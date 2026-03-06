📈Giro en el Ibex 35: las acciones que más se mueven hoy

El Ibex 35 abre con subidas de casi medio punto porcentual en una semana que ha sido caótica. Aunque el selectivo está lejos de recuperar niveles previos, el sentimiento inversor no tiene nada que ver al de comienzos de la semana. En Europa el ánimo es similar, con Alemania teniendo un gran inicio de jornada.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de IAG son las más alcistas de la sesión, después de unos días complicados. La compañía era una de las que más podía sufrir el impacto de la subida del coste del petróleo dentro del Ibex 35 por el peso de los costes del combustible en su cuenta de resultados. Aunque hoy el petróleo sigue por encima de los 85$, los mercados están descontando un conflicto de poca duración. El pánico ha desaparecido de momento y los valores cíclicos remontan ligeramente. Aún así, el valor sigue muy negativo en la semana. Indra también se ha ido animando conforme avanzaba la semana, mientras que BBVA muestra optimismo después de unas duras caídas del sector bancario general. El riesgo geopolítico también afecta a la banca y a la posible demanda de crédito.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Grifols es de la más bajista de la sesión, seguida por ACS. Ambos valores tienen la mayor parte de su negocio en Estados Unidos y tras las amenazas de Trump sobre cortar relaciones comerciales con España hay inversores que tienen ciertas dudas. Aunque es una posibilidad complicada de materializarse en la realidad, también hay que señalar que estas compañías tienen una alta integración en Estados Unidos y sus filiales no deberían enfrentar problemas. El resto de valores se anotan suaves caídas.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.