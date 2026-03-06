Tras el conflicto desatado en Irán hace 6 días, las aerolíneas europeas han sufrido por miedo a subida de combustible, cierres de espacio aéreo y menor demanda de largo radio. En paralelo, el crudo Brent ha repuntado con fuerza, alimentando el temor a un entorno de costes más alto para todo el sector.

El sector aéreo llegaba ya tocado por estas preocupaciones, y precisamente haber descontado un mal escenario (combustible más caro, desvíos de rutas por Oriente Medio, algo menos de apetito por Asia) puede provocar ahora un rebote técnico, intentado en la apertura bursátil de hoy por parte de las aerolíneas europeas.

¿Qué escenario está descontando el mercado para el sector aéreo?

La volatilidad de hoy encaja con un mercado que descuenta un escenario de:

Conflicto duro pero acotado : El escenario central que se está poniendo en precio es un conflicto intenso pero limitado geográficamente, sin un corte prolongado del flujo de petróleo (Ormuz) ni cierres generalizados de cielos europeos.

: El escenario central que se está poniendo en precio es un conflicto intenso pero limitado geográficamente, sin un corte prolongado del flujo de petróleo (Ormuz) ni cierres generalizados de cielos europeos. Daño operativo manejable : El mercado ya asume las cancelaciones y desvíos en rutas hacia Oriente Medio y parte de Asia, pero con exposición relativamente baja de las aerolíneas europeas a esa región sobre el total de su capacidad. La prioridad actual es redirigir parte de la oferta a rutas transatlánticas o intraeuropeas, que muestran demanda todavía sólida.

: El mercado ya asume las cancelaciones y desvíos en rutas hacia Oriente Medio y parte de Asia, pero con exposición relativamente baja de las aerolíneas europeas a esa región sobre el total de su capacidad. La prioridad actual es redirigir parte de la oferta a rutas transatlánticas o intraeuropeas, que muestran demanda todavía sólida. Capacidad de trasladar costes : Las compañías vienen de un entorno de demanda fuerte, yield elevado y cabinas premium llenas (especialmente en el Atlántico Norte en el caso de Air France‑KLM), lo que les da algo de margen para subir tarifas y mitigar el golpe del fuel.

: Las compañías vienen de un entorno de demanda fuerte, yield elevado y cabinas premium llenas (especialmente en el Atlántico Norte en el caso de Air France‑KLM), lo que les da algo de margen para subir tarifas y mitigar el golpe del fuel. Coberturas de combustible: Grupos como Air France KLM tienen buena parte del consumo 2026 cubierto (cercano al 90% de un año de consumo según su conference call), lo que suaviza el impacto inmediato de los picos de jet fuel y da visibilidad al mercado sobre los márgenes a corto plazo.

¿En qué punto están las aerolíneas europeas?

El conflicto en Oriente Medio plantea diferentes escenarios para las aerolíneas europeas:

IAG : Baja un 19% desde sus máximos anuales. A esto se añade que la española ya cotizaba con descuento frente a sus comparables durante el mes de diciembre, por lo que parte del movimiento actual es un rebote técnico favorecido por la expectativa de que el escenario de guerra prolongada sin control no se materialice.

: Baja un 19% desde sus máximos anuales. A esto se añade que la española ya cotizaba con descuento frente a sus comparables durante el mes de diciembre, por lo que parte del movimiento actual es un rebote técnico favorecido por la expectativa de que el escenario de guerra prolongada sin control no se materialice. Lufthansa : Tiene una exposición relevante a Asia, pero también una franquicia de negocio corporativo y hub europeo fuerte, de modo que el mercado valora su capacidad para reconfigurar red y mantener coeficientes de ocupación aceptables si el conflicto se estabiliza.

: Tiene una exposición relevante a Asia, pero también una franquicia de negocio corporativo y hub europeo fuerte, de modo que el mercado valora su capacidad para reconfigurar red y mantener coeficientes de ocupación aceptables si el conflicto se estabiliza. Air France KLM: Viene de reportar unos resultados muy buenos, con beneficio operativo récord y mensaje optimista en largo radio, especialmente en el Atlántico Norte, lo que ha impulsado una revaloración del valor y genera que cualquier noticia menos negativa de lo esperado sobre Oriente Medio pueda provocar compras.

Por tanto, el sector aéreo podría rebotar por un giro del mercado desde el “peor escenario” descontado hacia uno en el que el conflicto es grave pero controlable y las aerolíneas, con coberturas y demanda todavía sólida, pueden absorber parte del shock sin una destrucción total de beneficios. En estos momentos, IAG baja un 1% intradía y Air France un 1,3% tras una apertura al alza. Por su parte, Lufthansa despunta casi un 2% tras presentar resultados y apuntarse un incremento inicial del 4%.

