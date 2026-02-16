Resumen diario: Un día sin emoción en los mercados

Conclusiones clave Jornada sin grandes catalizadores en los mercados por el festivo federal en EE.UU., con futuros estadounidenses prácticamente planos y comportamiento mixto en Europa. El dólar se fortaleció con claridad, presionando a los metales preciosos, mientras el petróleo rebotó con fuerza.

La sesión de hoy en Wall Street no se celebró debido a un festivo federal en Estados Unidos. Los futuros de los índices estadounidenses cerraron con ganancias simbólicas. La excepción fueron los futuros del Nasdaq 100, que retrocedieron un 0,2%.

En el Viejo Continente, la sesión fue mixta, aunque la mayoría de las plazas terminaron en terreno positivo. La excepción fue el DAX alemán, que cayó un 0,4%. En contraste, el FTSE 100 británico avanzó casi un 0,3%, el CAC 40 francés sumó menos de un 0,1% y el IBEX 35 español subió un 1%.

En el mercado de divisas se observa un fortalecimiento significativo del dólar frente a las principales monedas mundiales. El mayor movimiento se registra en el par USD - JPY, que cotiza en torno a 153,5.

El mercado de metales preciosos se encuentra bajo ligera presión debido al fortalecimiento del dólar. El oro cae alrededor de un 0,8% y ha descendido por debajo de los 5.000 dólares por onza, mientras que la plata retrocede cerca de un 0,4% y pone a prueba el nivel de los 76 dólares por onza.

El mercado del petróleo muestra un rebote. El crudo Brent sube alrededor de un 1,6% y cotiza justo por debajo de los 69 dólares por barril, mientras que el WTI avanza cerca de un 1,8% y prueba el nivel de los 64 dólares.

Los contratos de gas natural están bajo fuerte presión y retroceden aproximadamente un 4,5%. Fuente: xStation5

