Resumen diario: semiconductores lideran caídas, platino y plata en máximos históricos

Durante la sesión al contado de hoy, las acciones tecnológicas —especialmente los semiconductores— volvieron a concentrar la atención. Los principales índices de Estados Unidos operan a la baja: el S&P 500 registra una caída de 0,65%, el Nasdaq 100 retrocede 1,16% y el Russell 2000 pierde 0,40%.

Entre los mayores retrocesos destacan nombres tecnológicos ligados al sector de inteligencia artificial: Oracle (−5,5%), Broadcom (−5,9%), Nvidia (−3,3%), ASML (−4,8%) y Alphabet (−2,2%).

El índice del dólar avanza 0,10%, mientras el EUR/USD se mantiene estable en 1,17. En el lado opuesto se ubican el yen japonés, la libra esterlina y el dólar australiano.

La persistente incertidumbre geopolítica y económica sigue respaldando a los metales preciosos. El oro sube 1,0% hasta USD 4.345. La plata marca nuevos máximos históricos con un alza de 4,8% hasta USD 66,80. El paladio avanza 2,4% a USD 1.613, mientras el platino escala 3,66% hasta USD 1.900, también un récord histórico. El platino acumula un alza de 113% interanual.

La amenaza de un bloqueo naval a Venezuela y nuevas sanciones a Rusia están impulsando un rebote del petróleo desde mínimos de casi cinco años. El crudo registra un alza de 2% tras el anuncio de Donald Trump sobre un posible bloqueo naval y sanciones a la llamada “flota en la sombra” rusa. La evolución del precio dependerá ahora de la respuesta de Vladimir Putin a la propuesta de paz de Berlín.

El ambicioso proyecto de centro de datos de inteligencia artificial por USD 10.000 millones de Oracle en Michigan quedó en duda tras el colapso de las negociaciones de financiamiento con su socio clave, Blue Owl Capital, que se retiró luego de que los prestamistas exigieran condiciones más estrictas en arrendamientos y deuda.

Micron Technology publicará sus beneficios tras el cierre del mercado. Los inversionistas consideran el reporte como un indicador clave de la demanda de semiconductores vinculados a la inteligencia artificial. Como proveedor de memoria para los servidores de Nvidia, Micron se sitúa en el centro de esta ola de demanda, con especial atención puesta en su orientación futura.

Lennar, uno de los mayores constructores de viviendas en Estados Unidos, presentó resultados del cuarto trimestre fiscal de 2025 que decepcionaron parcialmente al mercado. Pese a mantener sólidos niveles de ventas, los beneficios quedaron por debajo del consenso y la guía apunta a una mayor desaceleración del crecimiento de las utilidades en el próximo trimestre.

El cambio en los inventarios de crudo fue de −1,27 millones de barriles, frente a una previsión de −2,2 millones y un dato previo de −1,81 millones. Las cifras muestran un panorama mixto para el mercado energético, con presión persistente en la oferta de gasolina y una reducción moderada en los inventarios de crudo.

El IPC final de la zona euro de noviembre se ubicó en +2,1% interanual, por debajo del +2,2% estimado inicialmente y de lo esperado por el mercado (+2,2%). El EUR/USD retrocedió en un primer momento tras la publicación, debido a lecturas relativamente moderadas de inflación y costos laborales, aunque el movimiento inicial fue rápidamente revertido.