasta alcanzar los 4.550 millones que ahora se detallan.

El actual nuevo marco político en Caracas y los movimientos diplomáticos para aliviar sanciones energéticas abren la puerta a que compañías como Repsol recuperen parte de lo adeudado si se consolida la reapertura de exportaciones y el incremento de producción.

Seis días de guerra en Oriente Medio con impacto directo en el precio del crudo

La nueva guerra en Oriente Medio, con ataques que han afectado al entorno del estrecho de Ormuz y a infraestructuras energéticas de la zona, ha disparado el riesgo de interrupciones de suministro de un punto por donde transita alrededor del 20% del crudo mundial.

El precio del Brent sube un 22% desde el inicio del conflicto, cotizando en los 87 dólares por barril actualmente, un escenario que también tiene un impacto directo en Repsol.

¿Cómo encaja el marco actual en Repsol?

El perfil de Repsol sigue siendo el de un grupo integrado con fuerte exposición upstream y capacidad de generación de caja muy sensible al precio del crudo: estimaciones de mercado apuntan a que por cada 10 dólares de subida del Brent el grupo genera alrededor de un 5% adicional de flujo de caja libre.

En episodios previos de tensión en Irán y la región, las acciones de Repsol en el Ibex 35 han reaccionado positivamente acompañadas del rally del petróleo, con repuntes de varios puntos porcentuales en pocos días cuando se ha percibido riesgo de disrupciones en Ormuz.

El conflicto actual, por tanto, refuerza el viento de cola para su negocio de exploración y producción y mejora, en paralelo, el valor esperado de los créditos frente a Venezuela si el país puede monetizar su producción a precios más elevados.

Al mismo tiempo, el entorno de guerra encarece la factura energética global, tensiona costes para clientes industriales y consumidores y aumenta la presión política para intervenir precios, algo que el sector ya ha advertido al Gobierno español que preferiría abordar vía fiscalidad y no con controles directos.

¿Qué podemos esperar para Repsol?

A corto plazo, el mix de un petróleo más caro, una Europa preocupada por la seguridad de suministro y un marco más favorable en Venezuela sitúa a Repsol en un punto en el que el mercado tiende a poner en valor su exposición al upstream y su potencial de generación de caja.

El principal vector de riesgo viene por el lado macro: un repunte prolongado del crudo podría presionar el crecimiento global, avivar la inflación y provocar caídas bursátiles generalizadas en las que incluso valores beneficiados directamente por la materia prima se vean arrastrados.

Sobre Venezuela, el riesgo soberano sigue siendo elevado y la materialización de los 4.550 millones dependerá tanto de la estabilidad política como de la capacidad real del país para elevar producción y exportaciones en un entorno de sanciones cambiantes.

Un mensaje clave que le llega hoy al mercado y que está provocando subidas en la cotización de Repsol es que un problema histórico (la exposición venezolana) se está redefiniendo como una opción de recuperación de valor en un ciclo de petróleo alto, pero con un grado de incertidumbre que exige un claro descuento de riesgo país en cualquier valoración fundamental.

Las acciones de Repsol suben un 1,85% en estos momentos, acumulando un rendimiento del 28,75% en lo que llevamos de 2026.

