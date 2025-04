Resumen diario: repunte de las acciones de los "Magnificent 7"; el oro y el petróleo, en aprietos

El S&P 500 sube cerca del 2%, mientras que el US100 avanza un 3%, justo unas horas antes del cierre de la sesión en Wall Street. El DAX 40 también sube más del 2% hoy, alcanzando su nivel más alto desde el 3 de abril.

Estados Unidos está intentando reducir la tensión en su guerra comercial con China, sugiriendo que los aranceles sobre bienes críticos para la seguridad nacional deberían mantenerse en el 100%, mientras que los productos que no representen una amenaza podrían estar sujetos a un arancel del 35%.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, no comentó sobre tasas específicas, pero afirmó que una revisión tarifaria requeriría una evaluación cuidadosa y sería el resultado de negociaciones con China.

Esta noticia ha moderado el entusiasmo inicial en Wall Street. En un momento, el US100 subía un 4%, mientras que el S&P 500 ganaba más del 3%.

Donald Trump ha reducido sus críticas hacia la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, indicando que no busca su destitución. Las declaraciones anteriores habían generado pánico debido a la percepción de una amenaza a la independencia del banco central.

El dólar gana terreno en un entorno de menor aversión al riesgo. El EUR/USD cae por debajo de 1,1350, después de que se probara el nivel de 1,1500.

Ayer, el oro alcanzó los 3.500 dólares, mientras que hoy se estabiliza en torno a los 3.300 dólares por onza.

Algunos miembros de la OPEP+ desean continuar con el incremento de producción en junio. En abril, el grupo aumentará la producción en 138.000 barriles diarios, y en mayo, se prevé un aumento de 411.000 barriles diarios.

Las reservas de petróleo en EE. UU. aumentaron en 0,24 millones de barriles, cifra superior a la esperada. Por otro lado, las reservas de gasolina y destilados están cayendo significativamente.

Sin embargo, el petróleo cae durante la jornada, tras haber recuperado su nivel máximo de tres semanas. El WTI alcanzó los 65 dólares por barril, pero actualmente cotiza en torno a los 62 dólares. El precio del crudo pierde alrededor de un 2,2%.

Las ventas minoristas en Polonia aumentaron un 0,6% interanual en marzo, frente a una expectativa del 1,5%. Tras los datos salariales de ayer y los de ventas de hoy, crecen las expectativas de un recorte de tasas en mayo. Actualmente, el mercado descuenta una probabilidad elevada de un recorte de hasta 75 puntos básicos, pese a que algunos miembros del Consejo de Política Monetaria habían sugerido previamente un recorte de solo 50 puntos básicos.

El PMI manufacturero de Alemania se situó en 48 puntos, por debajo de los 48,3 previos y de las expectativas de 47,6. El índice de servicios cayó a 48,8, frente a los 50,2 esperados y los 50,9 previos.

Una tendencia similar se observó en Francia y en la zona euro. Según Christine Lagarde, la caída en los PMI refleja incertidumbre sobre los aranceles. En su opinión, estos resultarán más desinflacionarios que inflacionarios.

El PMI manufacturero de EE. UU. cayó inesperadamente a 50,7 puntos, desde los 51,0 previos. No obstante, el índice de servicios cayó a 51,4, frente a los 52,6 esperados y los 54,4 anteriores.

Rachel Reeves, ministra de Finanzas del Reino Unido, anunció que no relajará las normas de calidad de productos para garantizar un acuerdo comercial con EE. UU. en el contexto de los aranceles.

Las criptomonedas están ganando, aunque parte de la jornada fue limitada por la cautela. El Bitcoin se negocia cerca de los 53.000 USD, mientras que Ethereum sube un 2,2% y cotiza por encima de los 1.790 USD.

Tesla : Ingresos caen un 9% interanual, hasta 19.300 millones USD; el beneficio neto cae más del 70%, y las entregas bajan casi un 8% (336.681 unidades). Musk también anuncia mayor enfoque en el negocio y menor en la política.

Boeing : Los ingresos crecieron un 18% interanual hasta los 19.500 millones USD, aunque las pérdidas netas se redujeron a 31 millones. El segmento de aeronaves comerciales mejoró gracias a un mayor volumen de entregas, aunque la empresa continúa con flujo de caja negativo. Es el primer aumento de ingresos desde 2023.

Philip Morris: Resultados por encima de lo esperado – BPA de 1,69 USD (+6,5% vs. consenso), ingresos por 9.300 millones USD; fuerte crecimiento en productos sin combustión y buena acogida en el mercado.

